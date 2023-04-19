《回到地球》：太空人在微重力環境下出現視力減弱，甚至令人驚訝的血流逆行現象
我們想讓你知道的是
能飄能飛是在太空中生活所經歷的最特別、同時也是最有趣的事項之一，不過它也帶來了一些最大的挑戰。不太好的事情是，我們的腦子和身體設想出，在微重力環境下，我們不必具備同等程度的骨密度或肌肉量也能生存，所以它們投入較少能量來維繫，結果就是骨質和肌肉迅速流失（包括心肌）。
文：妮可．斯托特
太空中有顆星球是我們的共享家園，當我在一艘太空船上生活時，這項事實也就變得相當真實。我敏銳地意識到，不論我是在地球上或在太空船上，這兩處地方所具有的一個共同點就是，它們都是我們在太空中的生命保障系統。
沒錯，從1961年到現在是一段相當短的時期，那時人類才第一次離開我們在地表的家園，前往外太空並在類似國際太空站這樣的地方建立家園，而且在那時候，還只有極少數人有機會踏上那段旅程，前往我們星球大氣保護層之外的地方。（在曾經活過的約1080億人當中，只有不到600人曾經上太空飛行。）
我覺得自己很幸運，能成為那少數人當中的一員。然而，不論我們是不是在太空站上生活，我們全都必須考量，我們該如何才能運用這種敬畏視角，領略我們這顆星球為我們提供安全、舒適家園的獨有特殊能力。
這個有利位置令人敬畏的特性，太空人也沒有把它遺忘，因為我們多數人閒暇時，都會從太空船的窗口向外眺望。所有人最好的消遣，就是為地球拍照。倘若你真的上外太空旅行，就算先前不是攝影師，你也會開始拍照。以每小時2萬8000公里、或每秒八公里的速率繞行地球，我必須先把手練得很穩定，才能把底下看到的景象拍下來。倘若第一次嘗試沒能把某個畫面拍下來，那我就得起碼再等90分鐘，才有機會再次看到它。
再沒有人比我的朋友唐．佩蒂特（Don Pettit）更適合拿來當太空人攝影師的榜樣。唐是太空人圈子裡的「馬蓋先」（譯註：美劇《百戰天龍》〔MacGyver〕中的主角），他擅長拼湊、修補東西，沒有多少狀況能讓唐束手。他在太空時藉著動手拍照來發揮這項技能，而且他與我們其他人分享他的獨門技能和搶眼的照片。
唐最喜歡的兩個攝影題材是地球上的夜間城市燈光以及星跡。考慮到我們行進的速率，拍攝城市燈光特別需要穩定的手。唐第一次上太空時（國際太空站遠征6號任務，2002年11月至2003年5月），他就「馬蓋先上身」，把一個牧田鑽頭改造成一個照相機追蹤架台，解決了清楚追蹤並拍攝底下城市燈光的問題。他的說法是：
我組裝了一台「旋門追蹤器」，其根本理念出自架設在命運號實驗艙（Destiny Lab）窗口上的IMAX攝影機的精密雲台運動。我想出了一種做法來安裝一組螺紋螺桿和螺帽（從一台進步火箭拆下來的），並用牧田電鑽上緊⋯⋯所有改動組件都牢牢固定在IMAX雲台上，而且完全不改變它的原始功能……我用瞄準鏡觀察，同時啟動電鑽，並以手動補償座台運動。這需要一些練習，不過你確實能學會追蹤。
唐總共飛了三趟太空任務，每次他都能設想出一種創新做法，發揮巧思來拍攝底下的地球和我們周遭太空中的星辰。他的星跡照片很能展現出宇宙之美，如今已經廣受歡迎，而且他樂於分享拍攝這些精彩鏡頭的訣竅，讓其他所有太空人都心懷感謝。至於我自己的太空攝影，雖然完全不能與唐的技術相提並論，卻也能與時俱進，讓我得以拍下相當好的照片，供我留作紀念，並在回到地球之後與其他人分享。從太空俯視，地球的景象就像幅藝術品——美不勝收，並啟發了我在那裡創作水彩畫。
