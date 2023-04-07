馮德萊恩面告習近平：歐盟不接受中國武力威脅；馬克宏避談台海遭批落入北京陷阱

馮德萊恩面告習近平：台海和平極為重要，歐盟不接受中國武力威脅

（中央社）歐盟執委會主席馮德萊恩6日在北京會見中國國家主席習近平。她表示，與習近平談及台海議題時，她強調台海和平穩定具有「至高重要性」，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的。

歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在結束訪中主要行程後，6日晚間單獨舉行記者會說明與習近平會談內容。

她在答覆與習近平如何討論台海問題時說，她提到台海和平穩定具「至高（paramount） 重要性」，歐洲在此區域有非常清楚的利益，單方面威脅要以武力改變現狀是不可接受的，對於可能發生的緊張情況應該透過對話解決。

中國外交部的新聞稿指出，習近平向歐方強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，誰要是在一個中國問題上作文章，中國政府和人民絕不答應；誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬石頭砸自己的腳。」

對於馮德萊恩的回應，中方新聞稿則只提到她「重申歐盟無意改變長期奉行的一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，並希望台海地區保持和平穩定。」

馮德萊恩在記者會說明其他與習近平雙邊會談的議題，包括她提出歐中貿易極度不平衡，去年歐盟對中國貿易赤字近4000億歐元（約新台幣13.3兆元），過去十年對中貿易赤字增加3倍，「這個趨勢是不可持續的」。

她也反映歐洲企業在中國面臨不公平競爭狀況，例如醫療器材受到「買中國貨」政策的歧視，還有施壓歐洲企業移轉技術、對智慧財產權保護不足等。

馮德萊恩也談到她的「去風險化」（de-risking）對中經濟政策，表示歐盟降低對中國關鍵領域產品的進口依賴並非「脫鉤」，而是聚焦處理特定風險，並強調這應透過歐中貿易對話來解決。

在地緣政治議題上，她向習近平強調歐盟「強烈支持」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的和平計畫，並提醒中國身為聯合國安全理事會常任理事國的責任，以及直接或間接提供俄羅斯武器將會嚴重傷害歐盟與中國的關係。

馮德萊恩表示她也在雙邊會中提出對新疆人權問題的關切，還有鼓勵中國對環境議題作出更多貢獻。

馬克宏訪中避談關鍵台海議題，遭批落入北京陷阱

法國總統馬克宏6日在北京會晤中國國家主席習近平。法國專家表示，台灣議題才是一切關鍵，馬克宏如此避談令人無法理解；議員更批評馬克宏「落入中國陷阱」。

馬克宏正在中國進行國是訪問，許多學者、議員和記者近日公開呼籲政府向北京政權提及台灣議題，表示台海穩定有益於全球。

然而馬克宏竟在行前就公開表示，除非中國主動，否則不會談及台灣議題；馬克宏不敢觸碰台灣或台海議題的態度引起輿論批評。

資深記者郭玉（Ursula Gauthier）5日在法國24台（France 24）的政治辯論節目中強調：「事實上，台灣議題是重點，也是馬克宏不想在中國提及的話題……但台灣議題絕對是關鍵，習近平所有的決策，無論是貿易或軍援俄羅斯，都繞著台灣議題轉。」

郭玉批評，馬克宏想要在重要議題上保持「模糊」，例如對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），「他以為他在普亭這邊失敗的，可以在習近平身上重施故技，這完全是幻想。」她重申，馬克宏怕惹惱習近平所以不提台灣，「但台灣才是關鍵」。

法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）在節目中表示，馬克宏如此避談令人吃驚，「而且蔡英文總統正在訪美，這幾乎是無法繞開的議題。」

朱利安說，即使不直接提台灣，總能關切台海穩定，「法國作為世界強權、印太要角、聯合國安理會常任理事國，卻無法和北京坦白表達關切，我無法理解。」

他批判，法國正在失去公信力，因馬克宏可以毫不遲疑批判美國，「卻無法批評中國，因此法國對全球夥伴、盟友送出的訊息就是不清晰，不知道相對於美國和中國，法國到底立場為何。」

巴黎政治學院（Sciences Po）亞洲研究學者泰斯塔爾（Hubert Testard）則表示，中國很可能會利用機會要馬克宏公開重申法國的「一中政策」，但也認為馬克宏同時會附加強調台海和平的重要性。

在馬克宏出訪前，和其他跨黨派議員連署呼籲馬克宏向習近平表達挺台立場的參議院外交與國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin），6日接受《重點週刊》（Le Point）訪問時批評總統「雙腳落入陷阱裡」，「這就是所謂的自投羅網」。

他和其他議員在連署投書中警告：「習近平可能會以為，歐洲人漠視對於香港的侵犯，他攻打台灣也不用害怕遭到制裁……這不是軟弱或沈默的時刻。」

馬克宏這趟國是訪問主要目的之一是希望敦促中國利用對俄國的影響力來終結衝突，但各界認為馬克宏任務失敗。

政治新聞媒體《POLITICO》根據習近平與馬克宏會後的聯合記者會分析，馬克宏沒能促成習近平在俄烏戰爭上的任何行動。

報導寫道：「6日與法國總統馬克宏會談後，中國國家主席習近平對俄烏戰爭沒有顯現出任何改變立場的跡象。」

習近平對俄羅斯全面入侵烏克蘭採取一貫立場，認為「各方」都有「合理的安全關切」，絲毫沒有願意利用影響力來協助終結衝突的暗示。