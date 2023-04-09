漏印習近平變成「以同志為核心的黨中央」，《人民日報》會有人被懲處嗎？
我們想讓你知道的是
因為一句話中漏掉習近平的名字，《人民日報》上週在全國範圍緊急召回當日已出版並分發的數百萬份報紙。時評作家長平分享了他在中國媒體做值班編委時面臨的誤植壓力。
文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）
據報導，中共喉舌媒體《人民日報》3月30日在全國範圍緊急召回當日已出版並分發的數百萬份報紙，原因是第五版的萬字評論〈團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路〉中，有一處在「同志」前漏掉了習近平的名字，錯印成「以同志為核心的黨中央」。
打字錯誤或排版錯誤又稱誤植（typographical error，簡寫為typo），是出版業難以完全避免的工作失誤。對於紙質媒體，通常的補救措施是在下一期出版物上予以更正並向讀者致歉。
將政治人物的名字印錯或弄丟，的確是一個不小的出版事故。但是在一個正常的社會，補救措施也同樣是發更正和道歉聲明。娛樂媒體還可以用來調侃，比如稱「據查，『以同志為核心的黨中央』並非LGBTQ人士針對中共政治局由清一色男性組成的抗議廣告。」《洋蔥報》就曾經報導金正恩支持同性婚姻。
在中國出版行業，涉及國家及地方領導人的打字錯誤或排版錯誤被稱為「政治事故」，意味著可能帶來政治性的後果。一方面，對讀者來說，某些錯誤比如領導人排名順序顛倒可能會被解讀為局勢變化；另一方面，這樣的事故可能會導致相關責任人受到政治性的懲罰，比如社長或總編下台。
「千萬不要處理任何人」
事實上，印錯領導人名字在所難免，也並非每一次都帶來政治性的懲罰。但是，由於懲罰與否並非來自明確的法律規定，在很大程度上取決於領導人或者其下屬的心情。
例如，2010年12月30日《人民日報》第4版左下角，時任國務院總理溫家寶的名字被寫成「溫家室」，事後網上傳言處理結果是：該報「值班主任，正廳級降職，印刷廠副廠長、排版、設計等17人均因此事被處理。」隨後，《人民日報》總編輯吳恆權在「兩會」上解釋說，該報並沒有處理任何人——溫家寶「很快給我們打電話說，你們這個錯我看得出來，是五筆字型打字錯了，總結教訓就行，千萬不要處理任何人。」吳恆權還說，
「中央給我們很寬鬆的環境」
人們有理由推想：假如被「弄錯了」或者「弄沒了」的領導人沒看出來是打字錯誤呢？假如「中央」沒有給媒體「很寬鬆的環境」呢？不確定性正是專制社會的恐懼之一，也是統治者的維穩手段。
我曾經先後擔任過幾家報紙的值班編委，也就是在值班當日／週最終簽字付印的負責人。避免包括誤植在內的「政治事故」是簽字之前最重要的任務。一些地方的宣傳部門會給媒體印製領導人姓名、職務和排名先後的對照表格，相關記者、編輯、校對和值班編委人手一份，壓在工作台上，反覆查驗。
「這樣舔屁溝我很激動」
除了通常的誤植之外，我們還被要求檢查文章周邊甚至報紙另一面的文字或者圖片，避免讓讀者舉著報紙對著陽光的時候，串聯兩個版面的內容，讀出諸如「江澤民撒謊」、「李鵬是頭豬」之類的訊息。
2009年1月22日出版的《南方都市報》出了一個讓很多讀者「喜聞樂見」的「政治錯誤」。一篇報導深圳市委領導和外來工一起包餃子、吃餃子的文章中寫道：「這樣舔屁溝我很激動，一首《祝酒歌》將活動現場氣氛推到了高潮。」據稱，記者原稿為：
「從來沒有和這麼高級別的領導一起吃過飯」，外來工們都十分激動。校對員看見後十分反感，批註了一句話「這樣舔屁溝」，沒想到排版員直接錄入了。
