經典賽「最偉大的一擊」，回顧鈴木一朗2009年決賽敲出致勝安的打席
我們想讓你知道的是
「我突然想，如果是敬遠四壞的話，就可以鬆一口氣了。」「這是我第一次有這樣的念頭。畢竟這個打席如果沒打好，我人生的一切可就要被全部抹滅了。」這是鈴木一朗在2009年經典賽後告訴日本媒體的話，當時他們正面對死敵韓國隊，而一朗正面對空前的打擊低潮，截至準決賽為止的8場比賽、38個打數只有8支安打，打擊率.211。
文：張尤金
2009年3月23日，美國洛杉磯道奇球場。
十局上半兩出局，一三壘有跑者，背號51號的打者走進打擊區，站定後上半身微向前彎，兩膝內夾，右手握住球棒握柄的尾端，在臉和胸前畫出巨大的弧線，接著立直球棒，瞄準投手，左手順勢擦擦臉頰，再拉了一下衣袖。
這是鈴木一朗，投手丘上與之對決的則是綽號「蛇直球」的韓國隊終結者林昌勇。第二屆WBC日韓冠軍戰，打完九局之後兩隊戰成3:3平手，此刻全場5萬4846名觀眾屏息以待。
「如果不讓一朗上場而輸球，我會後悔一輩子」
賽後一朗告訴日本媒體，在踏入打擊區之前，他這輩子從來沒有這麼緊張過：
「我突然想，如果是敬遠四壞的話，就可以鬆一口氣了。」
「這是我第一次有這樣的念頭。畢竟這個打席如果沒打好，我人生的一切可就要被全部抹滅了。」
連極度自信的打擊天才都如此焦慮，WBC經典賽的壓力可想而知。
2009年第二屆經典賽是一朗棒球生涯永難忘懷的記憶。他遭逢空前的打擊低潮，截至準決賽為止的8場比賽、38個打數只有8支安打，打擊率.211，得點圈打擊率更低迷，13個打數2支安打，打擊率僅.154。
日本武士隊監督原辰德原本計畫將一朗擺在先發第三棒的位置，但一朗的打擊狀況並沒有隨著熱身賽而有所改善。正式比賽開打前，原監督問一朗想擔任第1棒或第3棒，一朗回答：
「這是由監督決定的。」
原辰德想了想，他說：
「好，既然你在水手隊習慣打第1棒，這次也從第1棒開始吧！」
聽到監督如此為他設想，一朗也不禁動容，他低著頭說：
「非常感謝。」
不過一朗的打擊狀況並沒有因此而好轉，經典賽正式開戰後，他依舊打得荒腔走板。習慣了大聯盟投手的快節奏投球，一朗被亞洲投手扭腰轉身的大動作擾亂節奏，一度連續12個打數無安打。媒體提議將他的棒次往後調，一朗甚至開口請原辰德將他移出先發名單，但監督早有定見：
「假如因為一朗而輸掉比賽，我不會後悔；但如果不讓一朗上場而輸球，我會後悔一輩子。」
原辰德將球隊的命運託付給一朗，但也正因為他堅持將一朗排在第1棒，一朗才能在冠軍戰最緊要關頭有上場打擊的機會。
與林昌勇的「全8球對決」
回到與林昌勇的投打對決。前兩球球數一好一壞，接著一朗將第3、4球連續打出界外。
日本隊紀錄員三井康浩回憶說，在與林昌勇對決之前，一朗專程走過來問他：
「我該怎麼打？」
三井聽到之後大感詫異。大多數打者在敵隊更換投手之後，都會向三井詢問新投手的球路、配球策略並尋求打擊建議，自信滿滿的一朗是唯一的例外。過去三井對此不以為意：一朗是神，神又何須聽凡人的意見？
可是這次連「朗神」自己都遲疑了，他問三井，自己該鎖定哪種球路打。三井衡量當時的狀況後，他告訴一朗「你該打伸卡球」。
林昌勇投的第5球正是伸卡，就在一朗出棒將球撈出界外的同時，他第一次感覺到自己將贏得勝利：
「這一球我打成一個彈跳出界。但就在這一瞬間，我突然抓到擊球的感覺。」
「雖然打出界外，但我知道下次無論如何，我都能打成安打。」
