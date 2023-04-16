朱家安：關於歧視議題，為什麼「天生如此」幾乎都不是好說法？
我們想讓你知道的是
性別（gender）在多重意義上是社會建構的。社會不只是依照你的性別來對你有特定期待、將特定的刻板印象覆蓋在你身上而已，社會也會依照你的性別去理解你身上展現出來的特性。在這種情況下，說某性別的人類天生傾向於擁有某某特性，就更無意義了，因為社會對這些特性給出回饋的方式並非天生，而是後天建構的。
文：朱家安
假設某個職業領域長期性別不均，明顯男多於女或女多於男，基於這不太可能只是純粹巧合，所以下兩個說法至少有其中一個成立：
- 此性別不均背後的因素，都跟不平等或歧視無關。
- 此性別不均背後的因素，至少其中某些跟不平等或歧視有關。
如果性別不均是出於不平等或歧視，那我們就會虧欠很多人、有很多事情得做，所以大家都希望（1）成立，（2）不成立，因為最棒的問題就是不存在的問題。要說明性別不均是出於（1），一個常見的說明方式是「天生如此」：
- 工程師大多是男性，因為男性天生擅長邏輯，適合寫程式，而不是因為社會歧視女性，讓他們走工程師這條路走得比較不順遂。
- 幼兒園老師大多是女性，因為女性天生擅長照顧，適合帶小孩，而不是因為社會歧視男性，覺得會照顧小孩的男性不夠陽剛。
以下我將說明，為什麼在大部分的情況下，這種「天生如此」的說法都不是好說法。
1. 職業領域是社會建構的
我朋友派克天生不適合開車，因為派克是紅綠色盲。連紅綠燈都沒法看，怎麼開車，是吧？
聽起來像是，但其實不是，因為就算紅綠色盲是天生的，「紅綠色盲無法開車」這件事情並非天生，而是社會決定的。如果社會決定用不需要色彩辨別能力的方式去指示十字路口的行車順序，那紅綠色盲就不會因為無法辨認紅綠燈而無法開車。
就算人類的各種樣貌是「天生」的，因為人類的各種樣貌而形成的障礙也往往是後天的。可能有人「天生」沒有腿，所以沒法上階梯，所以沒法進到圖書館，但這也同時是因為圖書館門口是階梯不是斜坡，而這並不是天生的。
「後天障礙」是一種不公平：因為社會建構成特定的方式，讓某些人僅僅因為運氣不好生成某個樣子，而無法像其他人那樣使用社會上的東西。[1]
人類要在社會上完成任務，很難避免後天障礙。對於那些相信「幼兒園老師大多是女性，因為女性天生擅長照顧，適合帶小孩」的人來說，或許男性在擔任幼兒園老師這工作上的短處還稱不上是「障礙」，因為男性僅僅只是「比較不容易擁有」幼兒園老師需要的能力和個性，並不像是紅綠色盲和紅綠燈那樣板上釘釘。
然而，我們對於幼兒園老師的「照護者」想像，跟對於工程師的「邏輯者」想像，都全然獨立於社會建構嗎？很難說，在六零年代，美國的程式設計師多半是女性，你可以想像當時人們對於「怎樣的人適合寫程式」的看法跟現在截然不同。
2. 人類傾向於合理化現況
想想看，說不定其實女性比男性適合寫程式，因為：
「寫程式跟準備晚餐一樣，兩者都必須事先構想，並設定期程。重要的是耐心與細心，因此女性可說是天生擅長寫程式」
這段文字來自1967年的美國女性雜誌《柯夢波丹》，女性工程師Grace Hopper說明為什麼女生天生適合寫程式。
在《女性主義》裡，社會學家Juliane Frisse引述了上面這段文字，來說明從業人員的性別會影響職業領域的社會地位和薪資，顯然寫程式在六十年前是很差的工作，和現在完全不同。從同一段文字，我們也可以看出人類共有的傾向：我們相信現況是合理的，並且發想理由來說明為什麼現況會是這個樣子。
在程式設計師多為女性的時代，人們相信女性適合寫程式，因為「寫程式需要耐心與細心」；在程式設計師多為男性的時代，人們就會相信男性適合寫程式，因為「寫程式需要邏輯」。了解人的這種傾向，就會知道雖然人可能確實有某些天性，但人對「人有哪些天性」的判斷大多是先射箭再畫靶。
3. 性別特質是社會建構的
寫程式到底是需要耐心與細心，還是需要邏輯？了解了上述爭論，你可能會覺得這是個滿傻的問題，或許這些都是寫程式所需，而人在不同時代基於自己的有限視野只看到了部分受到突顯的事實。同樣的道理，女性天生有耐心和細心，而男性天生具有邏輯潛力嗎？一樣很難說。