其他乘員同樣開心地投入他們最喜愛的地球消遣，他們縫紉、演奏樂器，甚至還試驗烹飪。在休息時間，我們給親友打電話。我們還參與履行一些世俗職責，我的美國乘員夥伴傑夫．威廉斯（Jeff Williams）和我都投票了。我甚至還收到一張陪審團出席傳票，由我先生以電郵轉交給我。我回覆說明，由於我在外太空，無法出席，最後我獲免除出席義務。我的兩趟太空飛行，主要都在國際太空站度過，我在太空中總共待了104天，其中八天花在搭乘太空梭往返國際太空站。
有關太空船的一切事項都必須考慮到乘員的生存——要在船上生活、工作的人類的性命。設計團隊必須考慮，如何讓在船上生活的這些人能呼吸到新鮮空氣、喝到乾淨的水、如何保護他們免受外太空輻射的傷害，還有他們該如何維持必要的氣壓來保障身體不受損傷。
他們還必須考慮，乘員會吃哪些食物，還有食物該如何準備；他們該如何在微重力環境下保持身體強壯；溫度該如何控制；他們該如何與任務管制中心以及他們在地面的家人通訊；他們的廢棄物該如何收集、處置；還有一旦發生緊急狀況，又該如何應付。
單單為了生存，就有那麼多挑戰必須克服，更別提與施行科學實驗相關的挑戰，或者與國際太空站這種跨國計劃相關的政治考量。然而，自從2000年以來，以及在五個國際太空機構所代表的15個國家參與之下，國際太空站計劃一直和平、成功地運作，每次收容多達七名國際乘員上太空，而且在地球這邊還有成千上萬的任務團隊成員。
一個足球場大小的國際太空站是個自給自足、繞軌運行的棲息地暨實驗室，國際乘員在站上的居住區域共同生活並一起工作，那裡的大小約如一棟有六間臥房的住宅。當你考慮到你是在太空中生活、工作，那裡就顯得很寬敞，不過當你意識到，在三個月間，那裡就是你的整個世界，也就不覺得那麼廣闊了。你不能走出門外，不能外出散步，也不能在一天工作結束之後，跳上你自己的太空船動身回家。
住在像國際太空站這樣的太空船上，還有住在地球號上的一項重要區別就是重力。重力是我們星球保障生命不可或缺的一環，這又是我們視若理所當然的另一件事情，不過有一點非常可信，那就是倘若沒有重力，我們就不會有大氣或海洋。這也就是為什麼，重力減弱對我們在外太空的生存會構成嚴峻的挑戰。
國際太空站上，我們是在「微重力」環境下運作，有時這也稱為「零重力」。當我們回返月球以及往後前往火星，我們就會在減重力環境下運作（與地球相比分別只有六分之一和三分之一）；在往返旅程途中，我們很可能會遇上微重力和人工重力的混合情況。（人工重力是進行一種運動來創造出感覺像是重力的作用力，其中一種做法就是旋轉太空船。）
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AI助攻心佔率！解密中國信託銀行培養AI科技軍火庫，瞄準顧客實現精準個人化服務
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中國信託打造以數位轉型導向的「科技軍火庫」，成員兼具科技及金融背景，組成人工智慧研發、IT及商業分析與規劃團隊。究竟，中信銀行是如何培養出這支具有國際級戰力的AI大隊？
近期生成式人工智慧（Generative AI）工具如ChatGPT、Midjourney、Copilot成為熱門話題後，AI彷彿進入新紀元，讓大眾相信人工智慧改寫產業典範的日子將在不久後到來。其中，金融業也有越來越多場景導入AI，從內部培養AI團隊優化顧客服務，藉此減少例行人力工作，又能提升顧客服務效率。
中信銀行聚焦兩大AI戰略
組織要從零開始培養一支極具戰力的AI軍團，擬定事半功倍的計畫最是上策。中信銀行透過奠基競爭力護城河；廣納科技、金融及IT人才；並且找到對的攻擊點快速在AI服務稱王，在去年獲得《Global Finance》頒發的「全球傑出金融創新實驗室」。
