台美斷交44年來首見：美眾院外委會主席麥考爾率團進入立法院，盼推動FTA、加速武器交付台灣

美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（Michael McCaul）昨（6）日抵台，今日率跨黨派議員團拜會立法院。這是台美斷交後、「台灣關係法」生效這44年來，第一個公開進入議場參訪的美國國會外委會訪問團，麥考爾也在演說中強調，盼望推動台美之間的自由貿易協定（FTA），並提出兩種方法解決武器交付延宕的問題。

共和黨眾議員麥考爾6日率跨黨派議員團搭行政專機抵台訪問，將在台灣進行為期3天的訪問，今日進入立法院議場參觀，隨後於立法院紅樓簡報室舉行記者會，接受媒體提問。

立法院長游錫堃致詞時表示，麥考爾一行人的到訪，是「台灣關係法」生效44年以來，第一個進入議場參訪的美國國會外委會訪問團，是為蒸蒸日上的台美關係做了最有力的見證，深具意義。

麥考爾致詞時表示，本次訪團有共和黨也有民主黨的黨員，但此次來台不是以各自黨員的身份，而是以「強烈支持台灣的美國人」的身份來到這裡。

「我們置身於一個危險的時代」，麥考爾說，這是他父親所經歷過第二次世界大戰以來，未曾見過如此緊張的時刻，歐洲有俄羅斯入侵烏克蘭，也有中共放眼覬覦台灣和太平洋地區。

麥考爾強調，「能夠威嚇非常重要，當我們能展現力量，我們就能維持和平；我們如果展現懦弱，招來的就是戰爭」。他強調美國國會盡一切所能與台灣站在一起，包括透過簽署軍售案來強化台灣，並透過台美之間的聯合軍事訓練，讓中共知道，無論是進攻還是圍堵台灣，軍事和經濟的代價都會非常龐大。

針對總統蔡英文近期過境美國，麥考爾也讚揚她訪美具備的遠見和勇氣，強調這次過境美國的行程在所有美國人看來都非常正向，麥考爾也期待明天中午與蔡總統的會面。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（左3）率團訪台，7日上午拜會立法院，院長游錫堃（左4）親自接見，眾人在記者會上合影。

「蔡麥會」後中共軍演威嚇，麥考爾：只會讓美台關係更加堅定

媒體提問，麥考爾此行訪台，行前是否遭到中國抗議？麥考爾強調，如同美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）所說，「我們有權利與自由和蔡英文總統、台灣政府及人民見面，這是我們今天來此的目的，表達我們對台灣的強力支持。」

麥考爾說，中共威嚇的手段不是什麼新把戲，過去也有過許多威脅，這次「蔡麥會」後中國海事局在台海以執法名義進行巡航，麥考爾警告這樣的行為在國際海域上，恐會造成非常嚴重的後果，他說這「顯然是他們（中國）下錯的一步棋」，強調這些行動只會讓美國更加堅定地與台灣站在一起。

台灣處於高風險、高威脅，麥考爾提2方法加速武器交付

美國政府曾多次提到，維護台海和平需透過強化實力，但美國對台的軍售目前延宕，如何加快交付武器給台灣？麥考爾表示，這次來台所有代表團成員都同意，必須給予台灣這些武器，台灣才能有真正嚇阻的能力，美國已經簽署了一些法案，正盡一切所能希望能加速這些武器的交付。

麥考爾提到可能的作法包括了：第一，重新排列武器交付的優先順序，希望能盡快將武器交付到台灣這邊，因為台灣真的處於高風險、高威脅的地帶；第二，可以尋求第三方的軍售，透過不同的方式交付武器，但這還需要行政部門的同意來進行。

麥考爾也透露，今日上午與包括台積電、環球晶圓等台灣半導體科技產業高層、航太國防等產業人士進行餐敘，他表示希望儘速推動台美簽訂自由貿易協定，也提到各界明顯擔心雙重課稅這件事，這是訪團回去後會盡力溝通的事情。

本次訪團成員還包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席共和黨議員金映玉（Young Kim）、印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、眾院共和黨副黨鞭瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）、眾院共和黨議員希爾（French Hill）、莫倫（Nathaniel Moran）與羅勒（Michael Lawler），以及民主黨議員汀恩（Madeleine Dean）共8位跨黨派國會議員。

金映玉表示，訪團這次來台灣之前，還去了日本和韓國，為的是與美國在印太區域的盟友對話，問他們如果今天台海發生衝突，他們是否會與美國站在一起？金映玉說，印太區域的盟友對外口徑一致是很重要的，才能讓中共知道，「我們隨時會出現保護台灣，保護台美共同相信的自由、民主、人權的價值」。

眾院共和黨議員希爾表示，經濟嚇阻與軍事嚇阻同等重要，不管在台灣、日本、歐盟與美國，與中國之間的雙邊關係可能都佔了50%，在這次疫情和香港反送中、俄羅斯進攻烏克蘭等事件後，全球愛好自由民主的國家開始重新審慎評估考量自己國家與其他國家的往來；也可以看到自由印太地區開始建立軍事聯盟以外，大家也開始探討關於經濟嚇阻可以造成的效果，不僅是針對台海狀況，甚至全球，包括面對北韓威脅的美國。

Photo Credit: 中央社 美國聯邦眾議院外委會主席麥考爾（前排右5）7日上午率跨黨派議員訪團拜會立法院，在立法院祕書長林志嘉（前排右）、民進黨立委趙天麟（前排右3）等人帶領下，與立法院長游錫堃（前排右6）在議場前階梯合影留念。

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核稿編輯：楊士範