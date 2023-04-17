用意良善的「警示帳戶」卻讓警察權力過大，甚至侵害人民財產、生存權
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「警示帳戶」原先是為了阻斷詐騙的金流，而用來凍結帳戶的一種手段，但由於這法源僅是金管會銀行法下的命令，因此警局不須透過法院就能直接要求銀行凍結帳戶，這也引發侵害人民財產權的疑慮。
現代人經常透過網路平台進行各種商品交易或是進行其他金融交易，但一個不慎就有可能讓自己的帳戶變成「警示帳戶」而導致財產都被凍結。最近甚至還有新聞案例是行為人沒做任何事情，帳戶裡50幾萬元就莫名其妙遭凍結，導致所有財產都無法使用的問題。
警示帳戶是做什麼用的？怎樣能解凍？現行法又有什麼問題？讓法操告訴您。
警示帳戶是什麼？
依據《存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法》第3條第1款的定義，警示帳戶指的是「法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。」簡單來說就是涉及到詐騙等案件時，為了不讓可疑的金流繼續進出，因此先將帳戶凍結的一種預防手段。
帳戶被列為「警示帳戶」的話，裡頭「所有」的資金都不能進出（包含所有電子交易、提存款、匯款方式），這段時間也不能開立新帳戶。而該帳戶開立人的其他帳戶則會被列為「衍生管制帳戶」，這些帳戶在段期間也只能臨櫃辦理提、存款，交易功能大受限制。
「管理辦法」第9條第1項規定，警示帳戶之警示期限是從通報時起算的2年後失去效力，必要時的延長1年，所以最多會長達3年。
若要提前解除，原則上必須要等原通報機關（法院、檢察署、警局）再次通報才能解除，而帳戶所有人可以持檢察署不起訴、緩起訴處分或法院無罪、緩刑判決結果或遭判刑且執行完畢之證明文件，向原通報機關申請解除。
警察權力過大，侵害人民財產權、生存權？
在詐騙事件層出不窮的現在，制定這項管理規定看似很有助於防範詐騙。
但在現行規定中，法院、檢察署與警局可以任意對任何有嫌疑者的帳戶進行凍結，這種會嚴重人民財產權、生存權的規定，其法源竟然僅僅只是金管會透過銀行法所制定的法規命令，明顯不符合大法官釋字第443條層級化法律保留原則的意旨。
而且實務上最大的問題就在於絕大部分的情況，都是由警局直接向銀行通報就能直接凍結帳戶，完全不需要透過向檢察署或法院聲請等程序，讓警察擁有過大的權力。
講誇張一點，如果有人向警察謊報或製造假交易說自己遭到某人詐騙，那對方的帳戶就有可能因此遭到警方通報而被列為警示帳戶，使其在等待檢方調查、法院判決的期間，短則數月、長則到2至3年都無法使用帳戶中的財產，豈不是很容易就能透過「合法手段」搞垮一個人或一間公司？
法操認為警示帳戶之規定應該至少以「法律」的層級定之，且應該參考刑事訴訟程序中「羈押」的規定，警察機關或檢方在通報前應該先向法院聲請並獲許可後始得為之，不然隨隨便便就可以凍結別人的帳戶，使其生活無法自理。不但嚴重影響《憲法》第15條保障人民之財產權，同時也影響到其工作權、生存權。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：朱家儀
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飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發iXCharger，首款1TB儲存空間搭載65W GaN氮化鎵充電器
我們想讓你知道的是
飛宏科技與Vinpower、Silanna攜手開發首款搭載65W GaN氮化鎵充電器的1TB儲存空間「iXCharger」。儲存與快充技術二合一，還可適用於不同作業系統的儲存技術，讓它不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用。
同時使用筆電、平板、手機等多種行動裝置，已是人人的日常習慣。雖然使用者幾乎每天為各種裝置充飽電力，但不一定有時間每天為裝置中的檔案做備份，可想而知日積月累下來，散落在各種裝置的資料無法同步備份，也漸漸成為使用者的困擾。若想以簡單便利的方式，同步進行檔案備份與快充，使用二合一功能的iXCharger便是最好的選擇。
飛宏科技與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，針對使用者的痛點與需求，共同開發首款同時搭載1TB儲存空間與65W快充技術的二合一充電器「iXCharger 」！
首款跨裝置的1TB大容量存取空間
市面上多數儲存裝置不能同時適用於各家的手機與平板，而外接式硬碟也僅限用於桌機或筆電，且可能會受限於不同的作業系統。iXCharger擁有首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，不僅可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，還可當作外接式硬碟使用，廣泛適用於iOS、Android、Windows、Chrome OS、macOS等作業系統。此外，iXCharger擁有高達1TB大容量的儲存空間，使用者可將檔案、照片輕鬆做備份，其輕巧便攜的設計，可讓使用者隨身攜帶、隨時存取，不用擔心檔案遺漏。
搭載65W GaN氮化鎵快充技術
「iXCharger」採用第三代GaN氮化鎵技術，以更小的體積提供更高的功率密度和散熱速度，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。
更值得注意的是，iXCharger不僅有擁有摺疊插頭90度彈片設計，還可更換多國插頭，外出旅行攜帶更加便利。並採用USB Type-C規格，提升傳輸效率，符合不久的將來，電子產品全面使用Type-C為統一充電介面的歐盟規定，達到減少電子垃圾的目標，是環保永續的綠色產品。
iXCharger 為使用者同時提供快充與資料備份的解決方案，成功以最小的體積延伸最大的效益，證明了綠色科技能為生活帶來更多便利。飛宏科技智慧電能事業群兼生產製造中心 林冠宏副總表示：「飛宏科技投入電源供應器生產研發已經有五十多年的經驗，這次與Vinpower, Inc. 、Silanna Semiconductor攜手合作，我們不僅僅為使用者解決產品使用上的痛點，更致力綠色科技的導入，落實節能、永續、環保的核心理念」。
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。