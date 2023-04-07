疾管署：猴痘本土確診新增2例，疫苗第2階段登記10日下午開放
我們想讓你知道的是
羅一鈞說，雖然本週猴痘疫情較前一週下降，但研判與連假效應有關，有延遲通報狀況；另外，清明節、兒童節連假許多民眾出國旅遊，尤其是到日本的民眾非常多，但當地猴痘疫情正在升溫，擔心連假後會有大量境外移入個案，造成社區威脅、出現本土個案，即使現階段疫情看似趨緩，但沒有鬆懈的本錢。
衛生福利部疾病管制署昨（6）日宣布國內新增2起本土猴痘（Mpox）確定病例，來自台北市和新竹縣，個案均在醫院隔離治療，7名高風險接觸者需自我健康監測21天。
疾管署也宣布第2階段猴痘疫苗意願登記平台將在10日下午2時再度開放，預計提供約2.5萬個名額，本島每個縣市都至少開設一家服務醫院，共48家合作醫院。
羅一鈞：猴痘疫情較前一週下降，憂出國潮帶來境外移入
（中央社）國內新增2例猴痘本土個案，來自台北市、新竹縣，均在醫院隔離治療。疾管署發言人羅一鈞6日說，疫情較前一週下降，研判與連假效應有關，憂出國潮帶來境外移入，增加本土疫情風險。
疾管署疫情中心主任郭宏偉在每週例行疫報說明，國內新增2例本土猴痘確定病例，均為北部本國籍男性，年齡為20多歲及50多歲，發病日分別為3月22日及3月25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，醫師評估採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診。
羅一鈞說，2例個案均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，分別為5名同住者及2名密切接觸者，其中僅有1人需要且同意接種疫苗，全數進行衛教，自我健康監測21天，監測至4月20日；另外27名低風險接觸者，已給予一般性衛教注意自身症狀。
疾管署統計，台灣自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至6日累計確診23例病例，分別為16例本土及7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。
羅一鈞說，今年個案平均住院天數是17天左右，住院最久是28天，去年最久則達到30多天。
疾管署擬放寬猴痘患者隔離措施。羅一鈞說，7日將與地方衛生局開會，聽取執行面意見，包含個案在家隔離符合一定條件可出門，由哪個單位協助評估，需在第一線人員可執行性及確保個案遵守規定找到平衡點，收集意見後研擬配套措施，不會立刻拍板定案，預計11日說明最新進度。
羅一鈞說，雖然本週猴痘疫情較前一週下降，但研判與連假效應有關，有延遲通報狀況；另外，清明節、兒童節連假許多民眾出國旅遊，尤其是到日本的民眾非常多，但當地猴痘疫情正在升溫，擔心連假後會有大量境外移入個案，造成社區威脅、出現本土個案，即使現階段疫情看似趨緩，但沒有鬆懈的本錢。
疫苗意願登記平台將在10日再度開放，共有48家合作醫院
（中央社）疾管署6日公布，民眾自我風險評估近6個月內曾有高風險性行為，自4月10日下午2時起可至猴痘疫苗接種意願登記平台進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗預約，共有48家合作醫院。
猴痘（Mpox）疫苗第1階段22日開打，提供接種服務至4月15日，隨著加購的1萬瓶猴痘疫苗在3月30日晚間抵台，第2階段猴痘疫苗預約再度開放。衛福部疾管署發言人羅一鈞6日在每週疫報說明，意願登記平台將在10日下午2時再度開放。
羅一鈞進一步說明，開放登記意願截至5月12日，時間為每週一至週五，上午9時至下午5時，週末及例假日不開放，預計提供約2.5萬個名額。接種服務醫院擴大至離島縣市除外的全國各縣市，本島每個縣市都至少開設一家服務醫院，共48家合作醫院。
羅一鈞表示，考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。至於外界關注的最早何時開始接種，還在調查各醫院診次開放時間，但確定可開放接種到5月12日。
疾管署統計，截至4月5日共計完成1416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種25人及暴露前預防（PrEP）接種1391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1343人。
羅一鈞強調，為利安排登記民眾接種服務與維護自身接種權益，民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。
完成意願登記後，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號；民眾於收到預約掛號通知後，可至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。
此外，羅一鈞再次提醒，為免影響符合條件民眾接種權益，勿重複登記，系統也會自動檢核，僅保留最早的1筆登記紀錄發送通知。
新聞來源
延伸閱讀
- 猴痘本土病例再增4例，疾管署：本土疫情風險持續提高，加購1萬劑疫苗最快30日到貨
- 疾管署宣布新增2起猴痘本土案例、匡列25人，將召集專家討論疫苗預防接種對象
- 【猴痘懶人包】有哪些症狀？如何預防？怎麼知道自己有沒有打過天花疫苗？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。