加拿大眾議院發布「台灣報告書」，北京譴責：粗暴干涉中國內政，掏空一中原則
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眾議院的報告指出，加拿大從未認可北京對台灣擁有主權的說法。報告也說，渥太華的「一個中國政策」意指加拿大承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，但該政策沒有對台灣地位做出評斷。
（中央社）加拿大眾議院加中關係特別委員會發布台灣報告書，主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」，並稱加拿大「一中政策」並未對台灣地位做出評斷，遭北京嚴厲批評，稱加拿大粗暴干涉中國內政，是試圖虛化、掏空一個中國原則。
《中央社》3月30日報導加拿大眾議院發布這份全名為「加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係」（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）報告書，內容涵括「加國與台灣互動」、「加國對台貿易投資關係」、「區域和平與安全情勢」3大部分。隨後加拿大主流媒體紛紛跟進報導。
加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）5日報導，報告書也敦促加拿大政府應努力加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議。北京譴責這是一個「亞太版的北約」，是為美國霸權體系服務。
眾議院加中關係特別委員會主席哈迪（Ken Hardie）表示，這份報告書獲得跨黨派一致支持。
加拿大眾議院不僅在口頭和書面展現對台灣堅定承諾，也用行動表達支持。近日將有10名加拿大國會議員抵達台灣訪問，這個訪問團集結自由黨、保守黨、新民主黨和魁人政團4大黨議員。
眾議院台灣報告書提到，「加國政府應鼓勵國會議員訪台以促進加台關係」，同時建議政府「應對台灣展開外交訪問」。
《環球郵報》提到，「北京認為台灣屬於中國的一省，但中國共產黨從未統治過台灣」。文中並提到台灣遭中國外交封鎖，包括「抵制台灣參加世界衛生組織等國際性機構」，並「施壓台灣邦交國與之斷交」。
文中也提到，加拿大在1970年與中華人民共和國建交公報中，並沒有承認北京宣稱「台灣是其不可分割的一部分」說法，文件僅稱加拿大「注意到」（take note）北京的立場。
眾議院的報告亦指出，加拿大從未認可北京對台灣擁有主權的說法。報告也說，渥太華的「一個中國政策」意指加拿大承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，但該政策沒有對台灣地位做出評斷。
中國駐渥太華大使館發表聲明，批評加拿大眾議院「在涉台問題上大放厥詞」，又批評「美國以台制華，加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端」。
加中關係特別委員會成員、保守黨專責外交事務的聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）說，中國批評這份報告是一種干涉，這是錯誤的。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！