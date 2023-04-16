打鼾不治療恐增加中風、心肌梗塞風險！睡眠呼吸中止的分類與手術介紹
我們想讓你知道的是
若發現枕邊人打鼾過程中，會有段時間暫停呼吸，接著又突然響起鼾聲，則可能需要擔心他是否有睡眠呼吸中止的問題。由於睡眠呼吸中止會對健康造成較為長期的影響，因此需要積極治療。
文：蔡明劭醫師
打鼾是許多人都會遇到的困擾，除了會造成枕邊人難以入睡，對自身健康也會造成影響。若發現枕邊人打鼾過程中，會有段時間暫停呼吸，接著又突然響起鼾聲，則可能需要擔心他是否有睡眠呼吸中止的問題。
症狀介紹
睡眠呼吸中止的症狀可以分成夜間症狀與白天症狀，夜間症狀包含：打鼾、間歇性呼吸中斷達10秒以上、睡夢中嗆到或因為呼吸困難而驚醒或喘氣、時睡時醒、夜間頻尿導致睡眠品質差。
除了在夜間睡眠時造成影響，起床後的症狀更會影響白天的日常表現。睡眠呼吸中止的白天症狀有：睡醒時感覺沒有睡飽、日間疲倦嗜睡或注意力不集中、早晨頭痛、暴躁易怒，心情憂鬱等。
除了上述症狀之外，睡眠呼吸中止影響健康最大的地方是長期睡眠品質不佳與呼吸中止導致缺氧，所導致的併發症。研究指出，睡眠呼吸中止除了會增加高血壓與中風的風險，亦會使心血管疾病（如心肌梗塞）的風險增加。因此，睡眠呼吸中止不單單只是打鼾影響枕邊人如此單純，是需要正確診斷並積極處理並重視的疾病。
睡眠呼吸中止的分類與診斷
睡眠呼吸中止可以分成三類：
1. 阻塞性睡眠呼吸中止（Obstructive Sleep Apnea，OSA）：屬睡眠呼吸中止最大宗的一門分類，約占所有發生睡眠呼吸中止患者的8成以上。成因為喉嚨附近的軟組織鬆弛而造成上呼吸道阻塞，可以由居家睡眠檢查（HST）診斷。
2. 中樞神經性睡眠呼吸中止（Central Sleep Apnea，CSA）：較為少見，約只佔所有睡眠呼吸中止症的1％左右。其成因為腦部呼吸中樞神經因為中風或創傷影響，不能正確地傳達呼吸指令而導致睡眠呼吸中止。診斷需在通過台灣睡眠醫學學會認證的睡眠中心檢測，並進行睡眠生理檢查（Polysomnography, PSG）以診斷。
3. 混合性睡眠呼吸中止（Mixed Apnea）：混合上述兩種原因所造成的睡眠呼吸中止，意即同時受到中樞神經的影響，也出現上呼吸道阻塞的情況。大部分的中樞神經性睡眠呼吸中止皆會合併阻塞，反之，單純出現中樞神經性睡眠呼吸中止的情形則較為罕見。
外科療法介紹
由於睡眠呼吸中止會對健康造成較為長期的影響，因此需要積極治療。治療方式分為內科──陽壓呼吸器為主，以及外科手術治療。然而，有許多病患不能適應或不願配戴陽壓呼吸器，這時就須評估外科手術療法。下文將一一介紹外科療法不同的術式與使用技術。
對於上呼吸道阻塞情形的介入，外科療法可以使用的技術包含：直接在目視下進行手術、使用內視鏡或達文西機器手臂進行手術、利用雷射或無線電頻技術進行手術。
整合式睡眠手術進行的過程中，需要最大程度地保留口咽部正常的黏膜與肌肉，避免切除過多軟組織，並藉此降低手術後黏膜纖維化、口咽斑痕攣縮、吞嚥障礙等相關併發症出現的機率。除此之外，由於人體口咽處有頸動脈與頸靜脈的分支，若手術中不慎傷及則可能會造成大量出血。因此手術執行醫師必須對人體頸部的解剖構造非常熟悉，才能避免發生出血等手術併發症。
在使用技術的選擇上，通常是以直接目視之下進行手術，但也可運用內視鏡或達文西機器手臂輔助以提供更清晰的手術視野，也能幫助醫師更精巧的操作。惟實際情況仍需和醫師討論哪種介入方法才是最適合患者的方式。
手術術式
手術進行的方式百種千樣，不過所有介入手法都有一個共同的目標：希望擴大呼吸道以解決阻塞之情況。
1. 懸壅垂顎咽成形手術：將扁桃腺及過長的懸壅垂切除，並進行懸吊式縫合來擴大呼吸道。此手術方式可以擴大顎後呼吸道的空間，並矯正因軟顎鬆垮、懸壅垂過長、與扁桃腺過大所造成之阻塞性睡眠呼吸中止。
2. 舌根縮減手術：藉由手術切除舌根多餘的軟組織以擴大舌後呼吸道，將能大幅改善打鼾的症狀。
3. 鼻部手術：此手術可以矯正鼻中膈彎曲、切除肥厚的下鼻甲，並能重建塌陷的鼻瓣區，適用於鼻部構造異常所造成的阻塞性患者。
4. 咽部與鼻部之雷射或無線電頻手術：此手術適用於輕度阻塞性睡眠呼吸中止的患者，藉由雷射或無線電頻縮小下鼻甲體積，同時使軟顎硬化不易鬆弛，將得以改善鼻塞與打鼾的症狀。
5. 舌下神經刺激器植入手術：手術將刺激器植入舌下神經，使其在呼吸時刺激舌下神經以打開上呼吸道的擴張肌，藉此解決阻塞。惟目前此方法尚未引進至台灣。
6. 頭頸骨架手術：針對顱顏骨架發育異常的患者，需考量以骨架手術治療。此手術將上下頷骨分別切開後重新固定於較前方的位置，以此徹底擴大舌後與顎後的呼吸道。不過由於此手術矯正範圍較大，且恢復期較長並須配合牙齒矯正。因此僅適用於顱顏骨架發育異常或前述之手術治療無效的患者。
7. 氣管切開術：將氣管切開即可以直接避開上呼吸道的阻塞處，於頸部的氣管置入氣切管，建立新的呼吸道。此方法適用於重度阻塞性睡眠中止的患者，但因為侵入性過強且造成病患生活妨礙甚大，因此已很少使用。
手術後的影響
上述手術介入後皆有機會改善阻塞性睡眠呼吸中止的症狀，同時可以增進患者的睡眠與生活品質，還能降低諸多疾病，諸如中風、心肌梗塞等併發症的發生機率。然而，由於手術範圍位於喉嚨附近，術後一段時間內患者可能出現吞嚥疼痛的情況。不過隨著術後恢復，疼痛也會逐漸緩解；此外，手術後顏面外觀幾乎不會有所改變。
結語
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！