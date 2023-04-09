漏印習近平變成「以同志為核心的黨中央」，《人民日報》會有人被懲處嗎？

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

據報導，中共喉舌媒體《人民日報》3月30日在全國範圍緊急召回當日已出版並分發的數百萬份報紙，原因是第五版的萬字評論〈團結奮鬥是中國人民創造歷史偉業的必由之路〉中，有一處在「同志」前漏掉了習近平的名字，錯印成「以同志為核心的黨中央」。

打字錯誤或排版錯誤又稱誤植（typographical error，簡寫為typo），是出版業難以完全避免的工作失誤。對於紙質媒體，通常的補救措施是在下一期出版物上予以更正並向讀者致歉。

將政治人物的名字印錯或弄丟，的確是一個不小的出版事故。但是在一個正常的社會，補救措施也同樣是發更正和道歉聲明。娛樂媒體還可以用來調侃，比如稱「據查，『以同志為核心的黨中央』並非LGBTQ人士針對中共政治局由清一色男性組成的抗議廣告。」《洋蔥報》就曾經報導金正恩支持同性婚姻。

在中國出版行業，涉及國家及地方領導人的打字錯誤或排版錯誤被稱為「政治事故」，意味著可能帶來政治性的後果。一方面，對讀者來說，某些錯誤比如領導人排名順序顛倒可能會被解讀為局勢變化；另一方面，這樣的事故可能會導致相關責任人受到政治性的懲罰，比如社長或總編下台。

「千萬不要處理任何人」

事實上，印錯領導人名字在所難免，也並非每一次都帶來政治性的懲罰。但是，由於懲罰與否並非來自明確的法律規定，在很大程度上取決於領導人或者其下屬的心情。

例如，2010年12月30日《人民日報》第4版左下角，時任國務院總理溫家寶的名字被寫成「溫家室」，事後網上傳言處理結果是：該報「值班主任，正廳級降職，印刷廠副廠長、排版、設計等17人均因此事被處理。」隨後，《人民日報》總編輯吳恆權在「兩會」上解釋說，該報並沒有處理任何人——溫家寶「很快給我們打電話說，你們這個錯我看得出來，是五筆字型打字錯了，總結教訓就行，千萬不要處理任何人。」吳恆權還說，

「中央給我們很寬鬆的環境」

人們有理由推想：假如被「弄錯了」或者「弄沒了」的領導人沒看出來是打字錯誤呢？假如「中央」沒有給媒體「很寬鬆的環境」呢？不確定性正是專制社會的恐懼之一，也是統治者的維穩手段。

我曾經先後擔任過幾家報紙的值班編委，也就是在值班當日／週最終簽字付印的負責人。避免包括誤植在內的「政治事故」是簽字之前最重要的任務。一些地方的宣傳部門會給媒體印製領導人姓名、職務和排名先後的對照表格，相關記者、編輯、校對和值班編委人手一份，壓在工作台上，反覆查驗。

「這樣舔屁溝我很激動」

除了通常的誤植之外，我們還被要求檢查文章周邊甚至報紙另一面的文字或者圖片，避免讓讀者舉著報紙對著陽光的時候，串聯兩個版面的內容，讀出諸如「江澤民撒謊」、「李鵬是頭豬」之類的訊息。

2009年1月22日出版的《南方都市報》出了一個讓很多讀者「喜聞樂見」的「政治錯誤」。一篇報導深圳市委領導和外來工一起包餃子、吃餃子的文章中寫道：「這樣舔屁溝我很激動，一首《祝酒歌》將活動現場氣氛推到了高潮。」據稱，記者原稿為：

「從來沒有和這麼高級別的領導一起吃過飯」，外來工們都十分激動。校對員看見後十分反感，批註了一句話「這樣舔屁溝」，沒想到排版員直接錄入了。

報社只給予這位正直的校對員一些罰款處罰，而「這樣舔屁溝我很激動」成為業內美談。

但不是所有的「政治事故」當事人都這麼幸運。據報導，2014年7月，《遂寧日報》記者劉欣雨因報導中將四川省委秘書長陳光志錯寫成「陳游標」，遭到報社領導批評，於當日晚上自殺身亡。

因為誤植「以同志為核心的黨中央」，3月30日《人民日報》召回當日報紙，據稱為此損失人民幣上百萬元。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