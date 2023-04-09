被建構的「有土斯有財」：為什麼世代變遷，年輕人觀念卻仍舊不變？
我們想讓你知道的是
「有土斯有財」這句俗諺，彷彿刻在台灣人的基因當中，不僅代代相傳，而且在任何討論居住議題的過程中都被反覆談起。但果真如此嗎？作者認為「有土斯有財」或有其文化因素，但真正成為台灣人的普遍認知，是源於台灣的都市化進程與住宅政策制度的發展缺失，而直至今日，這些尚有許多未能解決，又進一步使得每一代年輕人（被迫）接受「有土斯有財」的概念。
文： 洛書｜廖庭輝（OURs都市改革組織研究員、《無住之島》作者）
在有居住政策法規的國家中，Housing是法律扶助工作的一個重點，然而相對而言，我國（台灣）並沒有完善體系的房屋政策、法令法規，甚至對於居住權的觀念都不怎麼普遍被大眾所認識接受，在這種「住得好不好是自己本事」的觀念下，貧無立錐之地，誠然是不可承受之重。
為此〈法扶報報〉鄭重推出「居住正義」主題專欄，邀請OURs 都市改革組織研究員，同時也是《無住之島》乙書的作者，筆名洛書的廖庭輝先生，以專欄方式來帶給大家有關居住權跟相關居住政策評點、國外居住權益保障措施的介紹，因為原先已有類似的居住權相關邀稿，為了有所區隔，專欄名稱採用唐代詩人杜甫的詩作〈茅屋為秋風所破歌〉，取名「秋風軒筆記」，希望颯爽秋風可以為大家帶來多一些刺激跟想法。
台灣的居住困境已是長期沉痾。無論是購屋市場高不可攀的房價，或是租屋市場地下化且不穩定的環境，都無法充分保障人民「安穩居住」的權利。
而每當提及制度改革時，輿論的焦點也多集中在「高房價」議題上，理由大多是「台灣人普遍抱持有土斯有財的觀念，談論租屋並無意義」。但當矛頭真的指向高房價時，又會有人說「台灣人普遍抱持有土斯有財的觀念，人人都想買房，房產自有率又高，不可能改變」。
甚至連推動社會住宅時，都有人主張「只租不賣的東西不須蓋太多，台灣人有土斯有財，終究渴望買房」。
在其他領域與議題當中，我們都可以觀察到世代之間的觀念往往差異甚大，更不用說橫跨兩個、三個世代之間的觀念鴻溝。但「有土斯有財」卻彷彿刻在台灣人的基因當中，不僅代代相傳，而且在任何討論居住議題的過程中都被反覆談起。
但果真如此嗎？筆者認為「有土斯有財」或有其文化因素，但真正成為台灣人的普遍認知，是源於台灣的都市化進程與住宅政策制度的發展缺失，而直至今日，這些尚有許多未能解決，又進一步使得每一代年輕人（被迫）接受「有土斯有財」的概念。
戰後台灣的「房地產政策」與經驗建構
五〇年代初期國府甫遷台時，政府的統治思維仍以反攻大陸為主軸，根本無力也無意處理住宅問題，只能僅採放任的態度讓人民自行透過違建等「非正式住居」（informal settlement）解決住宅需求。
時序到了六〇年代，台灣出現了國泰、華美等民間建商，並逐漸崛起並成為住宅供應主力。但隨著戰後嬰兒潮的湧現，住宅存量依然嚴重不足，1957至1968年，台灣住宅存量增加了27萬5000戶，但人口卻增加了396萬，住宅供給遠遠趕不上都市化、人口增長的速度，造成房價飆升。
在1966年時，台北市的新建公寓每坪價格為3700元，到了1968年上漲至7560元，短短兩年內飆升超過兩倍。到了1976年，台北市新屋平均每坪房價已達2萬8100元，直至1989年無殼蝸牛運動爆發的前夕，房價更是翻了十倍，達到28萬4500元。
在上述的發展過程中，有能力於市場上取得住宅的群體，不僅居住安穩有保障，資產價值也迅速飆漲；而只能透過違建安居者，早年被拆遷的居民「運氣」相對好，還可以住進政府興建的安置住宅，較晚遭拆遷的居民則僅能領取拆遷補償，甚至被政府提告「不當得利」。
因此，「有土斯有財」其實是民眾長久以來的「真實生活經驗」。無論房價的上漲是來自於都市化與人口增長，亦或是游資湧入、房地產金融化加劇，都不影響民眾對於房價節節攀升的認知，自然會信奉並加強「有土斯有財」的認知。
或許我們可以做一個假設，來看看「有土斯有財」觀念被建構的過程：在1985年時，兩個收入與消費相仿的家庭，其中一個家庭努力看財報看趨勢，謹慎進行投資；而另一個家庭則是賺到錢就隨意置產買房。近四十年後的今天，這兩個家庭哪個會更富有？答案應該再明顯也不過了。
除了早年政府客觀資源的限制外，在政策面上也甚至可以說沒有住宅政策，政府長期只有鼓勵大家買房的「房地產政策」。那麼房地產飆漲與隨之而來的「有土斯有財」觀念，自然也就順勢而生。
為什麼世代變遷，觀念卻仍舊不變？
當建構某個觀念的物質與制度基礎仍然存在（並佔據主導地位）時，觀念就會跨世代地繼承與傳播。因此，與其叩問為何年輕世代仍然相信有土斯有財，不如反過來問：「這個社會是否進行了足夠的制度改革，並讓原有觀念不再適用於當代社會」。
我們可以透過兩個指標來回應這個問題。首先，如果不買房在目前是否能取得足夠穩定且可負擔的居住選項；其次，房產價值是否仍持續上漲，能否再重現或複製過去房價飆漲時期的大量財富增值。
令人遺憾地，第一個指標的答案是「無法」。台灣長年將「房產自有率」視為政府施政的KPI，在2021年政府對經社文公約審查問題回應時，甚至表示國內住宅數量（約902萬宅）比家戶數量（836萬戶）更多，住宅自有率約84.7%，住宅市場持續呈現「穩定、適足的狀態」。
政府長期關注的是「看房不看人」的住宅自有率，對於租屋等其餘居住選項嚴重漠視。甚至產生世界少見的嚴重「租屋黑市」現象，台灣至少七至九成的房東為了逃漏稅而隱瞞租屋事實，進一步導致政府幾乎無法掌握租屋的任何資訊，舉凡價格、租屋市場規模等數據均不明朗（註1）。
而這種不明朗與逃漏稅的狀況，又進一步使得政府的施政無從下手，乃至於事倍功半。如疫情期間各國租金皆有飆漲，當地政府的常見措施是透過減免房東稅賦以換取其不調漲租金，但台灣便沒有實施這類租金管制的條件。
政府想透過租金補貼為租客減賦，卻因為房東擔心租屋事實曝光，不許房客申請補助，造成原計50萬戶的租金補貼額度僅發放約27萬餘戶。
第二個指標的答案則是「仍然持續上漲」。綜觀台灣房市走勢，雖有一時的盤整或回落，但整體而言房價仍然持續上升，甚至與薪資脫鉤越來越嚴重。
在1989年無殼蝸牛運動抗議高房價時，台北市的「房價所得比」（註2），也就是俗稱「不吃不喝多少年能夠買房」的數字為8.58。而最新的2022年Q3數據中，台北市的房價所得比已高達16.2，新北市為12.96，全國平均為9.8。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！