《路透》報導：特斯拉員工社群流傳客戶車載鏡頭影片

《路透社》昨（6）日報導指出，特斯拉員工在2019年至2022年間，透過公司內部系統分享客戶私人影像。安裝在電動車上的影像記錄器記錄了車主的住家、穿著，以及在車上發生的所有事情。

《路透社》聯絡了300多位過去9年在特斯拉工作，並且參與開發自動駕駛系統的前員工，其中有10幾位願意接受匿名提問，有9位同意訪談。他們表示特斯拉員工團體透過內部訊息系統，私下分享客戶車載攝影鏡頭紀錄的影片與照片，而其中有需多相當私人的內容。

1位特斯拉前員工表示，有些影片內容是具有高度隱私性且令人尷尬的，像是車主的裸體、開車時的路怒症等。而另1位前員工表示，2021年時有1段特斯拉撞飛騎腳踏車的孩子的影片，這段影片透過1對1的私人聊天室，在加州的特斯拉辦公室「像野火一樣」傳播開來。其他還有狗、有趣的路標等圖片，特斯拉員工為它們加上標題或評論，製作成迷因，並且發佈到私人聊天群組當中。幾位前員工表示，這些內容可能只出現在2位員工之間的私人聊天訊息當中，但也可能被數十位員工看到。

特斯拉網站上的「客戶隱私聲明」中表示，攝影鏡頭將保持匿名，且與客戶或是車輛無關。但7位前員工告訴《路透社》，透過工作中使用的電腦程式可以顯示鏡頭錄音的定位，而這可能會透露出特斯拉車主住處的所在位置。

1位前員工還表示，有些錄音及錄影似乎是在車輛停放及熄火時錄製的。在過去幾年，如果車主同意，特斯拉甚至會在電動車關閉時繼續錄影，不過目前已經不會有這種情況了。

「我可以看到人們的車庫和他們的私人財產。」特斯拉前員工表示。「假設1位特斯拉客戶在他的車庫裡有一些與眾不同的東西，你知道的，員工會把這些影像分享出來。」另1名前員工告訴《路透社》。

根據2位看過影片的特斯拉員工說法，大約3年前，有些員工偶然發現並分享了一段影片，影片中顯示1輛獨特的潛艇被停在車庫裡，而這是1977年在007電影中出現的白色Lotus Esprit潛艇。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾在2013年時，在拍賣會上以96萬8000美元的價格將其買下。目前尚不清楚馬斯克是否知道這段影片已經在員工群組間被流傳，而他也沒有回應《路透社》的評論邀請。

《路透社》無法獲得任何被員工分享的影片或圖片，因為前員工們表示他們沒有保留任何影像。而《路透社》同樣無法確認特斯拉員工這種分享客戶私人影像的行為，如今是否持續，也不清楚這種行為的普遍程度。

波士頓東北大學網路安全與隱私研究所執行主任喬夫尼斯（David Choffnes）認為，特斯拉員工分享客戶私密影像這件事，應受到道德譴責。「任何正常人都會對此感到震驚，傳播私密個人內容可被視為違反了特斯拉自己的隱私政策，而這可能會導致美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）的調查介入。」喬夫尼斯表示。

不過聯邦貿易委員會的發言人表示，將不會對個別公司或其行為發表評論。

德國數據隱私律師皮爾茨（Carlo Piltz）向《路透社》表示，根據歐洲的數據保護相關隱私法規，很難找到合法的理由讓車輛的影像記錄在員工內部群組傳播，因為這與「提供安全或可靠的服務無關」。

根據《路透社》報導說明，這些影片主要是為了輔助開發自動駕駛技術。特斯拉有非常多資料註記工作人員，他們需要透過肉眼來辨識圖像和影片中的物體，以教會車輛行駛或停放時應該做出什麼樣的反應。特斯拉的資料註記員表示，資料註記組被分配了各種不同的任務，包括標記街道、車道線或緊急車輛。

曾有特斯拉客戶在使用自動駕駛功能時，無法順利退出車庫，且系統在遇到陰影與花園管線等物體時會感到困惑。為了解決這個問題，一些資料註記器被要求辨識影片中車庫內的物體。在訪談中，2位前員工表示，他們會被要求查看客戶住處內外，以及車庫內的照片。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範