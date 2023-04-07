領6000元10日起開放ATM領現，11日推出線上「登記入帳2.0」加速作業
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財政部表示，該部今日與金管會及數發部共同召開記者會，透過記者會介紹普發現金ATM領現之流程及應攜帶物品及資料，使民眾瞭解ATM領取普發現金方式。另外，不想出門領取普發現金的民眾，亦可透過網路至6000官網進行登記入帳，24小時均可登記，登記後款項原則於2個營業日內入帳。
「全民共享普發現金6000元」，財政部昨（6）日表示昨日下午可完成直接入帳及3月30日前登記之民眾款項入帳交易約1078萬餘筆；3月31日至4月5日完成登記者，將於今（7）日完成入帳作業。
自4月11日起，財政部更推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記的民眾，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。
4/11起推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，4/10起開放ATM領現
財政部在新聞稿中表示，感謝各金融機構、中華郵政、農漁會及信合社協助，於清明連假期間加速辦理「全民共享普發現金」入帳作業，預估4月6日下午可完成直接入帳及3月30日前登記之民眾款項入帳交易約1078萬餘筆。由於各金融機構的配合，登記入帳交易可望陸續提前完成，民眾於3月31日至4月5日登記，將於4月7日完成入帳作業，至於4月6日至4月10日登記之民眾，於登記後兩個營業日內完成入帳作業。
財政部進一步表示，截至6日上午11時，登記入帳已逾846萬人完成登記，為讓登記入帳款項及早入帳，該部推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，自4月11日起，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，6000元當天即可入帳；超過下午6時登記的民眾，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。
財政部說明，「全民共享普發現金」登記入帳作業自今年3月22日開放登記，可以登記到今年10月31日止，登記期間長達7個多月，時間很充裕，24小時均可上網登記，請民眾多加利用。
除了上網登記入帳，財政部今日也宣布自4月10日起開放ATM領現，領取期間至112年10月31日止，民眾可於前述期間至指定金融機構（含郵局）設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙之ATM機台領取。
財政部指出，指定金融機構（含郵局）合計15家，包含台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、中華郵政公司，其貼有識別貼紙之ATM機台共2萬6688家，覆蓋率達83.2%，分布全台各地，請民眾視自己方便時間就近領取，倘遇有排隊情事，可至鄰近ATM機台領取。
財政部進一步表示，該部今日與金管會及數發部共同召開記者會，透過記者會介紹普發現金ATM領現之流程及應攜帶物品及資料，使民眾瞭解ATM領取普發現金方式。另外，不想出門領取普發現金的民眾，亦可透過網路至6000官網進行登記入帳，24小時均可登記，登記後款項原則於2個營業日內入帳。
財政部說，自4月11日起，更推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記的民眾，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。
財政部補充，各金融機構、超商為響應「全民共享普發現金」政策提出多元優惠，公股行庫亦就民眾以該行帳戶採取「登記入帳」方式領取，提出多項限時優惠措施，如台灣銀行存戶登記普發現金可抽台灣Pay紅利點數1萬點、第一商業銀行提供10萬元刷卡金等好禮抽獎機會等。
各大電商陸續推出加碼優惠活動
《中央社》報導，電商業者PChome網路家庭與momo富邦媒6日公布加碼優惠方案，實體通路商全國電子推出大家電折扣優惠活動。
根據東方線上在「2023年2月份消費者動態速報」中調查民眾對普發6000元的消費意願，發現有23%的消費者想在大筆開支上一次用完。PChome 24h購物觀察網站上從3月22日至29日的大小家電關注熱度迅速攀升，熱搜前5大類分別為清淨除溼、廚房家電、降溫消暑、居家大家電、個人小電器。
新聞來源
- 財政部推出全民共享普發現金「登記入帳2.0」加速入帳作業，請民眾多加利用（財政部新聞稿）
- 112年4月10日開放「全民共享普發現金」ATM領現（財政部新聞稿）
- 普發現金6000元 電商、實體通路加碼優惠搶商機（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
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