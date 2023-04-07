金融機構連環爆促使投資重分配，《華爾街日報》：中國相較於資金避風港，更像是一個陷阱

（中央社）矽谷銀行、瑞士信貸等金融機構危機擴散，促使國際投資人重新配置資金，中國金融市場吸引了目光。然而分析指出，問題貸款被低估、利潤下降，中國不會是一個好的避風港。

美國矽谷銀行倒閉、瑞士信貸財務危機等事件震撼銀行業，國際金融體系到處藏未爆彈的隱憂情緒席捲全球，令不少投資人不安，急尋穩定的避風港停泊資金，避避風頭。

《華爾街日報》報導指出，雖然中國的銀行並未明顯被美國與歐洲的金融危機波及，然而仍不是最好的投資市場，因為成長乏力、利潤下降，而且存有低估問題貸款的隱憂，這些風險令「投資中國的銀行」這個行為相較於資金避風港，更像是一個陷阱。

報導提到，中國的銀行業之所以能在這波金融危機中置身事外，很重要的原因是中國的金融體系受到嚴格控制，而且一定程度上被隔離於世界金融系統之外。去年中國銀行業的總資產中，外國資產僅約2%，而且其中大部分是貸款。

於此同時，北京對中國的金融體系採取嚴格控制，對許多大型銀行來說，主要的借款人都是國有企業，這使中國政府可以在緊要關頭時介入處理，降低損失與化解危機。然而在這樣的情形之下，存款人和投資者的投資報酬率往往低於平均。

報導指出，國際投資人看上中國銀行業的另一個原因是股價相對便宜，然而股價便宜的背後，是擔憂官方公布的不良貸款率可能無法反映資產負債的真實情況，因此壓低了銀行業的估值。

另一方面，房地產市場的低迷同樣也為銀行業的成長與利潤帶來更多不確定的影響，特別是小型區域性銀行，由於緩衝能力與吸引傳統存款的能力較弱，因此更容易受到房地產市場的影響。「由於北京現在正專注於促進經濟成長，因此不太可能讓銀行倒閉這類情形再次發生，然而大型銀行可能仍需要支持較弱的銀行。」

報導稱，中國的銀行可能可以避免國際銀行與金融機構遇到的這些風險與麻煩，然而整體上仍不算是一個能夠躲避風暴的港灣，更像是漆黑而迷霧重重的港口。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