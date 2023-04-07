加拿大眾議院發布「台灣報告書」，北京譴責：粗暴干涉中國內政，掏空一中原則

（中央社）加拿大眾議院加中關係特別委員會發布台灣報告書，主張「台灣的未來只能由台灣人民決定」，並稱加拿大「一中政策」並未對台灣地位做出評斷，遭北京嚴厲批評，稱加拿大粗暴干涉中國內政，是試圖虛化、掏空一個中國原則。

《中央社》3月30日報導加拿大眾議院發布這份全名為「加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係」（Canada and Taiwan: A Strong Relationship in Turbulent Times）報告書，內容涵括「加國與台灣互動」、「加國對台貿易投資關係」、「區域和平與安全情勢」3大部分。隨後加拿大主流媒體紛紛跟進報導。

加拿大眾議院加中關係特別委員會通過「加拿大與台灣：動盪時局中的堅定關係」報告書，主張全面深化與台灣關係。這份報告書獲得跨黨派一致支持。（台灣報告書封面截圖）中央社記者程愛芬溫哥華傳真 112年4月6日

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）5日報導，報告書也敦促加拿大政府應努力加入「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）協議。北京譴責這是一個「亞太版的北約」，是為美國霸權體系服務。

眾議院加中關係特別委員會主席哈迪（Ken Hardie）表示，這份報告書獲得跨黨派一致支持。

加拿大眾議院不僅在口頭和書面展現對台灣堅定承諾，也用行動表達支持。近日將有10名加拿大國會議員抵達台灣訪問，這個訪問團集結自由黨、保守黨、新民主黨和魁人政團4大黨議員。

眾議院台灣報告書提到，「加國政府應鼓勵國會議員訪台以促進加台關係」，同時建議政府「應對台灣展開外交訪問」。

《環球郵報》提到，「北京認為台灣屬於中國的一省，但中國共產黨從未統治過台灣」。文中並提到台灣遭中國外交封鎖，包括「抵制台灣參加世界衛生組織等國際性機構」，並「施壓台灣邦交國與之斷交」。

文中也提到，加拿大在1970年與中華人民共和國建交公報中，並沒有承認北京宣稱「台灣是其不可分割的一部分」說法，文件僅稱加拿大「注意到」（take note）北京的立場。

眾議院的報告亦指出，加拿大從未認可北京對台灣擁有主權的說法。報告也說，渥太華的「一個中國政策」意指加拿大承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，但該政策沒有對台灣地位做出評斷。

中國駐渥太華大使館發表聲明，批評加拿大眾議院「在涉台問題上大放厥詞」，又批評「美國以台制華，加方一些政客也隨美起舞，不斷在涉台問題上製造事端」。

加中關係特別委員會成員、保守黨專責外交事務的聯邦眾議員莊文浩（Michael Chong）說，中國批評這份報告是一種干涉，這是錯誤的。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