第6球界外，第7球壞球，球數兩好兩壞。第8球，林昌勇以招牌指叉球挑戰好球帶，這次一朗沒再錯過了，大棒一揮，中堅方向平飛安打！壘上兩名跑者内川聖一、岩村明憲相繼回來得分、擊掌歡呼。比數形成5:3，日本隊在這場比賽第三次超前比數。
十局下半，達比修有投出再見三振，守住一朗打下的兩分領先，日本完成WBC二連霸。
一朗與林昌勇「全8球對決」的影片如下：
道奇球場響起Kool & The Gang的神曲"Celebration"：
一朗緊繃的臉頰終於放鬆，嘴角揚起久違的笑容。
拯救一朗走出低潮的川崎宗則
冠軍戰結束後，一朗得了胃潰瘍，這是他大聯盟生涯19年來唯一一次進入傷兵名單，足見WBC對他造成的心理壓力有多大。
該屆WBC日本武士隊打擊教練、前巨人明星二壘手篠塚和典，正是一朗從小的偶像。篠塚認為現役大聯盟選手的存在，是決定球隊勝敗的重要關鍵：
「複賽之後遭遇大聯盟球星雲集的美國、多明尼加、波多黎各等隊，己隊大聯盟選手的情報絕對有必要。對這次的日本隊來說，擁有11年大聯盟資歷的達比修有將發揮巨大的作用。」
「他們知道對方選手的特點，有助於戰術運用，並能讓己隊選手保持冷靜。」
回顧歷史，2009年WBC日本武士隊擁有一朗（水手）、松坂大輔（紅襪）、城島健司（水手）、岩村明憲（光芒）、福留孝介（小熊）等5名現役大聯盟選手，最終完成連霸；反之，2013年第三屆WBC日本隊沒有大聯盟選手，2017年第四屆僅有青木宣親（太空人）一人，這兩屆都在四強賽遭淘汰。
對於這種臨時成軍的國家代表隊，教練團與選手之間的溝通變得非常重要。篠塚就說：
「我們關心主力選手，畢竟他們不屬於我們球隊，而是其他球隊託付給我們的球員。因此我們必須確保他們不會在比賽中受傷，以及在不傷及自尊的情況下謹慎使用。」
對於這些完成度極高的球星，篠塚通常不會提供打擊建議，而是透過閒聊的方式來瞭解球員的性格；倘若選手近況不佳，他通常不會直接問本人，而是透過他周遭親近的隊友旁敲側擊。
根據篠塚打擊教練的觀察，2009年一朗在WBC走出低潮、冠軍戰狂打4支安打的關鍵因素，其實是隊友川崎宗則：
川崎拯救了一朗。當一朗打不好而回到休息區之後，川崎一定會發聲鼓勵他，而且他們在休兵日還會一起練球。」
「川崎的存在對一朗來說極為重要。」
結語
14年前，鈴木一朗在第二屆WBC冠軍戰的這支兩分打點安打，被譽為經典賽史上最偉大的一擊：
也許你和我一樣，已經看過這段影片無數次，但有多少人記得這支安打之後發生了什麼事？
在將壘上兩名跑者送回來得分之後，一朗站上二壘，就在林昌勇對下一棒打者中島裕之投出第一球的同時，一朗突如其來發動盜壘，輕鬆站上三壘壘包。即便全日本此刻正因一朗的超前安打而熱血沸騰，但這名天才打者還是維持一貫的冷靜：
「兩出局之後，我通常不會盜壘。但這次我要用行動告訴韓國代表隊，棒球是有多麼嚴酷。」
對照一朗在2006年掀起韓國群情激憤的「30年論」：
「我想帶給對方一種30年內都無法趕上日本的感覺。」
對一朗來說，他用這場勝利提醒韓國球界，這不只是一場勝利，更是他實現「30年論」的態度與精神。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：丁肇九
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
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