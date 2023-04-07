114年加考數乙，教團疑範圍以數A為基礎、「是不是乾脆不要數B？」

114學年度開始，大學入學分科測驗將加考「數乙」考科，對此，全教總指出，日前大考中心提出的考科範圍有非常大的問題，像是數乙內容以數A為基礎，這可能導致學生在高二階段全選數A。教育部則回應，目前還在持續商議相關議題，各項資訊會在4月底對外公告。

現行分科測驗僅考「數甲」，為了回應大學商管科系的招生需求，從114年開始，分科測驗將會加考數乙。對此，全教總理事長侯俊良指出，108課綱的研議過程是以學生需求導向做設計，忽略大學端招生需求，才會導致從114年開始加考數乙。他也提醒，數乙考科如果沒有好好評定，擬定配套措施，可能產生嚴重問題。

全教總高中委員會副主委、數學老師臧俊維說明，108課綱的數學分流設計，是讓學生在高二數學開始分流為「數A」、「數B」，前者是高數學需求，也就是理工醫農等自然組，這些學生後續在高三可以選修「數甲」，順利銜接；後者相較簡單，是文史哲、藝術及商管類學生比較偏重的，學生高三若想要精進數學，可以銜接數乙，但也可以不選修數學。

不過，臧俊維指出，大考中心日前公告的數乙考科範圍有非常大的問題，新課綱數A、數B的內容只有部分交集，但加考的數乙內容，卻以數A為基礎。檢視內容後發現，像是考試內容的對數率、三元一次聯立方程式都是數B沒有的。

臧俊維認為，這可能造成高二本來要修數B的同學，在高二改選數A，或是在暑假補修數A獨有的部分，讓他直言：「考題要這樣設計，是不是乾脆不要數B？」

因此，全教總呼籲，加考的數乙只能考數A、數B共有的部分，刪除各自獨有的範圍。此外，全教總也認為大考中心的政策常常違背課綱，希望教育部能夠組成專案會議，針對大考中心、數學學科中心檢視108課綱數學科的精神，再來討論考科要怎麼設計。

命題的草案在上月的諮詢會議中提出，臧俊維強調，如果現在不趕快煞車，恐怕下次就會定案。教育部則表示，目前持續密集與權責單位對加考數乙進行商議，各項資訊會陸續在4月底對外公告，113年會公告分科測驗數學科參考試卷。

教育部：會讓修數B、數乙學生，有能力應考數乙

教育部表示，為求審設，從111年12月到112年3月間，多次邀集國家教育研究院、國教署、高中數學學科中心等相關單位召開諮詢及共識會議，協助大考中心檢視分科測驗數學科考試說明草案的妥適性，並確立了2項原則。

第一，大考中心即將公告的114學年度後分科測驗數學科考試說明，會呈現考科的測驗目標、測驗時間、測驗範圍、題型等項目，協助各大學校系、高中教師、考生及社會各界了解該考科的內容。

第二，國教院將於4月底前，偕同高中數學學科中心，進一步研擬修習數B的學生於高三修習數乙，所需的教學及學習建議，協助高中數學教師經由適當的教學規劃及課程安排，讓高二修習數B的考生在修畢12年級數乙課程後，就有足夠的能力應考分科測驗數乙考科。

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核稿編輯：楊士範