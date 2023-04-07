2023/04/07,
生活

《舒曼計畫貳章－真愛密碼》全臺巡迴演出，一位不斷在蛻變的鋼琴家「溫凱翔」 邀請觀眾一同重新解碼兩百年前「舒曼與克拉拉」的真愛樂章

《舒曼計畫貳章－真愛密碼》全臺巡迴演出，一位不斷在蛻變的鋼琴家「溫凱翔」 邀請觀眾一同重新解碼兩百年前「舒曼與克拉拉」的真愛樂章

我們想讓你知道的是

舒曼用暗藏密碼的方式表達他心中熱切但不敢言說的情感，在兩百年後遇上鋼琴知音重新解碼，就讓我們透過鋼琴家溫凱翔的精彩詮釋，一同穿越時空、深度剖析《大衛同盟舞曲》、《狂歡節》、及克拉拉《音樂晚會》等作品，共同解鎖其中的「真愛密碼」！

新銳旅德鋼琴家「溫凱翔」以濃烈的音樂演繹、刻畫入微的情感，具備鮮明的演奏風格，憑藉其遒勁剛健的音色，充滿歌唱性地將作品宛如戲劇般淋漓盡致詮釋，毫無保留。2019年溫凱翔曾以《舒曼計畫序章－狂飆炙愛》描述羅伯特．舒曼對其妻子克拉拉．舒曼間炙熱的愛，而在2023年疫情之後，再度帶來《舒曼計畫貳章－真愛密碼》，演繹舒曼《大衛同盟舞曲》、《狂歡節》，以及克拉拉《音樂晚會》，帶領觀眾更加深入聽見兩位偉大鋼琴家如何在樂曲之間互相對話、傳遞心中的愛，本次鋼琴獨奏會將於4月1日起於高雄、苗栗、臺中、桃園、臺北等五個城市進行全臺巡迴演出，邀請民眾一同解密深藏在音樂裡的「真愛密碼」。

知名土耳其鋼琴家伊迪爾・比芮（Idil Biret）曾盛讚溫凱翔的演奏「富有真正浪漫的靈魂」。鋼琴家溫凱翔畢業於德國國立弗萊堡音樂院（Hochschule für Musik Freiburg），曾獲2022梅迪奇國際音樂大賽獲特殊榮譽獎（2022 Medici International Music Competition - Special Mention），2021克拉拉舒曼國際音樂大賽獲第二名（International Clara Schumann Competition - 2nd place）。旅德期間受法國當代鋼琴家雷薩吉和米修利的指導，旅德期間師事法國當代鋼琴家雷薩吉（Eric Le Sage）及鋼琴家米修利（Gilead Mishory），獲得鋼琴演奏碩士。在臺則師事吳漪曼教授、羅芳華教授（Dr. Juanelva Rose）、王美齡教授及旅美鋼琴家陳毓襄。旅德歸臺後，溫凱翔持續活躍於獨奏及室內樂演出，室內樂合作型態包括鋼琴五重奏、三重奏、長笛等，合作音樂家包含匹茲堡交響樂團首席 Lorna McGhee、長笛演奏家胡志瑋等。在備受推崇的聲樂合作上，與徐以琳、石易巧、賴珏妤、許育甄、周雅萍、楊勝安、YoonSun Lee 等多位名聲樂家長期合作，演奏足跡更遍及德國、比利時、義大利、日本、臺灣等地。

本次溫凱翔鋼琴獨奏會將重新解密浪漫時期舒曼與克拉拉的創作，透過克拉拉在14歲時創作的《音樂晚會》六首小品，與舒曼的《大衛同盟舞曲，作品6》相互對應，讓觀眾在獨奏會中一步步發現樂章中的密碼遊戲，聽見他們互訴衷情的浪漫情節。更以《狂歡節》演繹舒曼這位雙子座奇才的兩個分身，分別為憂傷內斂的「歐瑟比斯」（Eusebius）與奔放激烈的「佛羅瑞斯坦」（Florestan），來代表自己的內心情感，以樂曲勾勒專屬於他們風格迥異的形象，更進一步認識舒曼這位浪漫大師

舒曼用暗藏密碼的方式表達他心中熱切但不敢言說的情感，在兩百年後遇上鋼琴知音重新解碼，就讓我們透過鋼琴家溫凱翔的精彩詮釋，一同穿越時空、深度剖析《大衛同盟舞曲》、《狂歡節》、及克拉拉《音樂晚會》等作品，共同解鎖其中的「真愛密碼」！鋼琴獨奏會於4月1日起於高雄衛武營國家藝術文化中心進行首演，接著於苗北藝文中心、臺中國家歌劇院、中壢藝術館、臺北國家兩廳院演奏廳五個場館進行全臺巡迴演出，票券現正熱售中，更多購票資訊請上OPENTIX購票系統
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