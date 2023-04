談英國兒童性侵獨立調查：暗潮洶湧的權力撕裂下，性侵受害者的福祉在哪裡？

文:徐思寧、陳潔晧

兒童性侵長久存在於世界每一個角落,受害者的痛苦需要被看見,未來的傷害需要被阻止。在看過澳洲針對機構性侵進行全國調查的報告後,我們將目光轉向英國。不同的國度,同樣的傷痛,而英國又會怎樣面對這些沈痾,與社會暗潮的反撲呢? 徐思寧、陳潔皓(《蝴蝶朶朶》繪者,長期從事兒童性侵防治、創傷復原的研究與宣傳。一同成立「貓獅子工作室」,希望能為創傷復原路上的朋友給予支持與溫暖)

英國政府設立的獨立調查,源自一連串令人震驚的兒童性虐待事件。部分兒童性虐待指控追溯自幾十年前,牽涉多位政壇人物與影視明星。

當中最觸目是已故BBC音樂節目主持人吉米.薩維爾(Jimmy Savile)(1926-2011)的大量性侵指控。英國警方就此發起針對吉米.薩維爾事件的「杉樹行動」(Operation Yewtree),並在2013年發表調查報告《讓受害者發聲》(Giving Victims a Voice)。

報告牽涉214名受害者指稱薩維爾性侵,其中34起指控薩維爾強姦或強制性交。報告也指出薩維爾曾在13家醫院裏犯下性侵行為,當中包括倫敦著名的大奧蒙德街兒童醫院(Great Ormond Street Hospital)。73%受害者的年齡在18歲以下。

英國兒童保護機構「全國防止虐待兒童協會」(National Society for the Prevention of Cruelty to Children, NSPCC)更指出,薩維爾的性侵受害者超過500人,最小的受害者只有兩歲。

當時英國社會的另一個焦點,是薩維爾事件曝光後不久,指控英國內政部在1980年代掩蓋權貴兒童性侵的爭議再次受到關注。已故的國會議員狄更斯(Geoffrey Dickens)曾於1983年,向當時的內政大臣列昂.布里坦(Leon Brittan)遞交一份涉及多名政要及知名人士的兒童性虐待檔案,但後來卻不了了之。

布里坦稱他當時已經把檔案透過相關官員交給警察和檢察官。政府就此成立調查,並在2013年8月發表報告,指出內政部在1979至1999年期間保存了527份兒童虐待的相關檔案,而當中114份檔案「已遭摧毀、失蹤或找不到」。

大批重要文件失蹤,讓更多人質疑政府曾有人試圖掩蓋兒童性虐待的真相,最終逼使當時的內政大臣梅伊(Theresa May)在2014年7月7日成立「小組調查」(panel inquiry),並在次日任命資深大法官巴特勒.斯洛斯(Baroness Butler-Sloss)擔任調查主席。

調查主席任命的諸多爭議

然而調查的運作,並非自此一帆風順。

巴特勒.斯洛斯的任命沒有得到普遍認同,其中主要批判是指她的哥哥邁克爾·哈弗斯(Michael Havers)曾在1980年代擔任檢察總長(Attorney General),而這段時間正是前內政大臣布里坦收到兒童性虐待檔案的同一時段。

倖存者團體及國會議員大力施壓,調查的主席斯洛斯在任命一星期後,因為利益衝突,辭去主席一職。

第二名接受任命的主席吳斐娜(Fiona Woolf),也同樣被指控與前內政大臣布里坦有交情。吳斐娜與前內政大臣布里坦住在同一街區,雙方夫妻曾五次共同聚餐。倖存者團體對吳斐娜的任命進行司法覆核,指控她不公正和缺乏足夠專業。因多方政治壓力,吳斐娜在上任後不足兩個月後辭任。

到底獨立調查的主席由誰來擔任,一直是大眾關注的焦點。這人選不但需要具備法律素養,也需要對兒童性侵案件有足夠敏感度,同時必須受人敬重,又不能跟英國政要有任何牽連,並且能應對媒體,而且能投入這個可能為期五年以上的龐大調查工作。

自第二任主席辭職三個月後,英國內政部在2015年2月任命紐西蘭高等法院法官洛厄爾.戈達德(Dame Lowell Goddard)擔任兒童性侵調查的新主席。

戈達德曾擔任紐西蘭警察行為獨立監察局(Independent Police Conduct Authority, IPCA)的主席,在任內發表警方處理兒童虐待案件的獨立調查報告。戈達德也曾擔任聯合國防止酷刑小組委員會的成員。

調查的權限更依據《2005年調查法》(Inquiries Act 2005)升格為法定調查,大大增加了調查權力,包括有權要求證人出席宣誓作證,並要求機構提供任何必要的資料。然而,這法定調查並沒有權力判定個人或機構的民事或刑事責任。

戈達德剛上任時強調調查時直接聆聽受害者聲音的重要性,並多次與倖存者團體會面。然而在戈達德擔任調查主席一年半後,在2016年8月提出請辭。

在戈達德離任前,英國媒體對她的薪資和假期作出不少評論。例如報導她的薪資不菲,每年薪酬方案超過英鎊50萬(約台幣1850萬),當中包括房屋津貼,以及她與家人往返英國及紐西蘭四次的機票津貼。

《泰晤士報》更大篇幅質疑她擔任主席的第一年中,有三個月卻身處國外。在她離職後,有更多消息指責她種族歧視、不熟悉英國法制、霸凌工作人員、與工作人員不和、發脾氣等。

戈達德回去紐西蘭兩個月後作出反擊,反指控調查範圍太大、英國制度官僚、不容許她自由聘請工作人員、內政部優先任用公務員、資源不足等。

英國隨後召開內政事務委員會(Home-Affairs Select Committee)會議,討論戈達德的辭職。戈達德諮詢律師後拒絕出席,她更指稱自己受到英國媒體的惡意誹謗與攻擊。當時的內政大臣安伯·拉德(Amber Rudd)被問及為什麼戈達德辭去主席一職時表示:「她太寂寞了,她離開家鄉太遠了。」