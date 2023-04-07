「蔡麥會」後，中國宣布制裁台灣駐美代表蕭美琴、美國雷根圖書館與哈德遜研究所

劃下台美關係新里程碑的「蔡麥會」剛於台北時間6日結束，中國今（7）日即宣布，對包括駐美代表蕭美琴實施制裁，依法終身追責，而蔡英文過境美國造訪的智庫「哈德遜研究所」、與麥卡錫見面的雷根圖書館，也同為制裁對象。

中共中央台辦今日痛批我駐美代表蕭美琴為「台獨頑固分子」，稱她挾洋自重、倚美謀獨，蓄意挑動兩岸對立對抗，嚴禁蕭美琴及家屬進入中國和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與中國組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

中國外交部則宣布，對美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）、雷根圖書館等2家機構及人員實施制裁，不僅嚴格限制中國境內的高校、機構等組織和個人與該機構進行交易、交流、合作等活動，更對哈德遜研究所董事會主席史登（Sarah May Stern）、所長兼執行長華特斯（John Walters），負責雷根圖書館日常維護的雷根基金會前執行主任約翰·希布斯奇（John Heubusch）、首席行政官喬安妮·德雷克（Joanne M. Drake）等4人實施制裁，不只禁止這些人員入境中國，更凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，並禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動，制裁即日生效。

Photo Credit: 總統府提供 總統蔡英文（中）於美東時間3月30日晚間受邀出席美國 「哈德遜研究所」舉辦的「全球 領導力獎晚會」，並自哈德遜研究所董事會主席史登（右）及所長兼執行長華特斯（左）手中，獲頒「全球領導力獎」。

中國外交部指出，美國不顧中國反復交涉和堅決反對，執意允許台灣地區領導人蔡英文於2023年3月29日至31日和4月4日至6日「過境竄美」從事政治活動；美國哈德遜研究所、雷根根圖書館為蔡英文在美從事台獨分裂活動提供平台和便利，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中方主權和領土完整。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（左）美西時間4月5日上午在雷根圖書館會晤美國眾議院議長麥卡錫（右）；會談結束後，兩人在雷根總統圖書館最知名展場發表公開談話。

中國國務院台灣辦公室（國台辦）發言人朱鳳蓮今日也宣布，對台灣兩機構「台灣遠景基金會」、「亞洲自由民主聯盟」採取懲戒措施。

朱鳳蓮痛批，這兩機構「在民進黨當局指使下，以民主、自由、合作為藉口，打著學術交流、研討等旗號，在國際上大肆兜售『台獨』主張，極力拉攏貼靠反華勢力，製造『一中一台』、『兩個中國』等違反一個中國原則的事件，拓展台灣所謂國際空間」，禁止其負責人進入中國和香港、澳門特別行政區，也禁止中國有關組織和個人與其進行合作。台灣遠景基金會的董事長為前外交部長陳唐山，陳唐山曾因參與台獨運動而名列黑名單。

這是蕭美琴「第二次」被中國制裁。去（2022）年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中共中央台辦於8月16日宣布制裁駐美代表蕭美琴、國家安全會議秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨立院黨團總召柯建銘、民進黨立委王定宇、民進黨副秘書長林飛帆、與時代力量黨主席陳椒華等7人；國台辦也於8月3日宣布制裁董事長為立法院長游錫堃的「台灣民主基金會」和現任董事長為外交部長吳釗燮的「國合會」。

Photo Credit: 中央社 民進黨立委王定宇（右2）今年2月召開記者會，聲援美國維吾爾運動，譴責中共人權迫害。

而游錫堃、吳釗燮與前行政院長蘇貞昌則在2021年11月5日被列入「台獨頑固份子」清單，蘇貞昌當時表示不受恐嚇、游錫堃則在臉書發文，稱自己遭到制裁「感覺光榮」。

今日被中國制裁，蕭美琴也在推特上表示，「哇，中國共產黨剛剛制裁了我，第二次了呢」。

Wow, the PRC just sanctioned me again, for the second time. pic.twitter.com/vojvhFB5RK — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) April 7, 2023

不過中國的制裁對台灣其實沒有實質影響，因為台灣和中國因為互不承認主權，中央層級政府官員不會到中國訪問，公開交流層級停留在民間組織的海基會、海協會與縣市首長。而中國法院對台灣沒有管轄權。

也曾被中國制裁的立委王定宇表示，駐美代表為台灣促進外交、增進台美關係，是她的工作和本分，盡了本分被中國制裁，恰如頒布勳章，肯定她工作做得不錯，也制裁凸顯中華人民共和國的蠻橫不講理。

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核稿編輯：楊士範