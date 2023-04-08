《模仿犯》請勿模仿：親愛的郭檢，頭痛藥吃過量，也是會害人的！

文：喬喬看癮科學。廖泊喬

今天要來特別推薦3月31日才在Netflix上映的《模仿犯》（無雷），演員演技精準，劇情峰迴路轉，場景服化道都相當有水準，尤其驚悚的各樣含血畫面，讓人不寒而慄（也是因為平常就不敢看鬼片）。《模仿犯》讓人欲罷不能，一不小心連續假期就追完。

劇情實在是有太多太過毛骨悚然的畫面，還有必定會讓心理負荷過量，讓人撕心裂肺、痛徹心扉而發生在最愛的人身上的事件。自己雖然只是觀眾，也不禁常常需要暫停一下，喘口氣，默默看著劇中角色最常問出的問題「你還好嗎？」，自己只想回應「不好，都不好，太可怕了！」

其中，吳慷仁所飾演的「郭檢」，也是劇中最喜歡問「你還好嗎？」的吳慷仁，是怎麼看就是怎麼精準的吳慷仁。

郭檢的止痛藥

當警檢在調查有毒品前科的罪犯時，有另一樣成癮物質在劇中反覆強調出現，這讓身為精神科的自己不小心又警鈴大作！（以下有雷，但是是完全不影響劇情走向的雷？）

郭檢長期就有頭疼的毛病，被友人發現後特別送來，他便拿到一整罐的止痛藥物。幾乎每一集都會出現那一罐藥罐！

郭檢會在辦案之中在眾人面前吃；回家獨處的時候想事情也吃；邊翻他人日記邊吃藥；邊看著偵查地圖邊開開關關藥罐；某一集還在眾人衝突場合面前準備吃，旁若無人要旁邊同仁幫他倒水，「又要吃藥了」。送他止痛藥的友人，到後來發現他有過量服用藥物的習慣，竟然還送他一罐更大罐的！（還好是其他東西）

最後幾集，止痛藥「罐」幾乎不離郭檢身，想事情的時候拿出來打開再關起來，緊張的時候拿來轉一轉，終於，被家人發現一罐又一罐的空止痛藥罐後，破口大罵：「要不要休息！」

「只是個頭痛藥！」郭檢吼回去。

常見止痛藥也不能多吃

不對，親愛的郭檢，這不僅僅是頭痛藥，吃過量，這也是會害人的！

最常見的止痛藥物——acetaminophen，乙醯氨酚。這樣可能大家還不一定有印象，但若說是「普拿疼」，一定人人都聽過！

郭檢所不知道的是，若是一顆的劑量為500毫克，超過八顆就可能過量！劑量一超過，因為每個小時能代謝的量相對固定，量一多、肝臟就無法負荷，也就是不能將中間產物（對人體有害）給代謝掉，因此造成肝臟損傷，就是所謂的「肝毒性」。普拿疼中毒可能會有噁心、嘔吐、腹痛等狀況，嚴重的話就是直接要入住加護病房等級！為此，還發展了一條線Rumack-Matthew nomogram，用最後服藥時間與劑量，來評估適不適合某急性解毒劑治療（通常在急診）。

止痛藥最需要注意三項：

1. 不要過量服用、不要太密集使用

從醫療院所或藥局拿到，但不完全按照上面寫的方式服用，可能一天太多次、或是一次太多顆，都要小心！

2. 不能配酒服用！

酒精與乙醯氨酚一樣，主要是由肝臟某一個酵素幫忙代謝，可想而知，這個酵素又要代謝Ａ又要代謝Ｂ，相互影響做工量增加，代謝效率變慢！

3. 不要一次用好幾種止痛藥物

有些人習慣同時用不同藥方搭配，有乙醯氨酚、又有非類固醇類消炎止痛藥，除了吃的，還有酸痛貼片，這些都往往會不小心加重劑量，也增加身體的負擔！

關於止痛，還是有很多不同方法的。最後一集峰迴路轉，郭檢不就都沒有吃止痛藥了嗎？

本文經喬喬看癮科學。廖泊喬授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航