智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來

「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。

Photo Credit：亞洲矽谷

本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。

疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。

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全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。

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此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。

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