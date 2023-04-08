「一直滑手機」看來無害，但它徹底破壞了學生對靜態知識吸收的能力

文：楊陽英文

我沒想到我必須要在網路上寫這篇文章。

首先，身為一個補習班高中英文老師，照理說我只要每天用力教書，盯成績排除學生學習障礙就好了。但是這幾年，我在教學現場看到太多奇怪，我難以理解又造成我巨大教學障礙的現象。

我發現學生考試考不好，很多時候是因為他的生活作息徹底亂掉，然後腦子被手機裡面過量的資訊塞爆，搭配讀書方法從小就整個壞掉。造成高中英文整個唸不進去。

首先，學生手機上癮嚴重程度已經惡化到，我腦子不知道多少次在想，是不是要由政府立法介入的可能。（我個人非常反對政府透過法律手段干預人民私人生活型態，但是問題嚴重到我腦子常常往那邊去。有一次，一位高中生兩眼無神看著我，跟我說「我不知道為什麼我會一直想滑手機」。我以為是在拍紅衣小女孩番外篇，真的很像卡陰）

這幾年，我下課或在線上處理學生考試考不好，我要介入他們學習節奏跟生活習慣的時候。幾乎每一個學生，我隨便一問，手機一天使用時間都是三五個小時起跳，還有八小時的。

我從以前只要教書盯成績，變成現在要跟他們講「什麼是上癮」，「什麼是情緒管理」，還有「要如何面對挫折」。連一天要讀多少量都要教。他們的教材量大爆炸，搭配大量作業，報告跟考試，根本很多學生都吃不消。

我先跟大家講一個高中生的作息，每天大概六點多起床，出門上課假設五點離開學校，就算沒有補習回到家吃完飯洗完澡，大概八點半吧。其實要睡滿八小時，若抓十點睡覺（通常學生絕對不會十點睡覺），他能夠坐在書桌前讀書的時間只有一個半小時。

但是學校隔天要考試，有作業，有報告等等的東西。所以學生根本沒有充足睡眠可能。

請問，在這個情況下，一天五個小時手機是怎麼玩起來的？

學生所有零碎時間，都被手機佔滿。（請別誤會，我不是要批評你們玩手機，我也很愛玩）

好，那在這個情況下，學生大腦在一天當中不斷大量輸入各種資訊，不斷看非常短又即時的影音。面對到靜態的文字的時候，就有相當大比例同學書唸不下去。

這就是上癮了。

我這幾年要不斷去教小孩子如何面對手機的誘惑，以及如何覺察自己大腦「癮」的存在，給他們「病識感」，意識到自己的思考模式跟情緒的生滅可能是某種「行為上的問題」。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

到底新世代小孩是怎麼墜入這種癮的？

我希望看到這篇文章的同學或家長，要放下情緒，先去檢視一下，家長自己是不是有手機上癮的問題。家長更是，不要在小孩面前沉溺於手機遊戲或影片，或是隨意轉貼來路不明的低品質資訊。這些方方面面都會沉澱在小孩的腦子裏面，導致他們覺得花長時間一直看手機不是什麼問題。

現在學生跑來跟我說「老師我都唸不下書」，第一件事情，我都會說「來你手機看一下你昨天用幾小時」。

以下是真實對話：

我： 你書唸不下去？ 看到書腦子就僵住？ 來你手機給我看一下你昨天用幾小時？ 學生： （拿出iPhone）我看看，是這個地方嗎？ （眼睛瞬間放大）六？ 六小時？ 我： 你每天要上課家補習，你手機是如何使用到六小時的？ 學生： 我......我不知道耶。（似笑非笑的眼神下有一種驚恐的感覺）

書唸不下去，我觀察到是腦子已經被你一整天塞滿一堆影音訊息了。回到家坐到書桌前，腦子就整個疲乏掉了，看到靜態的文字，就讀不下去了。

各位爸媽，這個問題真的越來越嚴重。我在高中端以前不需要這樣介入學生的手機使用。

有一次，我在君悅吃飯的時候，隔壁桌一個媽媽禁不住三五歲的兒子哭鬧，丟了一台手機給他看巧虎。

當下我整個震驚不已小孩會用哭鬧的方式要求手機（有網友回覆覺得我在罵媽媽，我沒有那個意思，我也是在尋找高中生手機上癮的根源），我相信那個媽媽一定是被小小孩搞到自己也快崩潰了，也真的很需要好好吃頓飯，無奈之下只好用手機讓小孩冷靜下來。然後我看著那個小孩著魔似的看著巧虎，我似乎理解了一些原因。

大人有時候真的太累了，只能給小孩手機為自己爭取一點休息的時間。可能因此種下小小孩手機上癮的因。

以前補習班中堂下課，偶爾需要管秩序，因為同學會聊天聊得很開心很大聲。現在補習班中堂下課，每個人都拿出手機靜悄悄進入另外一個世界。

看過去，彷彿是「科技版的觀落陰」。

這種手機上癮的問題，真的是非常的嚴重，而且看起來表面上好像無害。每個書唸不起來的學生幾乎都被手機吃光所有時間。真的毒害之處在於它徹底破壞一個學生對靜態知識吸收的能力，以及耗光學生的力氣，干擾睡眠與破壞專注力。

請各位小孩還小的家長要在這件事情上做一點研究看看如何避免孩子變成這樣。尤其是國小的學科很容易考高分，家長容易陷入自己孩子長大會成績超級優秀的想像裡面，而在手機使用時間的管理上出了問題。

「我小孩還在唸國小，他成績不錯，給他多玩一會沒關係。」

一定要從小告訴小孩什麼叫做「癮」，要教他學會知道自己腦子很想一直坐某件事情的時候，要去分辨那件事情的好與壞或是合理程度。不是一昧的禁止他，要讓他學會辨識情緒跟事情的分寸。要讓他知道有些東西，腦子會不斷散發要一直玩個不停的念頭。要知道分配時間，學會如何跟有成癮性卻又有時很必要的手機相處。

再來，請不要因為小孩子，尤其是國小的小小孩，考試成績好，就讓他覺得「考試考好了，可以不用再唸這一科」。

「我常常觀察到有小小孩的家長傳遞「考試考好某某科就可不用唸」的觀念給小孩」。那下次小孩回你「我考試考一百分為什麼回家還要唸書」，你怎麼回他？

「人活著的每一天，都要不斷吸收知識。跟考試無關，不然大人是不是都不用唸書了？反正沒有要考試。」