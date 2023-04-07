114年加考數乙，教團疑範圍以數A為基礎、「是不是乾脆不要數B？」
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114年分科測驗將加考數乙，全教總指出，日前大考中心提出的考科範圍竟以數A為基礎。臧俊維認為，這可能造成高二本來要修數B的同學，在高二改選數A，或是在暑假補修數A獨有的部分，讓他直言：「考題要這樣設計，是不是乾脆不要數B？」
114學年度開始，大學入學分科測驗將加考「數乙」考科，對此，全教總指出，日前大考中心提出的考科範圍有非常大的問題，像是數乙內容以數A為基礎，這可能導致學生在高二階段全選數A。教育部則回應，目前還在持續商議相關議題，各項資訊會在4月底對外公告。
現行分科測驗僅考「數甲」，為了回應大學商管科系的招生需求，從114年開始，分科測驗將會加考數乙。對此，全教總理事長侯俊良指出，108課綱的研議過程是以學生需求導向做設計，忽略大學端招生需求，才會導致從114年開始加考數乙。他也提醒，數乙考科如果沒有好好評定，擬定配套措施，可能產生嚴重問題。
全教總高中委員會副主委、數學老師臧俊維說明，108課綱的數學分流設計，是讓學生在高二數學開始分流為「數A」、「數B」，前者是高數學需求，也就是理工醫農等自然組，這些學生後續在高三可以選修「數甲」，順利銜接；後者相較簡單，是文史哲、藝術及商管類學生比較偏重的，學生高三若想要精進數學，可以銜接數乙，但也可以不選修數學。
不過，臧俊維指出，大考中心日前公告的數乙考科範圍有非常大的問題，新課綱數A、數B的內容只有部分交集，但加考的數乙內容，卻以數A為基礎。檢視內容後發現，像是考試內容的對數率、三元一次聯立方程式都是數B沒有的。
臧俊維認為，這可能造成高二本來要修數B的同學，在高二改選數A，或是在暑假補修數A獨有的部分，讓他直言：「考題要這樣設計，是不是乾脆不要數B？」
因此，全教總呼籲，加考的數乙只能考數A、數B共有的部分，刪除各自獨有的範圍。此外，全教總也認為大考中心的政策常常違背課綱，希望教育部能夠組成專案會議，針對大考中心、數學學科中心檢視108課綱數學科的精神，再來討論考科要怎麼設計。
命題的草案在上月的諮詢會議中提出，臧俊維強調，如果現在不趕快煞車，恐怕下次就會定案。教育部則表示，目前持續密集與權責單位對加考數乙進行商議，各項資訊會陸續在4月底對外公告，113年會公告分科測驗數學科參考試卷。
教育部：會讓修數B、數乙學生，有能力應考數乙
教育部表示，為求審設，從111年12月到112年3月間，多次邀集國家教育研究院、國教署、高中數學學科中心等相關單位召開諮詢及共識會議，協助大考中心檢視分科測驗數學科考試說明草案的妥適性，並確立了2項原則。
第一，大考中心即將公告的114學年度後分科測驗數學科考試說明，會呈現考科的測驗目標、測驗時間、測驗範圍、題型等項目，協助各大學校系、高中教師、考生及社會各界了解該考科的內容。
第二，國教院將於4月底前，偕同高中數學學科中心，進一步研擬修習數B的學生於高三修習數乙，所需的教學及學習建議，協助高中數學教師經由適當的教學規劃及課程安排，讓高二修習數B的考生在修畢12年級數乙課程後，就有足夠的能力應考分科測驗數乙考科。
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核稿編輯：楊士範
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！