2023/04/07,
能源

美智庫報告：2022全球新建燃煤發電廠總產能，中國占比超過2/3

美智庫報告：2022全球新建燃煤發電廠總產能，中國占比超過2/3
圖為四川江油發電廠與卸煤場。Photo Credit: 中新社資料照 via 中央社

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由於俄羅斯全面入侵烏克蘭導致天然氣供應大亂，各國轉而使用煤炭發電，連帶造成燃煤發電廠退役速度比前一年要慢。中國已承諾會開始減少煤炭消費，但要到2025年才會著手進行。北京當局同時承諾碳排量將在2030年達到高峰，並在2060年前實現碳中和。

（中央社）根據昨（6）日公布的研究報告，截至2022年底，全球提議新建的燃煤發電廠總產能中，中國占了超過2/3，規劃或興建中的新增容量達366吉瓦（GW）。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）已敦促各國停建新的煤電廠，並在2040年前逐步汰除煤炭消費，以降低造成氣候暖化的碳排，並將全球氣溫升幅控制在比工業革命前高出攝氏1.5度之內。

但《路透社》報導，以美國「全球能源監測組織」（Global Energy Monitor）為首的一群智庫發布的報告顯示，去年世界各地規劃或興建中的煤電裝置容量達537吉瓦，自前一年的紀錄新低479吉瓦回彈，而中國就占了總量的68％。

全球能源監測組織的主要報告執筆人尚普努瓦斯（Flora Champenois）說：「隨著更多新煤炭計畫上路，未來必須削減的碳排量將會更多，必須做出的承諾也更大。」

她說：「按這樣的速度來看，現有以及新建煤電廠的過度轉型速度不夠快，無法避免氣候混亂發生。」

在中國以外地區，規劃中的新增裝置容量下滑20％，歐洲聯盟（EU）或北美都沒有任何新的煤電計畫。

整體而言，去（2022）年全球煤電容量成長了19.5吉瓦：新建裝置容量達45.5吉瓦，而退役電廠則抵銷了26吉瓦。

由於俄羅斯全面入侵烏克蘭導致天然氣供應大亂，各國轉而使用煤炭發電，連帶造成燃煤發電廠退役速度比前一年要慢。

中國已承諾會開始減少煤炭消費，但要到2025年才會著手進行。北京當局同時承諾碳排量將在2030年達到高峰，並在2060年前實現碳中和。

中國去年核准的燃煤發電廠興建數量創2015年來新高，這是因為中國地方政府藉由批准煤電工程來因應各界在電力供應不穩恐衝擊經濟成長的關切。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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