台灣許多人相信這個社會的兩性已經平等了，在討論到會不會有人依然在生育時重男輕女，他們會說「怎麼會！生女兒也很好呀，女兒很貼心、溫柔⋯⋯等等」，這種說法其實沒有達到成功的辯護，因為要是一個社會真的在生育方面男女平等了，根本就不會需要有人補充生女兒「也」很好。不過在這我們可以注意另外一件事，那就是現代人就算是在此談話脈絡裡，依然可以很順暢的說出對女性的刻板印象期待：女兒應該要貼心和溫柔。
社會心理學家已經觀察到刻板印象會自我實現，而照哲學家的分析，社會把自己對特定族群的要求客觀化，進一步判斷成那個族群天生的特性，也是常見的事情。社會把人類分成諸多類型，一旦你被分到某個類型，這些來自社會期待和刻板印象的機制就會開始起作用，讓你往特定方向改變。若這是社會運作的方式之一，那當我們觀察到某些類型的人類共享某些特徵，就更沒有理由主張他們是天生擁有，或是天生更容易具備那些特徵。
4. 而且你的性別會影響別人如何詮釋你身上的特質
有自信是一件好事，如果你是男性的話。如果你是女性而且有自信，別人有更高的機率把你的自信理解成高傲。在《為什麼我們總是選到不適任的男性當領導人？》裡，企管學者Tomas Chamorro-Premuzic用這件事情來說明，在他觀察的西方世界，為什麼領導人總是男性，而且總是過度自信。大致上：
- 基於種種心理傾向，人類群體選領導人不是看實力，而是看一些特定跡象。
- 這些跡象往往都跟陽剛有關，像是有自信。大致上就是小男孩會被鼓勵去發展的那些。
- 以自信為例。人類的「跡象判定」機制有性別歧視，當男性顯露自信，會被認為是能幹的徵兆；當女性顯露自信，則會被認為有敵意、意見多、難搞等等。
- 男人被社會要求有自信的結果，往往是展露過度自信（評估自己的能力時傾向於高估）。而我們依照此跡象選出來的領導者，往往就是過度自信當中的過度自信者。
- 這就是為什麼在西方文化裡，人類群體容易選出不適任的男性領導者。
性別（gender）在多重意義上是社會建構的。社會不只是依照你的性別來對你有特定期待、將特定的刻板印象覆蓋在你身上而已，社會也會依照你的性別去理解你身上展現出來的特性。在這種情況下，說某性別的人類天生傾向於擁有某某特性，就更無意義了，因為社會對這些特性給出回饋的方式並非天生，而是後天建構的。
5. 在各種職業領域，歧視確實廣泛的存在
而且線索汗牛充棟：在許多行業，求職信透露的性別和族群資訊都會影響你的面試機會，這已經成為常識。日本的醫學大學違法把女學生在入學考試的分數調低。1952年，波士頓交響樂團開始用布幕遮住應徵的樂師，當這種做法被越來越多樂團採用，相關研究發現女性樂師晉級的機率增加了50%（《隱性偏見》 p.242）。
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慢飛天使的羽翼，輕柔地鼓勵了我：晧晧和我的早療成長之路
我們想讓你知道的是
根據WHO（World Health Organization）統計，發展遲緩兒的發生率約為6%至8%。早期療育是提供0到6歲發展遲緩的幼兒及其家庭所提供的整合性服務，透過專業的支持和特殊的教育方法，幫助他們發展最大潛力。
2019年，由學者Lancioni, G. E.等人發表在《發展和身體殘障期刊》（Journal of Developmental and Physical Disabilities）的一篇論文中，提到使用技術輔助的方式，來支持發展遲緩兒童早期生活技能的效果，發現越早開始進行這樣的輔助教育，越能有效促進遲緩兒童在語言、社交和認知技能的發展；換句話說，只要把握0到6歲的早療黃金期 ，及早接受早期療育的輔助，孩子是有機會克服發展障礙，順利邁向成長路。
例如住在宜蘭的晧晧，他的爸爸、媽媽也曾經因為晧晧有發展遲緩的問題，感到不知所措。但現在，他們以無與倫比的勇氣，陪著晧晧跨過每一道成長關卡，期待著每一次突然迸現的發展進步。
即使突如其來，也絕不認輸的挑戰
今年一歲的晧晧在滿月施打例行預防針的時候，醫生發現他呼吸的聲音不太對勁，建議晧晧的爸爸媽媽帶他去檢查。「因為醫生有這個警覺性，我們才發現晧晧有喉頭軟化症的問題，因為宜蘭沒有地方可以做治療，所以還要特地到台北去檢查、動手術。」晧晧媽媽回想起當時的過程，仍然覺得是不幸中的大幸：「在給晧晧治療喉頭軟化症的時候，因為護理師要幫晧晧做一些例行的檢查，又發現他的發展跟同齡的小朋友比起來比較慢。雖然已經五、六個月大了，但他的頭還是抬不起來，也不太能轉，所以醫生又安排了檢測，確認他有發展遲緩的現象。」
