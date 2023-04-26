2023/04/26,
司法

台商被中共軟禁利誘，企圖吸收在國安單位任職的學長，遭檢方依國安法起訴

台商被中共軟禁利誘，企圖吸收在國安單位任職的學長，遭檢方依國安法起訴
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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男到案後辯稱自己沒背叛國家，也沒有替中國發展共諜組織，單純只是不想在中國活不下去，才會假意幫忙試探學長，最後也沒成功，但檢方認為他第一次向探詢失敗後，又3次試圖接觸，認定他有替中國發展組識的意圖。

高雄地檢署偵辦1位許姓台商接受中方機關軟禁威脅和利誘之後，吸收我國情報人員，今（26）日公告偵查終結，檢察官認定許男三番兩次邀約在國安單位工作的大學學長「加入中國組織」遭拒絕，違反修正前的《國家安全法》，為中國行政、軍事、黨務機構發展組織未遂罪嫌，依法提起公訴。

許姓台商被中國軟禁利誘，返台吸收在國安單位的學長

根據高雄地檢署的新聞稿指出，許男為長期居住在中國之經商人士，並利用台幹年休機會返台來往兩岸頻繁。

因中共國家安全部掌握許姓男的大學學長，任職情治機關，認為有機可趁，在2015年7月底，許男入境中國，前往當地公安派出所辦理暫住登記時， 中國國安人員便將許男留置訊問，以威脅利誘方式，要求許姓男返台後，吸收學長加入中共情報機關。

2016年8月中旬，許男返台前，中共再次約談他，提醒進行要記得吸收學長的任務。許男返台後，陸續邀約學長與其他同學、朋友共同聚餐， 於2016年8月底，某個晚上利用餐敘機會，將學長約到餐廳外，隨後即代中共情治機關向學長傳話，問學長有沒有興趣加入為中共工作，並表示會有很優厚的報酬。

學長當場斷然拒絕，然而許男並不放棄，於2018年2月、7月，2019年1月共3次返台期間，數度邀約學長見面， 甚至打聽其目前任職單位，藉以吸收發展組織，然學長均以有事，或是直接不回應予以拒絕，因此許男始終未能得逞。

不過後來因為許男於2020年2月21日返回中國，後因疫情不便來台，直至2023年1月底再次入境台灣，隨即經辦案團隊收網逮人並執行搜索，而查獲全案。

《自由時報》報導，許男到案後雖辯稱自己沒有背叛國家，也沒有替中國發展共諜組織，單純只是不想在中國活不下去，才會假意幫中共人員試探學長，最後也沒有成功，但檢方認為他第一次向學長探詢失敗後，又3次試圖與學長接觸，認定他有替中國發展組識的意圖。

本案為高雄地檢署國土安全專組主任檢察官宋文宏、檢察官許紘彬指揮法務部調查局國家安全維護工作站偵辦。接下來將移送高雄地方法院進行審理。

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