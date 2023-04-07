民進黨立委初選15個選區協調未果，王世堅「堅持參選到底」，12日確認初選名單
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王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅日前在黨內提名協調後受訪表示「堅持參選到底」，並強調「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以誠信條款的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。
民進黨15個立委選區協調未果，12日確認初選名單
（中央社）民進黨12日將召開中執會，確認立委初選名單。民進黨2024大選提名策略小組6日再度開會確定協調進度，與會人士說，僅屏東縣第1選區有1人簽切結書表示願退選，目前仍有15個選區超過1人登記，可能要透過初選民調決定人選。
民進黨布局2024區域立委，其中15個立委初選選區超過1人登記，策略小組上週陸續展開分區協調，6日開會討論協調進度。
與會人士會後轉述，目前15個選區當中，僅屏東縣第1選區的農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗簽署切結書表達願退選，但該區仍有屏東縣議員陳明達挑戰現任立委鍾佳濱。黃信茗被地方視為前總統府秘書長蘇嘉全的人馬，與立委蘇震清關係不錯。
與會人士轉述，提名小組召集人潘孟安6日也請小組成員這幾天繼續努力協調，其中包括新北市第1選區，該區雖然有民進黨新北市黨部主委何博文得到黨內跨派系支持，但淡江大學助理教授彭莉惠也登記參選。
新北市第8選區（中和區）現任民進黨立委江永昌未尋求連任，該區也無人登記。與會人士說，潘孟安今天請小組成員繼續努力勸進江永昌。
另外，基隆市現任立委蔡適應不尋求連任後，有3位基隆市議員登記參選，包括張之豪、鄭文婷、張秉鈞；台中市第6選區（中西東南區）因現任無黨籍立委黃國書不再競選連任，由兩位現任台中市議員黃守達與江肇國分別代表所屬派系出馬角逐，前市議員何敏誠之子何昆霖也登記。
與會人士說，提名小組會中討論到上述2個選區，小組成員認為，登記的幾位人選都很優秀、也勤於經營基層，就以民調進行一場君子之爭。
與會人士說，民進黨12日將召開中執會，確認立委初選名單；中執會前一天、提名小組11日下午將再度開會確認是否這15選區都無法協調、必須進入初選。
王世堅來勢洶洶，何志偉自認有能力盼選民智慧判斷
台北市議員王世堅投入台北市第2選區立委初選，現任立委何志偉2日表示，自己對選民的「市場區隔」是有能力處理台灣和美國、日本等國際事務，民進黨必須團結，地方的認同與支持，由選民做出理智和智慧判斷，
清明連續假期第2天，何志偉團隊2日下午在台北市建成公園舉辦親子派對，吸引不少家長帶孩子前來參與活動。
王世堅投入台北市第2選區初選，挑戰綠色友誼連線立委何志偉。王世堅日前在黨內提名協調後受訪表示「堅持參選到底」，並強調「我信賴，但是我不信邪，所以才會登記初選」，雖有人以誠信條款的「誠信」羞辱他，但社會自有公評。
何志偉2日受訪表示，地方的認同與支持，由選民做出理智和智慧的判斷，他向支持者喊話民進黨必須團結，「看到國民黨亂成這個樣子，我們還有很多事情要做。」
何志偉強調，他自己對選民的選舉「市場區隔」，是有能力處理台灣和美國、日本等國際事務，熟稔與國際友人的溝通管道；至於初選採全民調該如何爭取非綠營人士認同，他指出，會努力贏得中間選民支持。
外界解讀王世堅堅持參選，背後是支持總統蔡英文的英系組織力挺。何志偉回應，「挺蔡英文就是挺賴清德，我們都是賴系，都是信賴台灣。」
媒體詢問前總統馬英九在中國湖南大學交流時，提及「我們國家」修改憲法，分為台灣地區跟大陸地區，但都是中國。何志偉說，「憲法應該跟上務實現況」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
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作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
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林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
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