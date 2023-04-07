2023/04/07,
歐洲

英國學者研究奴隸貿易與皇室的關聯，白金漢宮表示願意合作

英國學者研究奴隸貿易與皇室的關聯，白金漢宮表示願意合作
查爾斯三世於 2023 年 4 月 6 日出席在約克大教堂舉行的皇家儀式｜Photo Credit: GettyImages

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英國白金漢宮表示，正在和曼徹斯特大學合作，研究17世紀與18世紀間，英國皇室與奴隸貿易之間的關係，這是白金漢宮首次公開表示對奴隸貿易相關研究的支持。

綜合《BBC》《衛報》的報導，英國白金漢宮在昨（6）日表示，正在和一項由曼徹斯特大學主導的研究計畫合作。該計畫目的在研究17世紀與18世紀間，英國皇室與奴隸貿易之間的關係。

這項研究計畫由曼徹斯特大學（University of Manchester ），以及歷史皇家宮殿組織（Historic Royal Palaces）合作進行，並由歷史學家卡米拉．德科寧（Camilla de Koning）博士主持。研究從2022年10月開始進行，預計在2026年完成並發表。

德科寧博士表示，在跨大西洋奴隸貿易的研究當中，英國皇室常被排除在討論之外，而這是需要透過研究來填補的重要漏洞。

白金漢宮授予計畫相關人員，研究皇家檔案與皇家收藏的全部權限。並表示查爾斯國王（King Charles III）「非常認真地」對待這個議題。這是白金漢宮首次公開表示對奴隸貿易相關研究的支持。

《衛報》在3月28的報導中，公布一項調查報告，揭示其創辦人泰勒（John Edward Taylor）曾涉入棉花產業中的奴隸貿易，並正式向這段歷史的受害者致歉。調查結果也顯示，1689年時，皇家非洲公司（Royal African Company）的副總督柯爾斯頓（Edward Colston），將從事奴隸貿易獲得的1000英鎊股份轉讓給當時的英國國王威廉三世（King William III）。

負責進行《衛報》這項調查的，是維吉尼亞聯邦大學（Virginia Commonwealth University）的歷史學家紐曼（Brooke Newman）博士。紐曼表示，柯爾斯頓轉讓財產給威廉三世的證據，證明了英國君主參與在奴隸貿易之中，而奴隸制對皇室財富的累積做出了巨大的貢獻。「奴隸貿易的利潤，以及建立在奴隸制之上的工業發展，資助了帝國的擴張，為英國及英國皇室創造了更多的財富。」

白金漢宮並沒有對《衛報》的這項調查報告發表任何評論，不過在6日發表聲明表示支持德科寧博士的研究計畫。

英國種族平等智庫Runnymede Trust的執行長貝古姆（Halima Begum）博士，對皇室支持研究表達歡迎，並表示應設立一個皇家委員會來全面調查奴隸制和殖民主義遺留的歷史問題。「這樣的舉動可以激勵數百萬英國人民，以及整個大英國協的公民，去反思並消除這個國家歷史上的種族主義。」貝古姆博士表示。

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核稿編輯：楊士範


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