報社只給予這位正直的校對員一些罰款處罰，而「這樣舔屁溝我很激動」成為業內美談。
但不是所有的「政治事故」當事人都這麼幸運。據報導，2014年7月，《遂寧日報》記者劉欣雨因報導中將四川省委秘書長陳光志錯寫成「陳游標」，遭到報社領導批評，於當日晚上自殺身亡。
因為誤植「以同志為核心的黨中央」，3月30日《人民日報》召回當日報紙，據稱為此損失人民幣上百萬元。
- 德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
延伸閱讀
- 「舔屁溝」才是政治正確：李文亮之死，中國中產階級的盛世悲歌
- 《新聞自由的幽靈》：滿足中國人自卑又自大的集體情結，《環球時報》的成功是一種必然
- 習近平打造一言堂，供黨內高層閱讀的「內參消息」也失去參考價值
- 中國脫口秀在美國：這些演員終於有機會說出那些在國內「不能講」的段子
- 【專訪】作家嚴歌苓：不願作品被閹割，「我不相信中國會一直這樣壞下去」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
Tags：
智慧城市展「亞洲・矽谷主題館」邀您數位創新共創永續未來
我們想讓你知道的是
亞洲規模最大的智慧城市專業展會-「2023智慧城市論壇暨展覽」（2023 Smart City Summit & Expo）於3月28日至31日在台北南港展覽館2館盛大展出。為展現亞洲‧矽谷2.0政策推動成果，亞洲‧矽谷計畫執行中心特於展會設立【亞洲‧矽谷主題館】，展示智慧醫療、智慧農業、智慧能源、5G AIoT等智慧城市解決方案，希望以創新創業驅動經濟成長，以物聯網產業促進產業轉型升級，並展現台灣發展智慧城市應用的堅強實力。
「亞洲．矽谷推動方案」為政府推動物聯網產業發展與完善創新創業生態系之重要政策，方案推動至今已逾7年，帶動國內物聯網產值屢創新高，2022年產值已達到二兆台幣，並推動智慧城市應用，促成物聯網產業及新創發展。亞矽計畫推動至今，已成功促成249件智慧城市應用方案，並有超過88件海外輸出成功案例，成果十分亮麗。
本次亞洲．矽谷主題館結合智慧城市與淨零排放的政策目標，以【數位創新綠色轉型，共創永續新未來】為展覽主題，參展廠商陣容堅強，其中不乏已獲國際關注的新創廠商。例如寬緯科技的水聚寶智慧水質監測系統，除了落地應用於雲林、嘉義、台南等國內8個縣市外，亦輸出至印尼、汶萊、菲律賓等國家。此外，iStaging愛實境宅裝的裸視3D技術可應用於各式硬體裝置，提供AR與VR沉浸式服務的「O2O」商城體驗，也成功打進LVMH、Richemont和L'Oreal等精品市場。
疫情加速了AIoT與5G發展，智慧城鄉解決方案得以擴大並促成產業數位轉型。參展廠商華電聯網即以5G專網結合VR/MR風電虛實整合模擬訓練系統，提供離岸風電人力培訓量能。亞迪電子則研發無擾式生理數據感測器，提供第一線照護人員最佳床側行為管理服務。璽樂科技透過人工智能預測環境危害，達到職安、品質及工程進度管控和預警。佐臻則是開發高性能AR智慧眼鏡，讓使用者可透過眼球追蹤操作介面進行控制，成為元宇宙的最佳入口工具。
全球暖化與淨零排放政策趨勢下，能源管理與減碳應用已成必然。四度拿下台電智慧電表標案的優必闊，提供遠距離、低功耗通訊系統以及雲端服務，協助公共建設轉型為智慧電網。展綠科技開發智慧鉤錶，監測並收集用電數據，可幫助企業瞭解並管理設備之碳足跡。膜淨材料研發的微過濾膜產品，應用於飲用水過濾及薄膜蒸餾等海水淡化、廢污水處理、再生水利用場域，更於CES 2023參展榮獲Innovation Awards獎項。
此外，本次主題館亦與天衍科技合作，利用其光影展演技術，於館中打造科技互動體驗專區，展示亞洲．矽谷智慧城鄉推動成果，同時也將展出「亞洲．矽谷學院」平台，提供有AI、物聯網及數位科技進修需求的人士前往進修學習。
<國發會 廣告>