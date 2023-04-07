資深攝影師劉振祥獲2023台北電影節卓越貢獻獎，生涯紀錄了侯孝賢、楊德昌、鍾孟宏、雲門舞集等創作軌跡

台北電影節今（7）日公布2023「卓越貢獻獎」得主為資深攝影師劉振祥，收穫此獎聞訊時，劉振祥表示感謝台北電影節給予總是默默藏身相機背後的劇照師肯定，「劇照最終目的是替電影宣傳，卻也是對外行銷的第一印象，如何透過一張照片傳遞電影的氣氛與精神，就是劇照師最重要的任務。」

Photo Credit: 中央社 劉振祥

攝影師劉振祥畢業於復興商工美術科，而在1980年代陸續在《時報新聞週刊》、自立報系《台北人》月刊、《自立早報》等媒體任職，曾獲第33屆吳三連獎攝影類藝術獎，被譽為「台灣最傑出的中生代攝影家」之一。

此外，劉振祥最被當代台灣民眾認知的是一系列知名劇照，包含在侯孝賢《戀戀風塵》初次擔任劇照師，而後也與楊德昌等導演合作劇照拍攝，甚至「電影合作社」侯孝賢、楊德昌、吳念真、陳國富、詹宏志的合影影史經典照片，就是出自劉振祥之手。

而劉振祥回想在《戀戀風塵》初次擔任劇照師，表示：「我當時除了拍劇照，還兼差當攝影組的司機，這段經驗也成了我攝影生命的轉淚點。」

到了近代，劉振祥廣為人知的劇照作品，則是與鍾孟宏的合作，包括《停車》、《第四張畫》、《失魂》、《一路順風》、《陽光普照》與《瀑布》劇照皆出自劉振祥的鏡頭。

劉振祥表示：「電影劇照如果缺乏再創作的過程，直接從電影正片截圖就好，劇照師要懂得尋找素材，劇照雖與電影本身息息相關，但也能獨立於電影之外。」

劉振祥進一步解釋：「劇照師的任務看似簡單，實際必須深入觀察場景、劇本與角色關係，要在按下快門前，思考如何透過一張照片傳達出電影的氣氛與精髓。」

Photo Credit: 台北電影節提供 攝影師劉振祥拍下「電影合作社」成員，吳念真（左起）、侯孝賢、楊德昌、陳國富、詹宏志

Photo Credit: 台北電影節提供 劉振祥擔任電影《陽光普照》劇照師，透過許光漢獨坐補習班教室內的畫面，描繪出角色內心世界

Photo Credit: 台北電影節提供，王弼正攝影 劉振祥

除了電影劇照之外，劉振祥也以新聞攝影聞名，為台灣民主轉型留下許多歷史影像，1987年起也開始參與雲門舞集的攝影工作。在劉振祥近40年的攝影生涯，見證台灣社會文化與影視發展的變遷。

對此，劉振祥也深感攝影是自己與外界接觸的溝通工具，「攝影讓我探索各種不同的社會環境與文化，從劇場舞蹈、庶民生活、電影劇照到街頭抗爭等各種視覺體驗中，攝影不只是按下快門，還包括我們怎樣觀看理解及紀錄這個世界。」

而去（2022）年年底由北美館操刀的回顧80年代的大展《狂八〇：跨領域靈光出現的時代》，展間也有多張來自劉振祥的攝影作品，對於台灣80年代的風起雲湧，以及藝術界跨域合作的常態。

劉振祥也表示，當時不覺得這些創作是所謂的跨領域，「覺得這件事情必須做，就去幫忙這個藝術家的作品，大家需要幫忙的時候，不會想是否對方有政治委託，或是工作報酬等等，我們那時對於各種藝術形式的表現，都很渴望能夠參與其中。所以就很自然地參與這些作品，現在回頭看，才發現原來這叫跨領域。」

Photo Credit: 劉振祥攝影，雲門舞集提供 雲門舞集《十三聲》劇照，劉振祥也是雲門舞集的長期合作攝影師

而劉振祥此次以劇照師身份，獲得台北電影節諮詢委員評選的全票通過，成為本屆台北電影節「卓越貢獻獎」得主，台北電影節也試圖以此，彰顯劇照師職務在電影產業中亦扮演著不可忽略的重要角色。

而劉振祥驚訝之餘也相當開心，因為劇照師其實較少能在電影產業被特別提及或注目，對於此榮譽獎項，劉振祥表示：「全世界有關電影獎項都尚未推出任何劇照相關的獎項，但劇照攝影師依舊持續努力，他們堅信劇照能夠為電影帶來第一印象。」

劉振祥認為，劇照師在電影製作過程中往往是一個隱藏的角色，但所需要具備的熱情和毅力卻是無可替代的，為了精彩地詮釋故事，他們要深入理解劇本、場景和演員的角色，同時也需要擁有對攝影創作的熱情。

最後，劉振祥總結：「我獲得的獎項，不僅是對我個人的肯定，也證明了劇照攝影的重要性，不只局限於宣傳場景和演員。希望這個獎項能激勵更多的攝影後輩，勇敢地追求自己的夢想，不斷拍攝出令人驚嘆的作品。」

今年台北電影節也將策劃劉振祥個人攝影作品回顧展，台本電影節將於6月22日至7月8日舉行。

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核稿編輯：楊士範