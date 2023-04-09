《手語譯者的育成筆記》：認識「他們」，讓「我們」更完整

文：曾友俞

說到手語，我們一般人的理解幾多？除了電視上偶爾出現在螢幕一角的一位人士比手畫腳以外，似乎沒有彼此更多的了解。我們不知道那些手勢所表現的符號代表的意義是什麼，因為那明白著的不是向「我們」傳達的訊息。

這些訊息所要傳達的「他們」，一直處在於視野之外，但在整個社會之中，「他們」也是「我們」的一份子，因此《手語譯者的育成筆記》這本著作，即是讓作為社會一份子的自身，對於整體有更完整的理解—經由對那些我們平常未見的成員。

本書的內容如其以「筆記」為名，探討的範圍著實廣泛，包括了手語傳譯技巧、聾人文化、歷史、傳譯模式、理論應用、腦容量、傳譯策略、道德決策、心理調適、議價、合作等等，就如同我們在課堂所做的筆記一般，因此要說這本著作就如同一堂課程——對於手語、譯者、聾人的課程——也不為過。

從原先只有在螢幕一角所見的譯者，到知悉手語譯者的工作細節，甚至是手語譯者所面臨的困窘情境、道德兩難，在書中有各式各樣十分細節的撰寫。尤其，如同作者所述，

「翻譯存在於文字與文字之間，手語和口語之間。廣義的翻譯也可以包括影像、圖表、肢體動作，反正只要是屬於人類的溝通，就有譯者的需要。」（p.2）

手語的翻譯是一種溝通行為，因此手語並非專屬於聾人的議題、學問，卻是語言學的知識系統的一支。但什麼是翻譯？是否是如實逐字逐句地照譯？然而語言之間是否有能全然符應的概念？難道詩翻譯成別的語言還會是同一首詩？又或者已是忒修斯的船？

這是比手語翻譯的實務工作細節，更大、更形而上的問題，然而手語作為一種「語言」，在對另一者的語言（包括口語或手語）進行理解再行轉譯後，即如同任何的翻譯一般，都是一種詮釋。

「譯者是中立的嗎？如果中立的意思，是譯者必須抽空自己，不去影響對話雙方的互動，甚至認為面前發生的情況事不關己，那傳譯研究告訴我們，這是不可能的。我們每做一個決定，每說一句話，都會帶來後果，影響溝通的軌跡。」（p.103）

翻譯——詮釋的問題不僅是在語言的層面上，更是在人際互動層面上，更是在人作為媒介即改變訊息內容的層面上。就如同現下眼前的這篇書評，這也是一種翻譯，與一般通俗理解的翻譯的相同處在於同樣存在著行動者（agent）的意志在其中，差異在於一者為隱、一者為顯而已。

正巧近日前往台北國際書展時，因應今年主題國為波蘭而在場有Andrzej Sapkowski（《獵魔士》的作者）的見面會，當他在與現場民眾打招呼時他以「Chinese Reader」稱呼，然而現場的翻譯卻以「台灣讀者」譯出。

在台灣的語境裡中國（即便不稱中國而以大陸稱之）是與台灣（或是稱作中華民國）有所差別的，因此這個翻譯究竟是種背叛、超譯，抑或是種善意的介入？而善意是否就能豁免僭越譯者之位？

手語譯者作為翻譯也必然面臨類似的問題，而經常也難以兩全其美，似乎任何一路都將造成得罪。但我想仍然有個平衡點存在，在翻譯的過程固然無法避免譯者的介入，畢竟自始譯者即在場而無法被忽視否則自欺欺人，但要如何約束自身對於意義的權力將會是個難題。

在著作中作者也探討了類此的諸項問題，也於是即便我們沒以親歷這些疑難現場，也能去想像這些情境中所將產生的決策難題。退萬步言，作者更加貼心的是在每章的最後附上延伸問題，邀請讀者靜心思考在這些預想卻實際的情境中，我們何去何從。

而作者在著作中提到寫作本書以及從事手語傳譯的立場，我認為可以用「平等（equality）」稱之。「…是以，自由如果只是某一個人擁有，就不是真正的自由；若仍有聾人因溝通受障而無法參與社會，平等就只是虛幻；當機會只是掌握在聽得見的人手中，那我們還是要繼續談失落的公義。這些權力是屬於每一個人的，當然包括聾人，可是在洶湧巨浪中，這一點經常被遺忘。」（p.4）

在平等的價值上，作者的主張是值得讚許的，甚至他也提到作為港人在風雨飄搖的時代，在更多更大問題的時代仍然執意實踐此志，我想這是具有理想性的，而理想性的行動本身就不現實，現時與否也無從輕重。甚至，許多議題的推進都有賴於這些具有理想性的行動持續推進，待到某日時機突臨讓議題顯現在前台時，這行動所倡議的主張就成為下一個時代的新現實了。

然而，作者在敘及「聾人」這個群體時似乎是以身分政治的方式在理解這個概念，作者在論及意義時如此說：「…溝通中的『意義』，是由譯者和每位聾健朋友一起向堆積木般構建出來的。每次有人講話，或能推進理解，或會理解倒退。譯者覺察著這空間中的萬變訊息，加入自己能貢獻的一部份，促進理解。」（p.31）

就此固然無疑，意義是持續被建構的。但作者談到「聾」時雖有提到所引據的立論是較為激進的觀點，於其後卻也未以相反的看法作反論，即以

「『聽覺障礙』一詞，是從醫療角度出發，把『聾』建構為一種需要被改造的缺陷。」（p.47）

「聽不見，以手語為主要語言，真的有那麼不正常嗎？西方醫學一直建構完美正常的人體，這想像中的人體，年輕力壯，會跑會走，能看能聽，身高體重膚色都有標準。誰人不是屬於這正常標準的，都有需要被修理一番。因而從醫學角度，聽不見固然是極大的缺陷。聾人社群卻反駁，健聽人手眼笨拙...」（p.50）