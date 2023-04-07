看電影不用正襟危坐！可K歌扮裝，可徹夜狂歡，策展人告訴你金馬奇幻影展的「非常」魅力

文：楊晴絮（金馬奇幻影展策展人）

歷經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的三年，金馬奇幻影展如今邁入第14個年頭。回想2010年的春天，在聞天祥執行長的帶領之下，金馬執委會舉辦了第一屆金馬奇幻影展。剛開始的想法單純，想試一個不僅有別於年底的金馬影展，還要是台灣從來沒有過的類型影展。

從零開始，沒有包袱，於是大膽取經於國際間各種「不尋常」的電影放映，並調整成合適台灣觀眾的模式。像是不透露片名讓觀眾先買票進場，直到開演當下才知道要看的是什麼電影的「驚喜場」；或是源自於國外的馬拉松放映，讓觀眾半夜進影廳，天亮才離場的「跨夜場」。

透過「驚喜場」，除了帶給觀眾「接下來兩個小時不知道會看到什麼」的新奇感受之外，觀眾因為無法預期將會看到怎樣的影片內容，間接地體驗到策展人選片時所經歷的觀影過程。

「跨夜場」也不只是好玩的不睡覺活動而已，因為有一整個晚上的篇幅，從策展的角度來看，就能趁機播放相關系列電影，甚至是名導的劇集作品。所以，影迷可以允許自己貪心，只要一個晚上便能用大銀幕看完「異形系列電影」、「《瘋狂麥斯：憤怒道》系列三部曲」、丹麥導演拉斯馮提爾（Lars von Trier）拍的影集《醫院風雲》，甚至是讓動漫粉絲為之瘋狂的「柯南精選電影」。

Photo Credit: 金馬執委會提供 2023金馬奇幻影展主視覺，由金馬動畫導演謝文明操刀

而另一個國外行之有年的「Sing-Along」，到了金馬奇幻影展除了加上K歌字幕變身成為「K歌場」之外，還會有舞群或工作人員進場炒熱氣氛；而且華語經典也能「K」。

《梁山伯與祝英台》能看到全場高唱黃梅調；《波希米亞狂想曲》則是大家高舉雙手跟著搖滾節奏打節拍；《樂來越愛你》會有專業舞群現身觀眾面前，與銀幕上的演員同步熱舞；或是《修女也瘋狂》裡，只要修女合唱團開始歡唱，影廳就會走入一群金馬執委會同仁扮裝而成的「金馬不專業歌舞團」加入觀眾同歡。豐富影展體驗，跑影展不需要嚴肅，看電影也能像看秀或參加演唱會，這也是金馬奇幻影展的重要特色之一。

Photo Credit: 金馬執委會提供 《波希米亞狂想曲》K歌場

Photo Credit: 金馬執委會提供 《樂來越愛你》K歌場