中信銀行從2017年開始籌備AI大數據研究發展中心，從底層基礎架構開始著手，整合十多年來散落於各部門的結構化、非結構化資料，搭配研究開源演算法，甚至組團到美國參加AI競賽，從實戰中蓄積技術能量，從中驗證AI算法的可用性及商轉可行性。
AI要實際落地，往往最需跨界人才的互動，因此中信銀行讓第一線接觸顧客的金融部門提出想法，借助他們長期累積的領域知識（Domain Knowledge），搭配IT好手一起幫助數據科學家開闢路徑。在理解彼此語言及共識之下，進而挖掘出龐雜數據礦中的金子，給予資料模型最適切的指令。
最後是找到市場迫切的痛點，藉此優化服務品質提升品牌心佔率。中信銀行聚焦兩大戰略，也就是「投其所好」及「無所不在」，環繞於顧客體驗的本質，設想顧客在線上、線下與中信銀行的各種接觸情境，給予深度及廣度兼具的服務。也是在這兩大戰略之下，中信銀行先後創造兩個知名的AI服務。
提供消費者適合的優惠券，「猜你喜歡」個人化推薦展現萬中選一
現代人使用信用卡已習以為常，但要刷哪張卡搭配哪個優惠券讓效益最大，則是許多消費者最在意的事。為了維持信用卡的黏著度，並且確保合作商家的優惠/酷碰券在發送前，能掌握「要準備多少張？用什麼通路發送？主力客群瞄準誰？」這就是AI能幫上忙的切入點。
藉由梳理去識別個資後的顧客金流行爲，舉凡像信用卡消費記錄、轉帳行為、網銀官網瀏覽軌跡…等綜合數據來訓練模型。運用巨量資料的分析技術，推測每位消費者可能對哪一類主題的優惠資訊會比較有興趣，進而篩選出適合的折價券推送給消費者，並且透過後續訊息點擊率、用券率的反饋進行比對，持續優化AI模型的準確度。
透過主動推薦，讓顧客使用優惠券的意願更提升，也能幫助業務部門擴展更多異業商家，願意跟我們合作，創造消費者、商家、中信的三贏局面。確實，透過AI預測領券的誘因，也讓顧客養成使用中信銀行網銀的習慣，無形中還有助曝光理財、投資相關方案，擴大更多金融產品的銷售。
小細節大學問，AI幫助刷卡通知每月少掉3.5萬通來電數
刷完信用卡之後，網銀APP通常會跳出通知，或是每月電子訂單能查詢每筆刷卡紀錄。然而消費者最常遇到這類情境，例如用信用卡付款Uber Eats，但刷卡通知明細僅顯示優食台灣股份有限公司，日後容易造成卡友誤以為信用卡被盜刷，還要額外撥打客服電話查詢。
以中信銀行為例，旗下約有520萬戶信用卡、金融卡客戶，每年累積4.2億筆刷卡數，統計發現，信用卡刷卡後的消費通知明細內容僅3成比例讓客戶直覺理解，因此每月固定有3.5萬通的疑慮來電，造成客服人力浪費也形成消費者不便。於是，AI使力的契機便是透過大數據進行比對，歸類出大眾易理解又直白的商店別名，將別名加註到刷卡消費通知，自然就能減少卡友的疑慮。
中信銀行透過NLP深度學習、文本聚類、文本和時間序列特徵工程，幫助編譯和整理大量的歷史刷卡數據。接著開發出商店分類的AI算法，讓系統把既有資料與外部數據的慣用語進行比對，匹配出消費者一眼就能看懂的關鍵字。
這項工程讓原本僅有3成客戶可以直覺理解刷卡消費通知明細內容的比例大幅提升到9成，例如優食台灣股份有限公司附加Uber Eats名稱、睿能創意營銷股份有限公司附加Gogoro品牌名，也讓卡友對每筆消費訂單一目瞭然，因此每月疑慮電話減少4成，相當於減少1萬多通的消費者來電數。另一方面，這部分的AI自動化流程應用，也讓中信銀行獲得2項發明、5項新型專利核准，證明相關技術的獨特性。
追求AI運算「效度」，仍需以人為本「溫度」
從近期AI火熱程度，不難預測未來電腦輔助人腦的人機協作比例將大幅提升。不過科技一日千里的速度之下，中信銀行仍強調不能忘記「以人為本」的精神，也就是追求AI算力效能之際，也不能忽視有溫度的互動。
可以想見，未來AI能洞察龐雜資料，但仍需要資料科學家、金融專家協力洞悉人性。科技可以讓金融服務更無遠弗屆，想要持續鞏固顧客心佔率，中信銀行會持續朝「服務的本質仍要以人出發」方向努力！