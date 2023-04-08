【專訪】瀚草曾瀚賢、湯昇榮：台劇史上最重要里程碑，Netflix《模仿犯》開案到製作大解密
我們想讓你知道的是
今年Netflix《模仿犯》以大IP加上懸疑探案劇的類型，在上線72小時後除了引爆台灣觀眾的熱議，也登上全球共11個國家的Top 10排行榜，目前已經登上20多個國家的Top 10排行榜，真正成為「國際級」台劇。究竟當初為何會大膽選擇改編知名日本推理小說《模仿犯》成為台劇？而在這樣時空移轉的改編過程中，又有哪些難關需要一一克服？
採訪、撰文：徐佑德、Maple
去（2022）年《華燈初上》帶領台劇打開國際市場，除了在台灣獨佔鰲頭外，也打進了香港、新加坡、馬來西亞、越南等共五個國家的Top 10排行榜。
而今（2023）年《模仿犯》以大IP加上懸疑探案劇的類型，在上線72小時後就登上全球共11個國家的Top 10排行榜，目前已經登上20多個國家的Top 10排行榜，而且更令人驚訝的是除了亞洲國家外，也擴散到中東的阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達等國家，甚且打到歐洲的希臘、中南美洲的巴哈馬、烏拉圭等國，真正成為「國際級」台劇。
究竟當初為何瀚草在懸疑劇《誰是被害者》之後，會大膽選擇改編知名日本推理小說《模仿犯》成為台劇呢？而在這樣時空移轉的改編過程中，又有哪些難關需要一一克服？
監製陳國富是IP幕後推手 一同推動了《模仿犯》的改編
原來此次在《模仿犯》跟瀚草創辦人曾瀚賢共掛出品人的陳國富導演，是整個劇集改編的幕後推手。
製作人曾瀚賢分享最早的經過，說明道：「其實最早就是陳導看了《誰是被害者》之後，就來問我們是否有意願在台灣製作《模仿犯》改編影集。」
曾瀚賢也苦笑道：「當時就知這是個非常艱難的挑戰，其一當然是因為原著是非常優秀的小說，有高度的文學性，坦白說成品好是應該的，因為原本的故事就好，但做得差強人意就完了；其二是原著的敘事特色就來錯粽複雜的多元角色觀點，在小說是非常精彩的寫法，但在影視改編上如果沒有主線去串，卻很容易過亂；其三則是小說已經是將近30年前的作品，而且中間也已經被改編成影視作品過，在30年後的現在要再度改編，如何做出新鮮感與現代感？」
也是因為一直希望做出新意，所以《模仿犯》的劇本開發過程曾經想要如同《黑鏡》一般設定在近未來，去設想未來的連續殺人案，但寫著寫著大家卻覺得好像離原著越來越遠，一直找不到作品的氣質和方向，此時曾瀚賢製作人毅然決然喊停，決定重來，才有了現在看到的版本。
曾瀚賢也補充道：「如果不是湯哥一直在嘗試做國際合製，陸續有跟韓國、紐西蘭、越南等國家合作，我也沒有信心跟底氣接下這個任務。劇本的關鍵我也認為還是在於最終決定放在90年代，那時候的新聞舞台有強烈的『登台感』，因為在80年代戒嚴不能說、被壓抑的聲音一次全都要跑出來，那是現代所沒有的，當時像白曉燕命案的嫌犯陳進興、高天生是每天在報紙和新聞『連載』，CALL IN節目也是一個當時非常突破的東西，這是一般人第一次聲音可以『上電視』、被所有人聽見，這是前所未有的經驗，也帶起一波全新的風潮。」
而在整個改編過程中，陳國富導演也會給予劇本改編的意見回饋，加上有好故事工作坊的馬克明編劇坐鎮，有過去改編大IP《杉杉來了》、《微微一笑很傾城》的成功經驗，終於慢慢「拆解」了《模仿犯》改編任務這顆超級炸彈。
從前期思維到後期剪接協調 如何不斷「心繫國際」
面對目前優異的國際市場成績，曾瀚賢和湯昇榮坦言，其實本來真的不曉得會有這樣的結果，曾瀚賢笑說：「其實我們也無法確定劇集上架後，國際市場真的會有反應，但我只能說，我們在過程中一直不斷朝向這個目標去努力。像湯哥是非常清楚地會針對國際市場去理性判斷目前的趨勢，以及現在卡在哪一關，哪一步我們一定要去跨越；我則是一直想靠近美劇的敘事和語言，我認為它們反複操作的類型語言很成熟，從劇本格式到結構，都希望不斷去靠近美劇的格式與方法。」
曾瀚賢進一步解釋：「這也是我在拿到《模仿犯》的時候就覺得影視改編很困難的原因，因為小說是從非常多個角色同時出發，但現在我們熟悉的美劇，都有非常明確的主角跟A線故事的情節在走，小說卻不是倚賴情節去走，而是從角色堆砌出來、讓讀者感受到社會脈動的氛圍，這是真的非常難突破的點。」
提到國際市場，曾瀚賢也語帶感慨地說：「其實產業內現在每個人都知道需要國際化，也都想要國際化，但大家其實都沒有頭緒到底怎麼樣做才能國際化，包括我們。所以我們就給自己階段式的目標。」
曾瀚賢持續表示：「首先，我們相信說故事這件事一定可以找到人類情感的共通性，人性的感動最終應該可以跨越語言，就像我們看一部感人的電影，不會因為裡面的角色說西班牙語、韓語或印度語，我們就無法理解。台灣市場小，無法獨立決定審美，但我們可以去學習別人的審美，用一個學習曲線去不斷靠近。」
曾瀚賢也說明，要學習就要先有步驟，「我們首先想辦法去創作不只跟台灣有關、而是同時跟其他國家有關的議題和故事，或啟用其他國家的演員，這些都是國際合作很重要的開端。接下來如果當我想要打入特定的國家，我就必須去用一個他們熟悉的語言去跟他們溝通，所以成熟的類型很重要，這也是我們一直不斷嘗試的點。」
曾瀚賢也坦言這次有機會做《模仿犯》，跟《誰是被害者》的成功息息相關，「經過先前跟Netflix的合作，他們已經相信我們，也認為我們的故事語言他們可以理解，所以我們有機會去主動制定一些題目，他們也會相信我們定的題目本身具有國際性。在這些來往的討論中，平台給我們的協助跟反饋，讓我們更為理解國際市場，也帶動我們往提高成功率前進。」
湯昇榮也直言在對接國際市場的過程，國際串流平台的崛起扮演了非常重要的角色：「台灣的戲劇操作者如果沒有這些外來的刺激，同時也因為資金規模開始吸引電影人才進來，可能也不會進步得這麼快。其實我跟瀚賢在做《麻醉風暴2》的時候，就真的遇到很大的困境，因為大家真的都沒有做過劇中的許多嘗試，只能先從學習外劇開始。雖然想像得到，實際做起來卻會遇到各種意想不到的困難。」
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
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育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。