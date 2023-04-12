2023/04/12,
健康

多蔬果、減少紅肉與加工食品，「地中海飲食」對長輩有防失智等五大好處

多蔬果、減少紅肉與加工食品，「地中海飲食」對長輩有防失智等五大好處
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

地中海飲食為現代營養學相當推崇的一種養生飲食模式，其清淡卻富含營養的飲食內容，已是全球知名的健康飲食類型。從許多健康研究相關證實，選擇「地中海飲食法」對於樂齡族是大有裨益。

隨著年紀增長，身體各種機能會漸漸退化，為了預防長輩疾病纏身，可以從「地中海飲食」的日常保養做起。在老年生活的照護把關上，尤其最害怕遇到失智症等記憶力退化的情形。據統計，台灣65歲以上的長者，約有8％的失智症患者，也就是每13名就有一人出現失智狀況。

選擇「地中海飲食法」的烹調方式，不僅能夠預防失智、防骨質疏鬆以及抗老化，還能夠保護長輩的身體免於慢性疾病干擾。

何謂地中海飲食？

地中海飲食為現代營養學相當推崇的一種養生飲食模式，其清淡卻富含營養的飲食內容，已是全球知名的健康飲食類型。是一種起源自1940-1950年代等地中海周邊地區、環地中海國家所共同享有的飲食理念。

地中海飲食料理通常以水果、蔬菜葉子、堅果、豆科植物為主，限制甜食、紅肉、加工肉攝取，搭配適量的魚、乳製品及少量的肉進行烹調。

從許多健康研究相關證實，選擇「地中海飲食法」對於樂齡族是大有裨益，一起來看看有哪五大好處吧！

地中海飲食五大好處

1. 延長壽命：研究發現，如果長輩採用地中海飲食來當做日常的生活飲食方式，將可延長3年以上的壽命。而在選擇食材上，平時應盡量少吃紅肉或加工肉類，且應維持良好習慣，多吃水果和蔬菜等原型食物代替。

2. 減少心血管疾病的可能性：有高風險心血管疾病的人使用「地中海飲食」可減少心血管事件的發生，且地中海飲食竟能有效降低30％長輩罹患心血管疾病的風險。平時食用以堅果類或橄欖油等好油作為脂肪來源，這樣的飲食模式對我們的心血管能有效達到預防的效果。

3. 預防失智，提升記憶力：地中海型飲食採取的是多蔬果、減少紅肉與加工食品的原則，而在許多研究中也指出紅肉的膽固醇和油脂確實會對血管造成很大的傷害，還可能因此產生阿茲海默症的變性蛋白而失智，目前採取地中海型飲食，是預防樂齡失智的最佳模式。

4. 改善憂鬱，保持身心健康：攝取許多橄欖油和青菜、水果的長輩們有較低的憂鬱風險，身心靈較健康外，也較不容易產生憂鬱症狀。而研究也發現，在飲食中強調多一點蔬菜、堅果、全穀類及魚類海鮮，並應注意減少食用會增加發炎反應的劣質油類，以橄欖油等好油取代，將能有效減緩發炎反應。

5. 預防糖尿病：根據研究指出，「地中海飲食」是預防糖尿病的絕佳方式，美國糖尿病協會也認可了地中海飲食為適合糖尿病患採用的飲食模式，說明此方法不但可有效幫助血糖恢復正常，也可幫助病患維持正常生活，連世界衛生組織也大力地推薦民眾使用。

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Photo Credit: 優照護

雖說採用地中海飲食有許多好處，但也不是全無任何缺點，當樂齡長輩們在運用此種飲食方式時，也須注意其中的一些小陷阱，例如在油脂的選擇上應採用橄欖油或亞麻仁油，記得要進行原味的烹調。當我們注意細節、小心使用，才能避免用錯方法反而造成健康上的負擔。

本文經優照護授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：丁肇九


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