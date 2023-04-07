2023/04/07,
影劇

未獲香港電影報刊辦批證，科大取消放映大陸電影《隱入塵煙》

未獲香港電影報刊辦批證，科大取消放映大陸電影《隱入塵煙》
Photo Credit: 《隱入塵煙》劇照

我們想讓你知道的是

《隱入塵煙》講述甘肅農村一對清貧坎坷夫妻的故事，去年7月在大陸上映，票房達人民幣1.2億元，曾被人民網評論稱讚，電影約兩個月後落畫。出席科大電影週的中國大陸導演李睿珺說，《隱入塵煙》在大陸商業院線公映了一個月，然後當局再延長一個月，這與一般電影播放兩個月的程序無異，「正常的上映，正常的下線」。他說，原以為電影可以如期放映，因為「大陸都上映了，當時通過了（內地當局）的審查」。

（中央社）據報導，中國大陸導演李睿珺執導的電影《隱入塵煙》近日未能在香港科技大學舉辦的電影週上映，原因是未獲香港政府電影、報刊及物品管理辦事處批出准映證。

根據《明報》今天（7日）的報導，科大原定於3日晚舉行「李睿珺科大電影週—《隱入塵煙》電影放映及映後談」，但科大其後公布，由於《隱入塵煙》在活動當天仍未獲電影、報刊及物品管理辦事處批出准映證，因此取消放映該電影，改為放映李睿珺另一作品「路過未來」。

據報導，《隱入塵煙》講述甘肅農村一對清貧坎坷夫妻的故事，去年7月在大陸上映，票房達人民幣1.2億元，曾被人民網評論稱讚，電影約兩個月後落畫。

但電影播放期間，大陸曾有報導指多個播放平台一度把影片下架，惹起外界質疑電影是否遭官方下架。此外，有報導指《隱入塵煙》在中共20大之前下架。

不過，報導表示，到昨天為止，部分大陸網上影視平台仍在播放這部電影，而李睿珺也否認電影在中共20大之前下架的說法。

報導引述來港出席科大電影週的李睿珺說，《隱入塵煙》在大陸商業院線公映了一個月，然後當局再延長一個月，這與一般電影播放兩個月的程序無異，「正常的上映，正常的下線」。

他說，原以為電影可以如期放映，因為「大陸都上映了，當時通過了（內地當局）的審查」。

但他不評論香港當局的處理方式，表示「我們不是那個部門，它可能有它的規定及其他的考慮」，「不能放（隱入塵煙）那就放別的吧」。

報導引述香港浸會大學電影學院副教授吳國坤說，有報導指《隱入塵煙》去年在大陸下架，估計「上面有先例，下面就跟隨」，相信電影報刊辦是從行政和保險角度處理這次准映證的申請。

他說，此前曾看過《隱入塵煙》，電影反映了中國農村的貧窮情況，沒敏感內容，認為「最好可以播放」，讓大家觀看，又認為電影有助於觀眾更加正面了解中國。

新聞來源

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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