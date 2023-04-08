【專訪】瀚草曾瀚賢、湯昇榮：台劇史上最重要里程碑，Netflix《模仿犯》開案到製作大解密

採訪、撰文：徐佑德、Maple

去（2022）年《華燈初上》帶領台劇打開國際市場，除了在台灣獨佔鰲頭外，也打進了香港、新加坡、馬來西亞、越南等共五個國家的Top 10排行榜。

而今（2023）年《模仿犯》以大IP加上懸疑探案劇的類型，在上線72小時後就登上全球共11個國家的Top 10排行榜，目前已經登上20多個國家的Top 10排行榜，而且更令人驚訝的是除了亞洲國家外，也擴散到中東的阿拉伯聯合大公國、科威特、卡達等國家，甚且打到歐洲的希臘、中南美洲的巴哈馬、烏拉圭等國，真正成為「國際級」台劇。

究竟當初為何瀚草在懸疑劇《誰是被害者》之後，會大膽選擇改編知名日本推理小說《模仿犯》成為台劇呢？而在這樣時空移轉的改編過程中，又有哪些難關需要一一克服？

Photo Credit: Netflix提供 （左起）導演張榮吉、製作人曾瀚賢、導演張亨如、製作人湯昇榮

監製陳國富是IP幕後推手 一同推動了《模仿犯》的改編

原來此次在《模仿犯》跟瀚草創辦人曾瀚賢共掛出品人的陳國富導演，是整個劇集改編的幕後推手。

製作人曾瀚賢分享最早的經過，說明道：「其實最早就是陳導看了《誰是被害者》之後，就來問我們是否有意願在台灣製作《模仿犯》改編影集。」

曾瀚賢也苦笑道：「當時就知這是個非常艱難的挑戰，其一當然是因為原著是非常優秀的小說，有高度的文學性，坦白說成品好是應該的，因為原本的故事就好，但做得差強人意就完了；其二是原著的敘事特色就來錯粽複雜的多元角色觀點，在小說是非常精彩的寫法，但在影視改編上如果沒有主線去串，卻很容易過亂；其三則是小說已經是將近30年前的作品，而且中間也已經被改編成影視作品過，在30年後的現在要再度改編，如何做出新鮮感與現代感？」

也是因為一直希望做出新意，所以《模仿犯》的劇本開發過程曾經想要如同《黑鏡》一般設定在近未來，去設想未來的連續殺人案，但寫著寫著大家卻覺得好像離原著越來越遠，一直找不到作品的氣質和方向，此時曾瀚賢製作人毅然決然喊停，決定重來，才有了現在看到的版本。

曾瀚賢也補充道：「如果不是湯哥一直在嘗試做國際合製，陸續有跟韓國、紐西蘭、越南等國家合作，我也沒有信心跟底氣接下這個任務。劇本的關鍵我也認為還是在於最終決定放在90年代，那時候的新聞舞台有強烈的『登台感』，因為在80年代戒嚴不能說、被壓抑的聲音一次全都要跑出來，那是現代所沒有的，當時像白曉燕命案的嫌犯陳進興、高天生是每天在報紙和新聞『連載』，CALL IN節目也是一個當時非常突破的東西，這是一般人第一次聲音可以『上電視』、被所有人聽見，這是前所未有的經驗，也帶起一波全新的風潮。」

而在整個改編過程中，陳國富導演也會給予劇本改編的意見回饋，加上有好故事工作坊的馬克明編劇坐鎮，有過去改編大IP《杉杉來了》、《微微一笑很傾城》的成功經驗，終於慢慢「拆解」了《模仿犯》改編任務這顆超級炸彈。

Photo Credit: Netflix提供 《模仿犯》劇照

從前期思維到後期剪接協調 如何不斷「心繫國際」

面對目前優異的國際市場成績，曾瀚賢和湯昇榮坦言，其實本來真的不曉得會有這樣的結果，曾瀚賢笑說：「其實我們也無法確定劇集上架後，國際市場真的會有反應，但我只能說，我們在過程中一直不斷朝向這個目標去努力。像湯哥是非常清楚地會針對國際市場去理性判斷目前的趨勢，以及現在卡在哪一關，哪一步我們一定要去跨越；我則是一直想靠近美劇的敘事和語言，我認為它們反複操作的類型語言很成熟，從劇本格式到結構，都希望不斷去靠近美劇的格式與方法。」

曾瀚賢進一步解釋：「這也是我在拿到《模仿犯》的時候就覺得影視改編很困難的原因，因為小說是從非常多個角色同時出發，但現在我們熟悉的美劇，都有非常明確的主角跟A線故事的情節在走，小說卻不是倚賴情節去走，而是從角色堆砌出來、讓讀者感受到社會脈動的氛圍，這是真的非常難突破的點。」

提到國際市場，曾瀚賢也語帶感慨地說：「其實產業內現在每個人都知道需要國際化，也都想要國際化，但大家其實都沒有頭緒到底怎麼樣做才能國際化，包括我們。所以我們就給自己階段式的目標。」

曾瀚賢持續表示：「首先，我們相信說故事這件事一定可以找到人類情感的共通性，人性的感動最終應該可以跨越語言，就像我們看一部感人的電影，不會因為裡面的角色說西班牙語、韓語或印度語，我們就無法理解。台灣市場小，無法獨立決定審美，但我們可以去學習別人的審美，用一個學習曲線去不斷靠近。」

曾瀚賢也說明，要學習就要先有步驟，「我們首先想辦法去創作不只跟台灣有關、而是同時跟其他國家有關的議題和故事，或啟用其他國家的演員，這些都是國際合作很重要的開端。接下來如果當我想要打入特定的國家，我就必須去用一個他們熟悉的語言去跟他們溝通，所以成熟的類型很重要，這也是我們一直不斷嘗試的點。」

曾瀚賢也坦言這次有機會做《模仿犯》，跟《誰是被害者》的成功息息相關，「經過先前跟Netflix的合作，他們已經相信我們，也認為我們的故事語言他們可以理解，所以我們有機會去主動制定一些題目，他們也會相信我們定的題目本身具有國際性。在這些來往的討論中，平台給我們的協助跟反饋，讓我們更為理解國際市場，也帶動我們往提高成功率前進。」

湯昇榮也直言在對接國際市場的過程，國際串流平台的崛起扮演了非常重要的角色：「台灣的戲劇操作者如果沒有這些外來的刺激，同時也因為資金規模開始吸引電影人才進來，可能也不會進步得這麼快。其實我跟瀚賢在做《麻醉風暴2》的時候，就真的遇到很大的困境，因為大家真的都沒有做過劇中的許多嘗試，只能先從學習外劇開始。雖然想像得到，實際做起來卻會遇到各種意想不到的困難。」