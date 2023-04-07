「國民女神」駕到！金媽祖、金箔、金高三金加持「金」保庇，「萬福金安金門高粱酒」搶先恭迎大甲鎮瀾宮金身回家！

「國民女神」即將駕到！台灣代表性的年度文化盛事–大甲媽祖遶境即將於國曆4月下旬展開，黑松公司攜手大甲鎮瀾宮、金門酒廠，第三度推出媽祖聯名酒款「萬福金安金門高粱酒」！這次瓶身特別浮雕媽祖「金身」、搭配「金門高粱酒」特調酒體、酒中更添加日本頂級「金」箔，三金加持、平安幸福更加倍，帶回萬福金安酒，便能把媽祖金身及福氣祝福一起迎回家！「萬福金安金門高粱酒」建議售價2,300元，即日起7-11及全家便利商店門市開放店內洽詢；4/8起於金酒在台指定直營門市（台北/桃園/台中/高雄店）可洽詢購買，全台各地區酒類專賣店陸續開賣。

大甲鎮瀾宮福氣加持 手工限量打造金媽祖浮雕瓶身

黑松第三度與大甲鎮瀾宮推出聯名酒款，不斷實踐「超越代理」的理念，結合品牌創新代理模式，持續和在地品牌創造跨界合作的新亮點。今年「萬福金安金門高粱酒」由國寶級老師傅手工限量打造，浮雕鍍金的瓶身，採用大甲鎮瀾宮鎮廟之寶，「頭戴鳳冠、手捧如意的金媽祖」，做工精緻細膩、聚集信眾虔誠心意，以溫暖莊嚴不失親切的「海上女神」之姿佇立於海濤上。酒體中紛飛的閃耀金箔，也代表著「平安祈福及富貴」的好寓意。帶回家收藏如同將大甲媽祖金身迎回家，讓福氣盈滿整個家裡，而「萬福金安金門高粱酒」不只有「國家級女神」加乘，再加上富貴福氣的美好祝福，是消費者體面送禮的唯一首選。

金門酒廠 「萬福金安金門高粱酒」呈現出媽祖金身所散發出的莊嚴感。

入喉感受鑲金的感官體驗 搶先收藏「迎金納福」的好寓意

不只特別設計新瓶、綴以鍍金媽祖浮雕，「萬福金安金門高粱酒」酒體融合在地特色，香氣、口感、尾韻層次分明，為品飲打造視覺、嗅覺、味覺的三重感官體驗。入喉後所感受到的暖意如同信眾們對於媽祖的虔誠心意；酒中的日本頂級進口金箔如雪片般飛舞，彷彿媽祖金身散發的神聖光輝，保庇萬家燈火；鼻腔內散發的酒香來自大甲常見的忘憂草香，馥郁果香如同身處大甲鎮瀾宮的溫暖福地，瞬間忘卻憂愁。果香、花香、陳香、窖香、穀香多重口感層次於口中迸發，入喉溫潤、尾韻悠長，最適合三五好友齊聚共飲，共享「金」順利、保佑「金」平安的富足喜樂。