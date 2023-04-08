「一直滑手機」看來無害，但它徹底破壞了學生對靜態知識吸收的能力
我們想讓你知道的是
我希望看到這篇文章的同學或家長要放下情緒，先檢視一下自己是不是有手機上癮的問題，家長更不要在小孩面前沉溺於手機遊戲或影片，或是隨意轉貼來路不明的低品質資訊——這些都會沉澱在小孩的腦子裏面，導致他們覺得花長時間一直看手機不是什麼問題。
文：楊陽英文
我沒想到我必須要在網路上寫這篇文章。
首先，身為一個補習班高中英文老師，照理說我只要每天用力教書，盯成績排除學生學習障礙就好了。但是這幾年，我在教學現場看到太多奇怪，我難以理解又造成我巨大教學障礙的現象。
我發現學生考試考不好，很多時候是因為他的生活作息徹底亂掉，然後腦子被手機裡面過量的資訊塞爆，搭配讀書方法從小就整個壞掉。造成高中英文整個唸不進去。
首先，學生手機上癮嚴重程度已經惡化到，我腦子不知道多少次在想，是不是要由政府立法介入的可能。（我個人非常反對政府透過法律手段干預人民私人生活型態，但是問題嚴重到我腦子常常往那邊去。有一次，一位高中生兩眼無神看著我，跟我說「我不知道為什麼我會一直想滑手機」。我以為是在拍紅衣小女孩番外篇，真的很像卡陰）
這幾年，我下課或在線上處理學生考試考不好，我要介入他們學習節奏跟生活習慣的時候。幾乎每一個學生，我隨便一問，手機一天使用時間都是三五個小時起跳，還有八小時的。
我從以前只要教書盯成績，變成現在要跟他們講「什麼是上癮」，「什麼是情緒管理」，還有「要如何面對挫折」。連一天要讀多少量都要教。他們的教材量大爆炸，搭配大量作業，報告跟考試，根本很多學生都吃不消。
我先跟大家講一個高中生的作息，每天大概六點多起床，出門上課假設五點離開學校，就算沒有補習回到家吃完飯洗完澡，大概八點半吧。其實要睡滿八小時，若抓十點睡覺（通常學生絕對不會十點睡覺），他能夠坐在書桌前讀書的時間只有一個半小時。
但是學校隔天要考試，有作業，有報告等等的東西。所以學生根本沒有充足睡眠可能。
請問，在這個情況下，一天五個小時手機是怎麼玩起來的？
學生所有零碎時間，都被手機佔滿。（請別誤會，我不是要批評你們玩手機，我也很愛玩）
好，那在這個情況下，學生大腦在一天當中不斷大量輸入各種資訊，不斷看非常短又即時的影音。面對到靜態的文字的時候，就有相當大比例同學書唸不下去。
這就是上癮了。
我這幾年要不斷去教小孩子如何面對手機的誘惑，以及如何覺察自己大腦「癮」的存在，給他們「病識感」，意識到自己的思考模式跟情緒的生滅可能是某種「行為上的問題」。
到底新世代小孩是怎麼墜入這種癮的？
我希望看到這篇文章的同學或家長，要放下情緒，先去檢視一下，家長自己是不是有手機上癮的問題。家長更是，不要在小孩面前沉溺於手機遊戲或影片，或是隨意轉貼來路不明的低品質資訊。這些方方面面都會沉澱在小孩的腦子裏面，導致他們覺得花長時間一直看手機不是什麼問題。
現在學生跑來跟我說「老師我都唸不下書」，第一件事情，我都會說「來你手機看一下你昨天用幾小時」。
以下是真實對話：
我： 你書唸不下去？ 看到書腦子就僵住？ 來你手機給我看一下你昨天用幾小時？
學生： （拿出iPhone）我看看，是這個地方嗎？ （眼睛瞬間放大）六？ 六小時？
我： 你每天要上課家補習，你手機是如何使用到六小時的？
學生： 我......我不知道耶。（似笑非笑的眼神下有一種驚恐的感覺）
書唸不下去，我觀察到是腦子已經被你一整天塞滿一堆影音訊息了。回到家坐到書桌前，腦子就整個疲乏掉了，看到靜態的文字，就讀不下去了。
各位爸媽，這個問題真的越來越嚴重。我在高中端以前不需要這樣介入學生的手機使用。
有一次，我在君悅吃飯的時候，隔壁桌一個媽媽禁不住三五歲的兒子哭鬧，丟了一台手機給他看巧虎。
當下我整個震驚不已小孩會用哭鬧的方式要求手機（有網友回覆覺得我在罵媽媽，我沒有那個意思，我也是在尋找高中生手機上癮的根源），我相信那個媽媽一定是被小小孩搞到自己也快崩潰了，也真的很需要好好吃頓飯，無奈之下只好用手機讓小孩冷靜下來。然後我看著那個小孩著魔似的看著巧虎，我似乎理解了一些原因。
大人有時候真的太累了，只能給小孩手機為自己爭取一點休息的時間。可能因此種下小小孩手機上癮的因。
以前補習班中堂下課，偶爾需要管秩序，因為同學會聊天聊得很開心很大聲。現在補習班中堂下課，每個人都拿出手機靜悄悄進入另外一個世界。
看過去，彷彿是「科技版的觀落陰」。
這種手機上癮的問題，真的是非常的嚴重，而且看起來表面上好像無害。每個書唸不起來的學生幾乎都被手機吃光所有時間。真的毒害之處在於它徹底破壞一個學生對靜態知識吸收的能力，以及耗光學生的力氣，干擾睡眠與破壞專注力。
請各位小孩還小的家長要在這件事情上做一點研究看看如何避免孩子變成這樣。尤其是國小的學科很容易考高分，家長容易陷入自己孩子長大會成績超級優秀的想像裡面，而在手機使用時間的管理上出了問題。
「我小孩還在唸國小，他成績不錯，給他多玩一會沒關係。」
一定要從小告訴小孩什麼叫做「癮」，要教他學會知道自己腦子很想一直坐某件事情的時候，要去分辨那件事情的好與壞或是合理程度。不是一昧的禁止他，要讓他學會辨識情緒跟事情的分寸。要讓他知道有些東西，腦子會不斷散發要一直玩個不停的念頭。要知道分配時間，學會如何跟有成癮性卻又有時很必要的手機相處。
再來，請不要因為小孩子，尤其是國小的小小孩，考試成績好，就讓他覺得「考試考好了，可以不用再唸這一科」。
「我常常觀察到有小小孩的家長傳遞「考試考好某某科就可不用唸」的觀念給小孩」。那下次小孩回你「我考試考一百分為什麼回家還要唸書」，你怎麼回他？
「人活著的每一天，都要不斷吸收知識。跟考試無關，不然大人是不是都不用唸書了？反正沒有要考試。」
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。