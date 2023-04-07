馮德萊恩面告習近平：歐盟不接受中國武力威脅；馬克宏避談台海遭批落入北京陷阱
我們想讓你知道的是
資深記者郭玉（Ursula Gauthier）在法國24台的政治辯論節目中強調：「事實上，台灣議題是重點，也是馬克宏不想在中國提及的話題……但台灣議題絕對是關鍵，習近平所有的決策，無論是貿易或軍援俄羅斯，都繞著台灣議題轉。」
馮德萊恩面告習近平：台海和平極為重要，歐盟不接受中國武力威脅
（中央社）歐盟執委會主席馮德萊恩6日在北京會見中國國家主席習近平。她表示，與習近平談及台海議題時，她強調台海和平穩定具有「至高重要性」，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的。
歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在結束訪中主要行程後，6日晚間單獨舉行記者會說明與習近平會談內容。
她在答覆與習近平如何討論台海問題時說，她提到台海和平穩定具「至高（paramount） 重要性」，歐洲在此區域有非常清楚的利益，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的，對於可能發生的緊張情況應該透過對話解決。
中國外交部的新聞稿指出，習近平向歐方強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要是在一個中國問題上作文章，中國政府和人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬石頭砸自己的腳。」
對於馮德萊恩的回應，中方新聞稿則只提到她「重申歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並希望台海地區保持和平穩定。」
馮德萊恩在記者會說明其他與習近平雙邊會談的議題，包括她提出歐中貿易極度不平衡，去年歐盟對中國貿易赤字近4000億歐元（約新台幣13.3兆元），過去十年對中貿易赤字增加3倍，「這個趨勢是不可持續的」。
她也反映歐洲企業在中國面臨不公平競爭狀況，例如醫療器材受到「買中國貨」政策的歧視，還有施壓歐洲企業移轉技術、對智慧財產權保護不足等。
馮德萊恩也談到她的「去風險化」（de-risking）對中經濟政策，表示歐盟降低對中國關鍵領域產品的進口依賴並非「脫鉤」，而是聚焦處理特定風險，並強調這應透過歐中貿易對話來解決。
在地緣政治議題上，她向習近平強調歐盟「強烈支持」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的和平計畫，並提醒中國身為聯合國安全理事會常任理事國的責任，以及直接或間接提供俄羅斯武器將會嚴重傷害歐盟與中國的關係。
馮德萊恩表示她也在雙邊會中提出對新疆人權問題的關切，還有鼓勵中國對環境議題作出更多貢獻。
馬克宏訪中避談關鍵台海議題，遭批落入北京陷阱
法國總統馬克宏6日在北京會晤中國國家主席習近平。法國專家表示，台灣議題才是一切關鍵，馬克宏如此避談令人無法理解；議員更批評馬克宏「落入中國陷阱」。
馬克宏正在中國進行國是訪問，許多學者、議員和記者近日公開呼籲政府向北京政權提及台灣議題，表示台海穩定有益於全球。
然而馬克宏竟在行前就公開表示，除非中國主動，否則不會談及台灣議題；馬克宏不敢觸碰台灣或台海議題的態度引起輿論批評。
資深記者郭玉（Ursula Gauthier）5日在法國24台（France 24）的政治辯論節目中強調：「事實上，台灣議題是重點，也是馬克宏不想在中國提及的話題……但台灣議題絕對是關鍵，習近平所有的決策，無論是貿易或軍援俄羅斯，都繞著台灣議題轉。」
郭玉批評，馬克宏想要在重要議題上保持「模糊」，例如對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），「他以為他在普亭這邊失敗的，可以在習近平身上重施故技，這完全是幻想。」她重申，馬克宏怕惹惱習近平所以不提台灣，「但台灣才是關鍵」。
法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）在節目中表示，馬克宏如此避談令人吃驚，「而且蔡英文總統正在訪美，這幾乎是無法繞開的議題。」
朱利安說，即使不直接提台灣，總能關切台海穩定，「法國作為世界強權、印太要角、聯合國安理會常任理事國，卻無法和北京坦白表達關切，我無法理解。」
他批判，法國正在失去公信力，因馬克宏可以毫不遲疑批判美國，「卻無法批評中國，因此法國對全球夥伴、盟友送出的訊息就是不清晰，不知道相對於美國和中國，法國到底立場為何。」
巴黎政治學院（Sciences Po）亞洲研究學者泰斯塔爾（Hubert Testard）則表示，中國很可能會利用機會要馬克宏公開重申法國的「一中政策」，但也認為馬克宏同時會附加強調台海和平的重要性。
在馬克宏出訪前，和其他跨黨派議員連署呼籲馬克宏向習近平表達挺台立場的參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin），6日接受《重點週刊》（Le Point）訪問時批評總統「雙腳落入陷阱裡」，「這就是所謂的自投羅網」。
他和其他議員在連署投書中警告：「習近平可能會以為，歐洲人漠視對於香港的侵犯，他攻打台灣也不用害怕遭到制裁……這不是軟弱或沈默的時刻。」
馬克宏這趟國是訪問主要目的之一是希望敦促中國利用對俄國的影響力來終結衝突，但各界認為馬克宏任務失敗。
政治新聞媒體《POLITICO》根據習近平與馬克宏會後的聯合記者會分析，馬克宏沒能促成習近平在俄烏戰爭上的任何行動。
報導寫道：「6日與法國總統馬克宏會談後，中國國家主席習近平對俄烏戰爭沒有顯現出任何改變立場的跡象。」
習近平對俄羅斯全面入侵烏克蘭採取一貫立場，認為「各方」都有「合理的安全關切」，絲毫沒有願意利用影響力來協助終結衝突的暗示。
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。