經典賽「最偉大的一擊」，回顧鈴木一朗2009年決賽敲出致勝安的打席

文：張尤金

2009年3月23日，美國洛杉磯道奇球場。

十局上半兩出局，一三壘有跑者，背號51號的打者走進打擊區，站定後上半身微向前彎，兩膝內夾，右手握住球棒握柄的尾端，在臉和胸前畫出巨大的弧線，接著立直球棒，瞄準投手，左手順勢擦擦臉頰，再拉了一下衣袖。

這是鈴木一朗，投手丘上與之對決的則是綽號「蛇直球」的韓國隊終結者林昌勇。第二屆WBC日韓冠軍戰，打完九局之後兩隊戰成3:3平手，此刻全場5萬4846名觀眾屏息以待。

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「如果不讓一朗上場而輸球，我會後悔一輩子」

賽後一朗告訴日本媒體，在踏入打擊區之前，他這輩子從來沒有這麼緊張過：

「我突然想，如果是敬遠四壞的話，就可以鬆一口氣了。」 「這是我第一次有這樣的念頭。畢竟這個打席如果沒打好，我人生的一切可就要被全部抹滅了。」

連極度自信的打擊天才都如此焦慮，WBC經典賽的壓力可想而知。

2009年第二屆經典賽是一朗棒球生涯永難忘懷的記憶。他遭逢空前的打擊低潮，截至準決賽為止的8場比賽、38個打數只有8支安打，打擊率.211，得點圈打擊率更低迷，13個打數2支安打，打擊率僅.154。

日本武士隊監督原辰德原本計畫將一朗擺在先發第三棒的位置，但一朗的打擊狀況並沒有隨著熱身賽而有所改善。正式比賽開打前，原監督問一朗想擔任第1棒或第3棒，一朗回答：

「這是由監督決定的。」

原辰德想了想，他說：

「好，既然你在水手隊習慣打第1棒，這次也從第1棒開始吧！」

聽到監督如此為他設想，一朗也不禁動容，他低著頭說：

「非常感謝。」

不過一朗的打擊狀況並沒有因此而好轉，經典賽正式開戰後，他依舊打得荒腔走板。習慣了大聯盟投手的快節奏投球，一朗被亞洲投手扭腰轉身的大動作擾亂節奏，一度連續12個打數無安打。媒體提議將他的棒次往後調，一朗甚至開口請原辰德將他移出先發名單，但監督早有定見：

「假如因為一朗而輸掉比賽，我不會後悔；但如果不讓一朗上場而輸球，我會後悔一輩子。」

原辰德將球隊的命運託付給一朗，但也正因為他堅持將一朗排在第1棒，一朗才能在冠軍戰最緊要關頭有上場打擊的機會。

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與林昌勇的「全8球對決」

回到與林昌勇的投打對決。前兩球球數一好一壞，接著一朗將第3、4球連續打出界外。

日本隊紀錄員三井康浩回憶說，在與林昌勇對決之前，一朗專程走過來問他：

「我該怎麼打？」

三井聽到之後大感詫異。大多數打者在敵隊更換投手之後，都會向三井詢問新投手的球路、配球策略並尋求打擊建議，自信滿滿的一朗是唯一的例外。過去三井對此不以為意：一朗是神，神又何須聽凡人的意見？

可是這次連「朗神」自己都遲疑了，他問三井，自己該鎖定哪種球路打。三井衡量當時的狀況後，他告訴一朗「你該打伸卡球」。

林昌勇投的第5球正是伸卡，就在一朗出棒將球撈出界外的同時，他第一次感覺到自己將贏得勝利：

「這一球我打成一個彈跳出界。但就在這一瞬間，我突然抓到擊球的感覺。」 「雖然打出界外，但我知道下次無論如何，我都能打成安打。」

第6球界外，第7球壞球，球數兩好兩壞。第8球，林昌勇以招牌指叉球挑戰好球帶，這次一朗沒再錯過了，大棒一揮，中堅方向平飛安打！壘上兩名跑者内川聖一、岩村明憲相繼回來得分、擊掌歡呼。比數形成5:3，日本隊在這場比賽第三次超前比數。

十局下半，達比修有投出再見三振，守住一朗打下的兩分領先，日本完成WBC二連霸。

一朗與林昌勇「全8球對決」的影片如下：

道奇球場響起Kool & The Gang的神曲"Celebration"：

一朗緊繃的臉頰終於放鬆，嘴角揚起久違的笑容。

拯救一朗走出低潮的川崎宗則

冠軍戰結束後，一朗得了胃潰瘍，這是他大聯盟生涯19年來唯一一次進入傷兵名單，足見WBC對他造成的心理壓力有多大。

該屆WBC日本武士隊打擊教練、前巨人明星二壘手篠塚和典，正是一朗從小的偶像。篠塚認為現役大聯盟選手的存在，是決定球隊勝敗的重要關鍵：

「複賽之後遭遇大聯盟球星雲集的美國、多明尼加、波多黎各等隊，己隊大聯盟選手的情報絕對有必要。對這次的日本隊來說，擁有11年大聯盟資歷的達比修有將發揮巨大的作用。」 「他們知道對方選手的特點，有助於戰術運用，並能讓己隊選手保持冷靜。」

回顧歷史，2009年WBC日本武士隊擁有一朗（水手）、松坂大輔（紅襪）、城島健司（水手）、岩村明憲（光芒）、福留孝介（小熊）等5名現役大聯盟選手，最終完成連霸；反之，2013年第三屆WBC日本隊沒有大聯盟選手，2017年第四屆僅有青木宣親（太空人）一人，這兩屆都在四強賽遭淘汰。

對於這種臨時成軍的國家代表隊，教練團與選手之間的溝通變得非常重要。篠塚就說：

「我們關心主力選手，畢竟他們不屬於我們球隊，而是其他球隊託付給我們的球員。因此我們必須確保他們不會在比賽中受傷，以及在不傷及自尊的情況下謹慎使用。」

對於這些完成度極高的球星，篠塚通常不會提供打擊建議，而是透過閒聊的方式來瞭解球員的性格；倘若選手近況不佳，他通常不會直接問本人，而是透過他周遭親近的隊友旁敲側擊。

根據篠塚打擊教練的觀察，2009年一朗在WBC走出低潮、冠軍戰狂打4支安打的關鍵因素，其實是隊友川崎宗則：

川崎拯救了一朗。當一朗打不好而回到休息區之後，川崎一定會發聲鼓勵他，而且他們在休兵日還會一起練球。」 「川崎的存在對一朗來說極為重要。」

結語

14年前，鈴木一朗在第二屆WBC冠軍戰的這支兩分打點安打，被譽為經典賽史上最偉大的一擊：

也許你和我一樣，已經看過這段影片無數次，但有多少人記得這支安打之後發生了什麼事？

在將壘上兩名跑者送回來得分之後，一朗站上二壘，就在林昌勇對下一棒打者中島裕之投出第一球的同時，一朗突如其來發動盜壘，輕鬆站上三壘壘包。即便全日本此刻正因一朗的超前安打而熱血沸騰，但這名天才打者還是維持一貫的冷靜：

「兩出局之後，我通常不會盜壘。但這次我要用行動告訴韓國代表隊，棒球是有多麼嚴酷。」

對照一朗在2006年掀起韓國群情激憤的「30年論」：

「我想帶給對方一種30年內都無法趕上日本的感覺。」

對一朗來說，他用這場勝利提醒韓國球界，這不只是一場勝利，更是他實現「30年論」的態度與精神。

本文經張尤金授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九