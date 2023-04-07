資深攝影師劉振祥獲2023台北電影節卓越貢獻獎，生涯紀錄了侯孝賢、楊德昌、鍾孟宏、雲門舞集等創作軌跡
我們想讓你知道的是
劉振祥最被當代台灣民眾認知的是一系列知名劇照，包含在侯孝賢《戀戀風塵》初次擔任劇照師，而後也與楊德昌等導演合作劇照拍攝，甚至「電影合作社」侯孝賢、楊德昌、吳念真、陳國富、詹宏志的合影影史經典照片，就是出自劉振祥之手。到了近代，劉振祥廣為人知的劇照作品，則是與鍾孟宏的合作，包括《停車》、《第四張畫》、《失魂》、《一路順風》、《陽光普照》與《瀑布》劇照皆出自劉振祥的鏡頭。
台北電影節今（7）日公布2023「卓越貢獻獎」得主為資深攝影師劉振祥，收穫此獎聞訊時，劉振祥表示感謝台北電影節給予總是默默藏身相機背後的劇照師肯定，「劇照最終目的是替電影宣傳，卻也是對外行銷的第一印象，如何透過一張照片傳遞電影的氣氛與精神，就是劇照師最重要的任務。」
攝影師劉振祥畢業於復興商工美術科，而在1980年代陸續在《時報新聞週刊》、自立報系《台北人》月刊、《自立早報》等媒體任職，曾獲第33屆吳三連獎攝影類藝術獎，被譽為「台灣最傑出的中生代攝影家」之一。
此外，劉振祥最被當代台灣民眾認知的是一系列知名劇照，包含在侯孝賢《戀戀風塵》初次擔任劇照師，而後也與楊德昌等導演合作劇照拍攝，甚至「電影合作社」侯孝賢、楊德昌、吳念真、陳國富、詹宏志的合影影史經典照片，就是出自劉振祥之手。
而劉振祥回想在《戀戀風塵》初次擔任劇照師，表示：「我當時除了拍劇照，還兼差當攝影組的司機，這段經驗也成了我攝影生命的轉淚點。」
到了近代，劉振祥廣為人知的劇照作品，則是與鍾孟宏的合作，包括《停車》、《第四張畫》、《失魂》、《一路順風》、《陽光普照》與《瀑布》劇照皆出自劉振祥的鏡頭。
劉振祥表示：「電影劇照如果缺乏再創作的過程，直接從電影正片截圖就好，劇照師要懂得尋找素材，劇照雖與電影本身息息相關，但也能獨立於電影之外。」
劉振祥進一步解釋：「劇照師的任務看似簡單，實際必須深入觀察場景、劇本與角色關係，要在按下快門前，思考如何透過一張照片傳達出電影的氣氛與精髓。」
除了電影劇照之外，劉振祥也以新聞攝影聞名，為台灣民主轉型留下許多歷史影像，1987年起也開始參與雲門舞集的攝影工作。在劉振祥近40年的攝影生涯，見證台灣社會文化與影視發展的變遷。
對此，劉振祥也深感攝影是自己與外界接觸的溝通工具，「攝影讓我探索各種不同的社會環境與文化，從劇場舞蹈、庶民生活、電影劇照到街頭抗爭等各種視覺體驗中，攝影不只是按下快門，還包括我們怎樣觀看理解及紀錄這個世界。」
而去（2022）年年底由北美館操刀的回顧80年代的大展《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》，展間也有多張來自劉振祥的攝影作品，對於台灣80年代的風起雲湧，以及藝術界跨域合作的常態。
劉振祥也表示，當時不覺得這些創作是所謂的跨領域，「覺得這件事情必須做，就去幫忙這個藝術家的作品，大家需要幫忙的時候，不會想是否對方有政治委託，或是工作報酬等等，我們那時對於各種藝術形式的表現，都很渴望能夠參與其中。所以就很自然地參與這些作品，現在回頭看，才發現原來這叫跨領域。」
而劉振祥此次以劇照師身份，獲得台北電影節諮詢委員評選的全票通過，成為本屆台北電影節「卓越貢獻獎」得主，台北電影節也試圖以此，彰顯劇照師職務在電影產業中亦扮演著不可忽略的重要角色。
而劉振祥驚訝之餘也相當開心，因為劇照師其實較少能在電影產業被特別提及或注目，對於此榮譽獎項，劉振祥表示：「全世界有關電影獎項都尚未推出任何劇照相關的獎項，但劇照攝影師依舊持續努力，他們堅信劇照能夠為電影帶來第一印象。」
劉振祥認為，劇照師在電影製作過程中往往是一個隱藏的角色，但所需要具備的熱情和毅力卻是無可替代的，為了精彩地詮釋故事，他們要深入理解劇本、場景和演員的角色，同時也需要擁有對攝影創作的熱情。
最後，劉振祥總結：「我獲得的獎項，不僅是對我個人的肯定，也證明了劇照攝影的重要性，不只局限於宣傳場景和演員。希望這個獎項能激勵更多的攝影後輩，勇敢地追求自己的夢想，不斷拍攝出令人驚嘆的作品。」
今年台北電影節也將策劃劉振祥個人攝影作品回顧展，台本電影節將於6月22日至7月8日舉行。
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核稿編輯：楊士範
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。