《手語譯者的育成筆記》：認識「他們」，讓「我們」更完整
我們想讓你知道的是
正巧近日前往台北國際書展時，因應今年主題國為波蘭而在場有《獵魔士》作者的見面會，當他在與現場民眾打招呼時他以「Chinese Reader」稱呼，然而現場的翻譯卻以「台灣讀者」譯出。在台灣的語境裡中國（即便不稱中國而以大陸稱之）是與台灣（或是稱作中華民國）有所差別的，因此這個翻譯究竟是種背叛、超譯，抑或是種善意的介入？而善意是否就能豁免僭越譯者之位？而手語譯者作為翻譯也必然面臨類似的問題。
文：曾友俞
說到手語，我們一般人的理解幾多？除了電視上偶爾出現在螢幕一角的一位人士比手畫腳以外，似乎沒有彼此更多的了解。我們不知道那些手勢所表現的符號代表的意義是什麼，因為那明白著的不是向「我們」傳達的訊息。
這些訊息所要傳達的「他們」，一直處在於視野之外，但在整個社會之中，「他們」也是「我們」的一份子，因此《手語譯者的育成筆記》這本著作，即是讓作為社會一份子的自身，對於整體有更完整的理解—經由對那些我們平常未見的成員。
本書的內容如其以「筆記」為名，探討的範圍著實廣泛，包括了手語傳譯技巧、聾人文化、歷史、傳譯模式、理論應用、腦容量、傳譯策略、道德決策、心理調適、議價、合作等等，就如同我們在課堂所做的筆記一般，因此要說這本著作就如同一堂課程——對於手語、譯者、聾人的課程——也不為過。
從原先只有在螢幕一角所見的譯者，到知悉手語譯者的工作細節，甚至是手語譯者所面臨的困窘情境、道德兩難，在書中有各式各樣十分細節的撰寫。尤其，如同作者所述，
「翻譯存在於文字與文字之間，手語和口語之間。廣義的翻譯也可以包括影像、圖表、肢體動作，反正只要是屬於人類的溝通，就有譯者的需要。」（p.2）
手語的翻譯是一種溝通行為，因此手語並非專屬於聾人的議題、學問，卻是語言學的知識系統的一支。但什麼是翻譯？是否是如實逐字逐句地照譯？然而語言之間是否有能全然符應的概念？難道詩翻譯成別的語言還會是同一首詩？又或者已是忒修斯的船？
這是比手語翻譯的實務工作細節，更大、更形而上的問題，然而手語作為一種「語言」，在對另一者的語言（包括口語或手語）進行理解再行轉譯後，即如同任何的翻譯一般，都是一種詮釋。
「譯者是中立的嗎？如果中立的意思，是譯者必須抽空自己，不去影響對話雙方的互動，甚至認為面前發生的情況事不關己，那傳譯研究告訴我們，這是不可能的。我們每做一個決定，每說一句話，都會帶來後果，影響溝通的軌跡。」（p.103）
翻譯——詮釋的問題不僅是在語言的層面上，更是在人際互動層面上，更是在人作為媒介即改變訊息內容的層面上。就如同現下眼前的這篇書評，這也是一種翻譯，與一般通俗理解的翻譯的相同處在於同樣存在著行動者（agent）的意志在其中，差異在於一者為隱、一者為顯而已。
正巧近日前往台北國際書展時，因應今年主題國為波蘭而在場有Andrzej Sapkowski（《獵魔士》的作者）的見面會，當他在與現場民眾打招呼時他以「Chinese Reader」稱呼，然而現場的翻譯卻以「台灣讀者」譯出。
在台灣的語境裡中國（即便不稱中國而以大陸稱之）是與台灣（或是稱作中華民國）有所差別的，因此這個翻譯究竟是種背叛、超譯，抑或是種善意的介入？而善意是否就能豁免僭越譯者之位？
手語譯者作為翻譯也必然面臨類似的問題，而經常也難以兩全其美，似乎任何一路都將造成得罪。但我想仍然有個平衡點存在，在翻譯的過程固然無法避免譯者的介入，畢竟自始譯者即在場而無法被忽視否則自欺欺人，但要如何約束自身對於意義的權力將會是個難題。
在著作中作者也探討了類此的諸項問題，也於是即便我們沒以親歷這些疑難現場，也能去想像這些情境中所將產生的決策難題。退萬步言，作者更加貼心的是在每章的最後附上延伸問題，邀請讀者靜心思考在這些預想卻實際的情境中，我們何去何從。
而作者在著作中提到寫作本書以及從事手語傳譯的立場，我認為可以用「平等（equality）」稱之。「…是以，自由如果只是某一個人擁有，就不是真正的自由；若仍有聾人因溝通受障而無法參與社會，平等就只是虛幻；當機會只是掌握在聽得見的人手中，那我們還是要繼續談失落的公義。這些權力是屬於每一個人的，當然包括聾人，可是在洶湧巨浪中，這一點經常被遺忘。」（p.4）
在平等的價值上，作者的主張是值得讚許的，甚至他也提到作為港人在風雨飄搖的時代，在更多更大問題的時代仍然執意實踐此志，我想這是具有理想性的，而理想性的行動本身就不現實，現時與否也無從輕重。甚至，許多議題的推進都有賴於這些具有理想性的行動持續推進，待到某日時機突臨讓議題顯現在前台時，這行動所倡議的主張就成為下一個時代的新現實了。
然而，作者在敘及「聾人」這個群體時似乎是以身分政治的方式在理解這個概念，作者在論及意義時如此說：「…溝通中的『意義』，是由譯者和每位聾健朋友一起向堆積木般構建出來的。每次有人講話，或能推進理解，或會理解倒退。譯者覺察著這空間中的萬變訊息，加入自己能貢獻的一部份，促進理解。」（p.31）
就此固然無疑，意義是持續被建構的。但作者談到「聾」時雖有提到所引據的立論是較為激進的觀點，於其後卻也未以相反的看法作反論，即以
「『聽覺障礙』一詞，是從醫療角度出發，把『聾』建構為一種需要被改造的缺陷。」（p.47）
「聽不見，以手語為主要語言，真的有那麼不正常嗎？西方醫學一直建構完美正常的人體，這想像中的人體，年輕力壯，會跑會走，能看能聽，身高體重膚色都有標準。誰人不是屬於這正常標準的，都有需要被修理一番。因而從醫學角度，聽不見固然是極大的缺陷。聾人社群卻反駁，健聽人手眼笨拙...」（p.50）
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。