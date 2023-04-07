2023/04/07,
經濟

金融機構連環爆促使投資重分配，《華爾街日報》：中國相較於資金避風港，更像是一個陷阱

金融機構連環爆促使投資重分配，《華爾街日報》：中國相較於資金避風港，更像是一個陷阱
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

報導指出，國際投資人看上中國銀行業的另一個原因是股價相對便宜，然而股價便宜的背後，是擔憂官方公布的不良貸款率可能無法反映資產負債的真實情況，因此壓低了銀行業的估值。另一方面，房地產市場的低迷同樣也為銀行業的成長與利潤帶來更多不確定的影響。

（中央社）矽谷銀行、瑞士信貸等金融機構危機擴散，促使國際投資人重新配置資金，中國金融市場吸引了目光。然而分析指出，問題貸款被低估、利潤下降，中國不會是一個好的避風港。

美國矽谷銀行倒閉、瑞士信貸財務危機等事件震撼銀行業，國際金融體系到處藏未爆彈的隱憂情緒席捲全球，令不少投資人不安，急尋穩定的避風港停泊資金，避避風頭。

《華爾街日報》報導指出，雖然中國的銀行並未明顯被美國與歐洲的金融危機波及，然而仍不是最好的投資市場，因為成長乏力、利潤下降，而且存有低估問題貸款的隱憂，這些風險令「投資中國的銀行」這個行為相較於資金避風港，更像是一個陷阱。

報導提到，中國的銀行業之所以能在這波金融危機中置身事外，很重要的原因是中國的金融體系受到嚴格控制，而且一定程度上被隔離於世界金融系統之外。去年中國銀行業的總資產中，外國資產僅約2%，而且其中大部分是貸款。

於此同時，北京對中國的金融體系採取嚴格控制，對許多大型銀行來說，主要的借款人都是國有企業，這使中國政府可以在緊要關頭時介入處理，降低損失與化解危機。然而在這樣的情形之下，存款人和投資者的投資報酬率往往低於平均。

報導指出，國際投資人看上中國銀行業的另一個原因是股價相對便宜，然而股價便宜的背後，是擔憂官方公布的不良貸款率可能無法反映資產負債的真實情況，因此壓低了銀行業的估值。

另一方面，房地產市場的低迷同樣也為銀行業的成長與利潤帶來更多不確定的影響，特別是小型區域性銀行，由於緩衝能力與吸引傳統存款的能力較弱，因此更容易受到房地產市場的影響。「由於北京現在正專注於促進經濟成長，因此不太可能讓銀行倒閉這類情形再次發生，然而大型銀行可能仍需要支持較弱的銀行。」

報導稱，中國的銀行可能可以避免國際銀行與金融機構遇到的這些風險與麻煩，然而整體上仍不算是一個能夠躲避風暴的港灣，更像是漆黑而迷霧重重的港口。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。