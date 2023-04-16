2023/04/16,
歐洲

談英國兒童性侵獨立調查：暗潮洶湧的權力撕裂下，性侵受害者的福祉在哪裡？

談英國兒童性侵獨立調查：暗潮洶湧的權力撕裂下，性侵受害者的福祉在哪裡？
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

英國社會在2013年除了「薩維爾性侵案」之外，還有另一起風波，是英國內政部在1980年代掩蓋權貴兒童性侵的爭議。在國會議員遞交給內政部的527份兒童虐待的相關檔案中，有114份檔案已遭摧毀、失蹤或找不到，這也讓英國政府決定成立小組調查，但之後的過程並非一帆風順⋯⋯。

文：徐思寧、陳潔晧

兒童性侵長久存在於世界每一個角落，受害者的痛苦需要被看見，未來的傷害需要被阻止。在看過澳洲針對機構性侵進行全國調查的報告後，我們將目光轉向英國。不同的國度，同樣的傷痛，而英國又會怎樣面對這些沈痾，與社會暗潮的反撲呢？

徐思寧、陳潔皓（《蝴蝶朶朶》繪者，長期從事兒童性侵防治、創傷復原的研究與宣傳。一同成立「貓獅子工作室」，希望能為創傷復原路上的朋友給予支持與溫暖）

英國政府設立的獨立調查，源自一連串令人震驚的兒童性虐待事件。部分兒童性虐待指控追溯自幾十年前，牽涉多位政壇人物與影視明星。

當中最觸目是已故BBC音樂節目主持人吉米．薩維爾（Jimmy Savile）（1926-2011）的大量性侵指控。英國警方就此發起針對吉米．薩維爾事件的「杉樹行動」（Operation Yewtree），並在2013年發表調查報告《讓受害者發聲》（Giving Victims a Voice）。

報告牽涉214名受害者指稱薩維爾性侵，其中34起指控薩維爾強姦或強制性交。報告也指出薩維爾曾在13家醫院裏犯下性侵行為，當中包括倫敦著名的大奧蒙德街兒童醫院（Great Ormond Street Hospital）。73%受害者的年齡在18歲以下。

英國兒童保護機構「全國防止虐待兒童協會」（National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC）更指出，薩維爾的性侵受害者超過500人，最小的受害者只有兩歲。

當時英國社會的另一個焦點，是薩維爾事件曝光後不久，指控英國內政部在1980年代掩蓋權貴兒童性侵的爭議再次受到關注。已故的國會議員狄更斯（Geoffrey Dickens）曾於1983年，向當時的內政大臣列昂．布里坦（Leon Brittan）遞交一份涉及多名政要及知名人士的兒童性虐待檔案，但後來卻不了了之。

布里坦稱他當時已經把檔案透過相關官員交給警察和檢察官。政府就此成立調查，並在2013年8月發表報告，指出內政部在1979至1999年期間保存了527份兒童虐待的相關檔案，而當中114份檔案「已遭摧毀、失蹤或找不到」。

大批重要文件失蹤，讓更多人質疑政府曾有人試圖掩蓋兒童性虐待的真相，最終逼使當時的內政大臣梅伊（Theresa May）在2014年7月7日成立「小組調查」（panel inquiry），並在次日任命資深大法官巴特勒．斯洛斯（Baroness Butler-Sloss）擔任調查主席。

英國首相梅伊脫歐協議草案
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調查主席任命的諸多爭議

然而調查的運作，並非自此一帆風順。

巴特勒．斯洛斯的任命沒有得到普遍認同，其中主要批判是指她的哥哥邁克爾·哈弗斯（Michael Havers）曾在1980年代擔任檢察總長（Attorney General），而這段時間正是前內政大臣布里坦收到兒童性虐待檔案的同一時段。

倖存者團體及國會議員大力施壓，調查的主席斯洛斯在任命一星期後，因為利益衝突，辭去主席一職。

第二名接受任命的主席吳斐娜（Fiona Woolf），也同樣被指控與前內政大臣布里坦有交情。吳斐娜與前內政大臣布里坦住在同一街區，雙方夫妻曾五次共同聚餐。倖存者團體對吳斐娜的任命進行司法覆核，指控她不公正和缺乏足夠專業。因多方政治壓力，吳斐娜在上任後不足兩個月後辭任。

到底獨立調查的主席由誰來擔任，一直是大眾關注的焦點。這人選不但需要具備法律素養，也需要對兒童性侵案件有足夠敏感度，同時必須受人敬重，又不能跟英國政要有任何牽連，並且能應對媒體，而且能投入這個可能為期五年以上的龐大調查工作。

自第二任主席辭職三個月後，英國內政部在2015年2月任命紐西蘭高等法院法官洛厄爾．戈達德（Dame Lowell Goddard）擔任兒童性侵調查的新主席。

戈達德曾擔任紐西蘭警察行為獨立監察局（Independent Police Conduct Authority, IPCA）的主席，在任內發表警方處理兒童虐待案件的獨立調查報告。戈達德也曾擔任聯合國防止酷刑小組委員會的成員。

調查的權限更依據《2005年調查法》（Inquiries Act 2005）升格為法定調查，大大增加了調查權力，包括有權要求證人出席宣誓作證，並要求機構提供任何必要的資料。然而，這法定調查並沒有權力判定個人或機構的民事或刑事責任。

戈達德剛上任時強調調查時直接聆聽受害者聲音的重要性，並多次與倖存者團體會面。然而在戈達德擔任調查主席一年半後，在2016年8月提出請辭。

在戈達德離任前，英國媒體對她的薪資和假期作出不少評論。例如報導她的薪資不菲，每年薪酬方案超過英鎊50萬（約台幣1850萬），當中包括房屋津貼，以及她與家人往返英國及紐西蘭四次的機票津貼。

《泰晤士報》更大篇幅質疑她擔任主席的第一年中，有三個月卻身處國外。在她離職後，有更多消息指責她種族歧視、不熟悉英國法制、霸凌工作人員、與工作人員不和、發脾氣等。

戈達德回去紐西蘭兩個月後作出反擊，反指控調查範圍太大、英國制度官僚、不容許她自由聘請工作人員、內政部優先任用公務員、資源不足等。

英國隨後召開內政事務委員會（Home-Affairs Select Committee）會議，討論戈達德的辭職。戈達德諮詢律師後拒絕出席，她更指稱自己受到英國媒體的惡意誹謗與攻擊。當時的內政大臣安伯·拉德（Amber Rudd）被問及為什麼戈達德辭去主席一職時表示：「她太寂寞了，她離開家鄉太遠了。」


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