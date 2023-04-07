2023/04/07,
生活

口罩再鬆綁：4月17日起搭乘大眾運輸不需戴口罩、8個場所還需要戴

口罩再鬆綁：4月17日起搭乘大眾運輸不需戴口罩、8個場所還需要戴
2021年7月搭乘台北捷運並配戴口罩的乘客｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

指揮中心宣布，如疫情持續穩定，自4月17日起放寬公共運輸戴口罩的規定。不過在醫療照護、老人福利、長期照顧、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利等機構，仍需配戴口罩。同樣放寬限制的還有探病篩檢、中重症解隔離的規定，並且新增三類適用單株抗體Evusheld的對象。

指揮中心今（7）宣布，如疫情持續穩定，自4月17日起放寬公共運輸戴口罩的規定。指揮中心表示，清明連假後疫情持續穩定、醫療能量充足，目前未發現具威脅性之新型變異株，且絕大多數國家與地區已不再強制搭乘公共運輸需配戴口罩，改為建議戴口罩。

一、4月17日後，哪些場所仍需要戴口罩？

  1. 醫療機構：醫院、診所及其他醫療機構。
  2. 醫事機構：藥局、醫事檢驗所、醫事放射所、物理治療所、職能治療所、助產機構、精神復健機構、居家護理機構、居家呼吸照護所、護理之家。
  3. 老人福利機構：長期照護機構、安養機構、其他老人福利機構。
  4. 長期照顧服務機構：住宿式長照機構及團體家屋。
  5. 榮譽國民之家。
  6. 兒童及少年服務機構：安置教養機構。
  7. 身心障礙福利機構：住宿式。
  8. 救護車。

上列場所中，飲食、拍照、進行不適合或無法戴口罩的檢查、治療或活動時，可以不戴口罩。

二、4月17日後，哪些情形仍建議戴口罩？

  1. 有發燒或呼吸道症狀。
  2. 年長者或免疫低下者外出時。
  3. 人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合。
  4. 與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時。
  5. 搭乘公共運輸交通工具及特定運具（復康巴士、校車、幼兒園專用車、校園接駁車）時。
4月17日起放寬室內戴口罩規定_0407_02
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

三、4月10日後，住院病人及陪病者篩檢規定變更

  1. 無症狀之新住院病人及陪病者，入院不需篩檢。
  2. 無症狀之急診留觀達24小時（含）以上之病人及陪病者，不需篩檢。
  3. 無症狀之住院病人於住院期間，執行侵入性處置或手術前不需篩檢。

四、4月10日後，維持不變的陪（探）病管制措施

  1. 全國醫院住院病人的陪病人數仍以1人為限，但病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者（如行動不便、生活無法自理等），陪病人數上限為2人。
  2. 訪客探病每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限，但因應病人病情說明或病危探視等例外情形之探病時段及訪客人數不在此限。
0407-0410起取消醫院探病相關規定v3-01
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

五、中重症解除隔離新規定

  1. 中重症住院隔離治療患者：如症狀已緩解，經醫師評估無持續住院需求，不需檢驗陰性，即可解除隔離治療，出院返家。出院前篩檢結果尚未轉陰性者，於出院後需進行自主健康管理，至自行篩檢陰性或距解除隔離日已達10天（無需採檢）。
  2. 因其他診療需要而有持續住院需求者：滿足臨床（退燒至少１天、症狀緩解）及檢驗條件（快篩/PCR陰性或PCR Ct值≧30），或距發病日/採檢日已達10天以上，並經醫師評估適合解除隔離治療者，即可解除隔離。
0407現行確診個案解隔條件修訂摘要_修
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

六、自主健康管理可以聚餐嗎？

進行自主健康管理之民眾，期間應避免出入無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定對象之場所，禁止聚餐、聚會等近距離或群聚型活動，並遵守現行醫療應變措施，以保護自己與他人。

七、單株抗體Evusheld擴大3類對象

  1. 惡性腫瘤患者
  2. 具重大傷病卡之器官移植（包括血液幹細胞移植）患者
  3. 具重大傷病卡需終身治療之全身性自體免疫症候群患者
0407新增COVID-19暴露前預防性單株抗體適用對象
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續下降，重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

指揮中心也呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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