打鼾不治療恐增加中風、心肌梗塞風險！睡眠呼吸中止的分類與手術介紹

文：蔡明劭醫師

打鼾是許多人都會遇到的困擾，除了會造成枕邊人難以入睡，對自身健康也會造成影響。若發現枕邊人打鼾過程中，會有段時間暫停呼吸，接著又突然響起鼾聲，則可能需要擔心他是否有睡眠呼吸中止的問題。

症狀介紹

睡眠呼吸中止的症狀可以分成夜間症狀與白天症狀，夜間症狀包含：打鼾、間歇性呼吸中斷達10秒以上、睡夢中嗆到或因為呼吸困難而驚醒或喘氣、時睡時醒、夜間頻尿導致睡眠品質差。

除了在夜間睡眠時造成影響，起床後的症狀更會影響白天的日常表現。睡眠呼吸中止的白天症狀有：睡醒時感覺沒有睡飽、日間疲倦嗜睡或注意力不集中、早晨頭痛、暴躁易怒，心情憂鬱等。

除了上述症狀之外，睡眠呼吸中止影響健康最大的地方是長期睡眠品質不佳與呼吸中止導致缺氧，所導致的併發症。研究指出，睡眠呼吸中止除了會增加高血壓與中風的風險，亦會使心血管疾病（如心肌梗塞）的風險增加。因此，睡眠呼吸中止不單單只是打鼾影響枕邊人如此單純，是需要正確診斷並積極處理並重視的疾病。

睡眠呼吸中止的分類與診斷

睡眠呼吸中止可以分成三類：

1. 阻塞性睡眠呼吸中止（Obstructive Sleep Apnea，OSA）：屬睡眠呼吸中止最大宗的一門分類，約占所有發生睡眠呼吸中止患者的8成以上。成因為喉嚨附近的軟組織鬆弛而造成上呼吸道阻塞，可以由居家睡眠檢查（HST）診斷。

2. 中樞神經性睡眠呼吸中止（Central Sleep Apnea，CSA）：較為少見，約只佔所有睡眠呼吸中止症的1％左右。其成因為腦部呼吸中樞神經因為中風或創傷影響，不能正確地傳達呼吸指令而導致睡眠呼吸中止。診斷需在通過台灣睡眠醫學學會認證的睡眠中心檢測，並進行睡眠生理檢查（Polysomnography, PSG）以診斷。

3. 混合性睡眠呼吸中止（Mixed Apnea）：混合上述兩種原因所造成的睡眠呼吸中止，意即同時受到中樞神經的影響，也出現上呼吸道阻塞的情況。大部分的中樞神經性睡眠呼吸中止皆會合併阻塞，反之，單純出現中樞神經性睡眠呼吸中止的情形則較為罕見。

外科療法介紹

由於睡眠呼吸中止會對健康造成較為長期的影響，因此需要積極治療。治療方式分為內科──陽壓呼吸器為主，以及外科手術治療。然而，有許多病患不能適應或不願配戴陽壓呼吸器，這時就須評估外科手術療法。下文將一一介紹外科療法不同的術式與使用技術。

對於上呼吸道阻塞情形的介入，外科療法可以使用的技術包含：直接在目視下進行手術、使用內視鏡或達文西機器手臂進行手術、利用雷射或無線電頻技術進行手術。

整合式睡眠手術進行的過程中，需要最大程度地保留口咽部正常的黏膜與肌肉，避免切除過多軟組織，並藉此降低手術後黏膜纖維化、口咽斑痕攣縮、吞嚥障礙等相關併發症出現的機率。除此之外，由於人體口咽處有頸動脈與頸靜脈的分支，若手術中不慎傷及則可能會造成大量出血。因此手術執行醫師必須對人體頸部的解剖構造非常熟悉，才能避免發生出血等手術併發症。

在使用技術的選擇上，通常是以直接目視之下進行手術，但也可運用內視鏡或達文西機器手臂輔助以提供更清晰的手術視野，也能幫助醫師更精巧的操作。惟實際情況仍需和醫師討論哪種介入方法才是最適合患者的方式。

手術術式

手術進行的方式百種千樣，不過所有介入手法都有一個共同的目標：希望擴大呼吸道以解決阻塞之情況。

1. 懸壅垂顎咽成形手術：將扁桃腺及過長的懸壅垂切除，並進行懸吊式縫合來擴大呼吸道。此手術方式可以擴大顎後呼吸道的空間，並矯正因軟顎鬆垮、懸壅垂過長、與扁桃腺過大所造成之阻塞性睡眠呼吸中止。

2. 舌根縮減手術：藉由手術切除舌根多餘的軟組織以擴大舌後呼吸道，將能大幅改善打鼾的症狀。

3. 鼻部手術：此手術可以矯正鼻中膈彎曲、切除肥厚的下鼻甲，並能重建塌陷的鼻瓣區，適用於鼻部構造異常所造成的阻塞性患者。

4. 咽部與鼻部之雷射或無線電頻手術：此手術適用於輕度阻塞性睡眠呼吸中止的患者，藉由雷射或無線電頻縮小下鼻甲體積，同時使軟顎硬化不易鬆弛，將得以改善鼻塞與打鼾的症狀。

5. 舌下神經刺激器植入手術：手術將刺激器植入舌下神經，使其在呼吸時刺激舌下神經以打開上呼吸道的擴張肌，藉此解決阻塞。惟目前此方法尚未引進至台灣。

6. 頭頸骨架手術：針對顱顏骨架發育異常的患者，需考量以骨架手術治療。此手術將上下頷骨分別切開後重新固定於較前方的位置，以此徹底擴大舌後與顎後的呼吸道。不過由於此手術矯正範圍較大，且恢復期較長並須配合牙齒矯正。因此僅適用於顱顏骨架發育異常或前述之手術治療無效的患者。

7. 氣管切開術：將氣管切開即可以直接避開上呼吸道的阻塞處，於頸部的氣管置入氣切管，建立新的呼吸道。此方法適用於重度阻塞性睡眠中止的患者，但因為侵入性過強且造成病患生活妨礙甚大，因此已很少使用。

手術後的影響

上述手術介入後皆有機會改善阻塞性睡眠呼吸中止的症狀，同時可以增進患者的睡眠與生活品質，還能降低諸多疾病，諸如中風、心肌梗塞等併發症的發生機率。然而，由於手術範圍位於喉嚨附近，術後一段時間內患者可能出現吞嚥疼痛的情況。不過隨著術後恢復，疼痛也會逐漸緩解；此外，手術後顏面外觀幾乎不會有所改變。

結語