2023/04/07,
醫療

疾管署：猴痘本土確診新增2例，疫苗第2階段登記10日下午開放

疾管署：猴痘本土確診新增2例，疫苗第2階段登記10日下午開放
圖為感染猴痘之示意圖。｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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羅一鈞說，雖然本週猴痘疫情較前一週下降，但研判與連假效應有關，有延遲通報狀況；另外，清明節、兒童節連假許多民眾出國旅遊，尤其是到日本的民眾非常多，但當地猴痘疫情正在升溫，擔心連假後會有大量境外移入個案，造成社區威脅、出現本土個案，即使現階段疫情看似趨緩，但沒有鬆懈的本錢。

衛生福利部疾病管制署昨（6）日宣布國內新增2起本土猴痘（Mpox）確定病例，來自台北市和新竹縣，個案均在醫院隔離治療，7名高風險接觸者需自我健康監測21天。

疾管署也宣布第2階段猴痘疫苗意願登記平台將在10日下午2時再度開放，預計提供約2.5萬個名額，本島每個縣市都至少開設一家服務醫院，共48家合作醫院。

羅一鈞：猴痘疫情較前一週下降，憂出國潮帶來境外移入

（中央社）國內新增2例猴痘本土個案，來自台北市、新竹縣，均在醫院隔離治療。疾管署發言人羅一鈞6日說，疫情較前一週下降，研判與連假效應有關，憂出國潮帶來境外移入，增加本土疫情風險。

疾管署疫情中心主任郭宏偉在每週例行疫報說明，國內新增2例本土猴痘確定病例，均為北部本國籍男性，年齡為20多歲及50多歲，發病日分別為3月22日及3月25日，因身體陸續出現發燒、淋巴結腫、紅疹、水泡等症狀，醫師評估採檢通報，分別於3月28日及4月1日確診。

羅一鈞說，2例個案均於醫院隔離治療中，經疫調匡列相關高風險接觸者共7名，分別為5名同住者及2名密切接觸者，其中僅有1人需要且同意接種疫苗，全數進行衛教，自我健康監測21天，監測至4月20日；另外27名低風險接觸者，已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署統計，台灣自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至6日累計確診23例病例，分別為16例本土及7例境外移入，其中3例仍住院隔離治療中，其餘20例已康復出院。

羅一鈞說，今年個案平均住院天數是17天左右，住院最久是28天，去年最久則達到30多天。

疾管署擬放寬猴痘患者隔離措施。羅一鈞說，7日將與地方衛生局開會，聽取執行面意見，包含個案在家隔離符合一定條件可出門，由哪個單位協助評估，需在第一線人員可執行性及確保個案遵守規定找到平衡點，收集意見後研擬配套措施，不會立刻拍板定案，預計11日說明最新進度。

羅一鈞說，雖然本週猴痘疫情較前一週下降，但研判與連假效應有關，有延遲通報狀況；另外，清明節、兒童節連假許多民眾出國旅遊，尤其是到日本的民眾非常多，但當地猴痘疫情正在升溫，擔心連假後會有大量境外移入個案，造成社區威脅、出現本土個案，即使現階段疫情看似趨緩，但沒有鬆懈的本錢。

疫苗意願登記平台將在10日再度開放，共有48家合作醫院

（中央社）疾管署6日公布，民眾自我風險評估近6個月內曾有高風險性行為，自4月10日下午2時起可至猴痘疫苗接種意願登記平台進行接種暴露前預防（PrEP）疫苗預約，共有48家合作醫院。

猴痘（Mpox）疫苗第1階段22日開打，提供接種服務至4月15日，隨著加購的1萬瓶猴痘疫苗在3月30日晚間抵台，第2階段猴痘疫苗預約再度開放。衛福部疾管署發言人羅一鈞6日在每週疫報說明，意願登記平台將在10日下午2時再度開放。

羅一鈞進一步說明，開放登記意願截至5月12日，時間為每週一至週五，上午9時至下午5時，週末及例假日不開放，預計提供約2.5萬個名額。接種服務醫院擴大至離島縣市除外的全國各縣市，本島每個縣市都至少開設一家服務醫院，共48家合作醫院。

羅一鈞表示，考量提升群體免疫力及疫苗涵蓋率等因素，現階段PrEP接種對象仍先以「皮內」注射方式接種1劑為原則。至於外界關注的最早何時開始接種，還在調查各醫院診次開放時間，但確定可開放接種到5月12日。

疾管署統計，截至4月5日共計完成1416人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防（PEP）接種25人及暴露前預防（PrEP）接種1391人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種1343人。

羅一鈞強調，為利安排登記民眾接種服務與維護自身接種權益，民眾填寫意願登記時務必如實填寫正確資訊，如未至「猴痘疫苗接種意願登記平台」登記，恕無法提供接種服務。

完成意願登記後，後續將依據民眾登記順序與所選擇醫院可提供接種名額，依序寄送電子郵件通知民眾可以至選擇的接種醫院進行門診預約掛號；民眾於收到預約掛號通知後，可至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。

此外，羅一鈞再次提醒，為免影響符合條件民眾接種權益，勿重複登記，系統也會自動檢核，僅保留最早的1筆登記紀錄發送通知。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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