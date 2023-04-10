為何民進黨初選撕裂後能合作，國民黨卻不行？差別在「利益分配」
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看了幾天兩人離譜的「撕芯裂費」互鬥的新聞之後，讓人不禁搖頭，這初選結束之後，真的可能握手言和嗎？筆者一個朋友，就問了筆者一個可能很多人都有的疑問：為何同樣是內鬥，國民黨最後往往是分裂，但民進黨卻不會？
文：楚焱堯
上週經歷了狒狒之死之後，國內政治焦點除了同時間出訪國外的雙英之戰（蔡英文跟馬英九），國內則是「猩狒」之戰（徐巧芯跟費鴻泰）。
看了幾天兩人離譜的「撕芯裂費」互鬥的新聞之後，讓人不禁搖頭，這初選結束之後，真的可能握手言和嗎？
筆者一個朋友，就問了筆者一個可能很多人都有的疑問。那就是為何同樣是內鬥，國民黨最後往往是分裂，但民進黨卻不會？
即使四年前的蔡英文和賴清德初選，鬥得你死我活，連賴清德是美國人的阿公（不過這可能是事實，因為不否認孫子有美國籍），這種從民進黨核心精神去攻擊本人的言論都出來，最後兩人還是搭配蔡賴配。更早之前的謝長廷跟蘇貞昌初選爭得你死我活，最後也是握手正副搭配。
國民黨勉強來說只在2004連宋配時發生過唯一一次，但別忘了，更早之前的2000就是連宋徹底分裂才造成陳水扁當選。
很多人不了解真正的原因，以為跟藍綠核心意識有關。不過這跟意識無關。你想統想獨不是關鍵。很多人會說是國民黨結構跟制度性的問題。可是很多人，甚至國民黨人自己都說不出哪裡有問題。筆者認為，實際上這是兩黨DNA內的中央集權制跟合議制的差別。
先讓筆者從歷史來介紹國民黨。
國民黨的歷史
國民黨在早期建立時就像是合夥公司（或股份有限公司）。也就是由不同勢力組成，這些勢力可能核心思想完全不同。一直都有所謂的一山二虎或多虎的情形。從最開始的孫文（孫中山）組成的中國第一個現代革命團體「興中會」就開始了。每股不同的勢力都有一定影響力的股份，而每股勢力的領袖想做的就是要成為公司的「唯一掌權者」。
雖然是號稱「現代」革命團體，但骨子裡，我們還是至少歷經兩千多年的君主專制政體下生活的人民。習慣認為的政府組織或是民主幫會，還是中央集權的由上而下貫徹的制度。興中會開始也不例外。
在興中會時期，當香港興中會與香港輔仁文社合併，孫的領導地位就受到輔仁文社會長楊衢雲挑戰，孫文還一度讓位給楊衢雲。
後來組成中國同盟會，是由孫文的興中會、黃興的華興會，還有光復會等等組成。當時支持孫中山和黃興的幾乎不相上下，最後是在黃興謙讓下，孫文取得領導地位。
這是在孫文當時的威望足以讓組織內其他人信服，但後來的袁世凱可是一隻不輸給孫文的大老虎。
1912年民國成立，孫文和袁世凱成了中國這座山頭的兩匹老虎。同年4月把孫文把總統讓給袁世凱。同年8月則以同盟會為基礎，聯合多個組織，改組成「國民黨」。9月孫袁聯合聲明，將促成政黨和解（指的是握有政治權的袁跟握有黨權的孫），穩定政局。但兩人很快10月就在「鐵路建設」上互鬥。
隔年1913年初，袁世凱提供鉅額引誘部分國民黨員另組政團，多個組織團體從國民黨分裂而出。11月國民黨就被袁世凱解散。第一次成立的國民黨壽命只有維持一年。
孫文於是另組「中華革命黨」反袁，袁世凱後來稱帝失敗很快就退任逝世，中國當時實為軍閥割據的亂世。
1919年中華革命黨跨大吸收黨員，改組成立「中國國民黨」（後面簡稱國民黨）。
後來的蔣介石時代，國民黨除了蔣介石的黃埔軍，還有其他軍閥派系，大家都佔有一定的股份。誰也不讓誰。本來北伐後，第一次國共內戰，蔣介石本來有機會將共產黨徹底消滅，但當時第二隻大老虎張學良扯後腿了，發動了西安事變。後面的歷史故事跟主題無關就暫且不提。
如今的國民黨也是，除了有本土派、外省掛，有一定比例的急統路線擁護者，也有堅決反共路線的勢力。
這種結構——或者說政黨DNA——是一人至高無上的中央集權制，造成了除非領導人很有威望，否則很難將命令由上至下貫徹執行，最後的結果就是敷衍了事，甚至陽奉陰違。
早在孫文同意讓位給袁世凱，立刻又說話不算話，利用成立政黨來反制奪權，可能就種下了這個政黨容易分裂的基因了。袁世凱稱帝，可是好幾年後才發生的事，孫文當時並沒有正當性。中國國民黨的前身「國民黨」，就是為了跟袁世凱奪權而成立的！
來到台灣的國民黨，歷經分裂出新黨、親民黨等等，再加上又沒有從結構上改變，已經徹底成為了台灣第二大黨。好不容易去年1126在討厭民進黨的氛圍下，取得地方選舉大勝（其實也沒大勝，看議員選票就知道）。
如今在立委初選內鬥得已經用離譜形容都不為過的猩狒大戰，其他還有很多地方初選內戰就不一一列舉。然後更重要的總統候選人，如果認為侯友宜或郭台銘是最好的兩個人選，思考的居然不是應該如何協調，甚至幫他們，而是彼此不滿的勢力各扯各的後腿，造成兩人的民調都大幅下滑。
就像李宗仁在1945年抗戰勝利後，蔣李兩人對於如何處理中國共產黨問題，有諸多分歧，最後幾乎袖手旁觀，看蔣介石在第二次國共內戰慘敗的那個味道。中央的蔣李鬥，地方的軍閥將領互有嫌隙（如李天霞不支援張靈甫等等）致共軍有機可趁。
最後再說回現在的故事。這也是為何國民黨的初選一直都沒有固定辦法，幾乎每次都在吵？因為以前就是「皇帝」說了算。
皇帝不會用一套「標準辦法」來綁住自己的「提名權」。而過去的國民黨領袖能夠服眾，所以這個問題不明顯。從第一代的孫文、接任的蔣介石、蔣經國、李登輝，到前一任的馬英九。馬英九之後，國民黨就再沒有具備「讓眾人服氣」的聲望的人。這也是回應趙少康最近說的，國民黨黨主席的位置就像「魔戒」，戴上去人就變了。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
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對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
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