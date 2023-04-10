「數位日圓」試點計畫將上路：央行發行的數位貨幣，跟其他加密貨幣有何不同？
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隨著智慧科技的進步與普及，電子支付或第三方支付開始盛行，出門不帶現鈔將成為趨勢。各國央行也開始致力於研究數位貨幣轉型等工作，或許在不遠的將來，現金將不復存在於你我的生活中……
文：李浩宇
日銀4月份將實施「數位日圓」的試點計劃，對此，日本央行總裁黑田東彥於3月28日闡明，數位日圓的發行「是今後必須實現的課題」，但日銀對於數位日圓導入的時間點，「目前並無發行計劃」。黑田總裁任期將於4月8日期滿，他強調此為個人見解。
日本央行自2021年起，便已開始進行數位日圓的導入實測。黑田補充道：「以數位形式來供給貨幣，我認為是今後必須實現，也會實現的趨勢。」此外，2022年1月，對於數位日圓發行的可行性，黑田當時的評論是：「2026年前可下判斷。」
圍繞數位日圓議題，日本財務省也將於4月召開產學墾談會，預計將以近兩年的實測結果為依據，整理相關制度設計的框架，並就未來發行的可能性進行討論。
雖然日銀並未鬆口數位日圓發行的時間點，但未來若是確定發行，除了紙鈔、硬幣等現金都將數位化外，社會經濟活動也會產生相當大的變化，因此財務省必須先行準備相關措施，一面聽取專家及民間意見，一面構想相關法律與制度的整備，以求未雨綢繆。
「數位日圓」怎麼來的？
目前全球不少國家的央行都有在著手研究數位貨幣。數位貨幣，簡單來講就是讓紙鈔與硬幣數位化，使貨幣能透過手機等智慧裝置使用；但與虛擬加密貨幣不同的是，數位貨幣是由中央銀行發行及管控，因此相關政策及法規都會由央行來制訂。
日銀在3年前意識到數位貨幣的趨勢，以及未來將大幅改變人類生活與經濟活動型態後，在2020年與歐洲央行、英格蘭銀行等6家央行成立了數位貨幣共同研究團隊。
日銀雖表示「目前並無發行計劃」，但實測已推行約2年，4月之後將實施試點測試，預設測試期間為數年，將廣泛招募銀行等金融機關、第三方支付等民間參加者，該測試同時也會確認數位日圓是否能與外部系統連接，並針對實驗結果進行會議討論。
Meta先行出手，中國後發先至，各國競相效尤
歐美方面，各國的中央銀行紛紛致力於數位貨幣的開發。
全球開始意識到數位貨幣的議題，其背景是2019年，美國IT巨頭Facebook（現為Meta）制訂了一項可以用於跨境匯款的虛擬加密貨幣的發行計劃，雖然Facebook後來覺得前景不佳而放棄，但這讓各國央行開始意識到可全球流通的數位貨幣的重要性。
數位貨幣實用化方面，中國可說是先驅。自2020年5月起，中國就在15個省、23個地區進行數位人民幣試點測試；2021年2月北京奧運會場中，北京政府也實施過數位人民幣的實測。根據中國人民銀行統計，截至2022年10月，已超過2.6億人使用數位人民幣，有450萬家以上商店接受數位人民幣。
美國方面，聯準會於2022年首次公佈了「數位美金」發佈的相關報告書；歐洲方面，外界研判，今年年中會就是否能發行數位歐元，歐洲央行可能會做出裁決；印度方面亦有著手發行數位貨幣的相關計劃。
台灣的部份，台灣央行於2019年6月成立研究計畫專案小組，2020年6月完成「批發型數位貨幣可行性技術研究」，目前正在進行第二階段通用型數位新台幣試驗，探討現金數位化的可能性。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀
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