晧晧的爸爸和媽媽，在得知孩子的狀況當下，感到十分自責、不解，甚至傷心憤怒，但是很快地，兩人就建立起共識——要盡全力幫助晧晧成為一個可以獨立生活的人。「要說我們不緊張、沒有懷疑過『為什麼是我們的兒子』是騙人的啦，但是難過緊張又能怎麼樣？生了就是要養、要負責。晧晧是我們的兒子，我們希望他能擁有健康快樂的人生。」晧晧爸爸堅強地說。就這樣，兩人先是帶著孩子參加了醫院中的早療課程，陪著他接受訓練、復健，然後在晧晧大約八個月大的時候，經過轉介，開啟了伊甸安排的到宅療育服務。
為慢飛天使量身打造一幅成長藍圖
在伊甸早療社工的評估下，每周一天，物理治療師及教保老師到家中幫晧晧上早療課。晧晧因為肌肉高張，脖子較緊無法轉動，而且身體軀幹的肌耐力不佳，常常都只能躺著。不只如此，晧晧對刺激也沒有反應，幾乎沒有明顯的喜好，甚至不太會發出聲音來試著表達自己等。不過透過教保老師跟社工、物理治療師，以及晧晧的爸爸媽媽，一起評估孩子的需求，來找出他與其他同齡的孩子在發展上的差距，然後根據這些差距，為晧晧安排課程。
「晧晧目前早療需求主要著重在肢體發展上，所以我們安排了物理治療師，幫助他把肌肉訓練起來，包括對於刺激的回應、表達自己的能力等。」教保老師說：「這些課程都是因人而異的，有些孩子可能主要是語言的發展遲緩，那我們就會安排語言治療師進行相關評估及居家相關療育建議。」
「我剛接觸晧晧的時候，他基本上就是躺著不動，我常常笑他怎麼這麼懶惰。」雖然嘴上開著玩笑，但物理治療師在幫晧晧復健的時候，可是相當一絲不苟，每一個動作、每一次引導都有目的和意義，而且全程緊盯著晧晧，抓住他在動作變化上的每一個小細節，方便調整接下來的訓練，以及交代孩子的爸爸媽媽，該如何在平日持續練習。「我現在最主要的目的是訓練他的肌肉控制，比方說讓他自己坐著、翻身、抓取物品、轉動頭部等。透過聲光玩具的刺激，或者食物的引誘，讓他可以自己練習用力，去做到這些指定的動作。」不過，在開始這種訓練之前，其實還有更重要的前置工作要完成，就是找到吸引晧晧的「誘因」。
「這真的是最難突破的部份，因為要有誘因，才能啟動孩子願意參與訓練的開關，所以我們其實花了很多的時間在找這個點。」教保老師分享，在接觸晧晧將近半年的時間裡，他和物理治療師、晧晧的爸媽，嘗試了各種方法，直到最近才開始願意主動伸手取物，並且對一些外在刺激有反應，當大家看到晧晧願意試著伸出手去抓米餅來吃，這個小小的動作，讓所有人都感到士氣大振。
逆境中，依然相信有微光照亮前方
在大家聯手努力下，晧晧現在已經進步到可以自己坐一陣子，頸部肌肉也柔軟許多，能夠看向吸引他的玩具、零食，甚至在練習到累的時候，會轉頭發出聲音向媽媽求救。這是以前大家都在期待的進步，現在眼看著它真的發生，晧晧媽媽的感觸特別深：「一開始我很自責、很痛苦，還要承受別人的責備，覺得是我生出這樣的孩子。」而在參與了伊甸的早療課程後，不只晧晧有進步，媽媽也跟著進步。「看到晧晧的努力，我覺得我也被鼓勵到了，所以我調適自己，孩子是這樣了，如果我不幫他，他只會更壞，但如果我幫他，他就有可能會變好。」這也是晧晧媽媽想對所有有相同遭遇的家庭，做出的信心喊話。
因為晧晧的媽媽最清楚，早療的過程對參與其中的人有多辛苦。孩子在每一次練習使用肌肉時，所感受到的疼痛感或疲憊感，是他辛苦的地方，他常常累得放聲大哭，聽得媽媽的心都揪在一起。而在晧晧身旁守護的每一個人，從社工、老師、治療師們到晧晧的爸爸媽媽，心裡上的辛苦更是難以言喻。物理治療師分享：「像這種你不知道孩子什麼時候才會有反饋的等待，其實很容易讓家長感到挫折，有一些人甚至會直接質疑到底療育有沒有用？還有孩子在練習過程中會抗拒、會哭，這也是很多家長的罩門，捨不得孩子這麼辛苦，捨不得他哭，於是就放棄了。」
「晧晧的爸爸、媽媽真的是家長界的模範生，不只不怕孩子哭，還非常配合練習。因為我們的課程是一週一次，但是療育要有進步，必須要每天持續、反覆地練，這都需要家長幫忙。我們跟孩子接觸的時間很短暫，但他的變化可能在任何時候發生，如果家長願意協助紀錄，告訴我們孩子每天的表現，其實對我們來說，都是在調整、安排課程上最重要的依據。」教保老師補充。
慢飛天使，也能飛得又穩又遠
其實，晧晧的爸爸媽媽並不是鐵石心腸，他們當然也捨不得孩子哭。「不過，我知道我們一定要達到的目標，就是他將來能夠獨立生活、照顧自己，不然我們兩個如果走了，他怎麼辦？這個世界上，不可能還會有人跟我們一樣為孩子著想了。我現在不讓他哭，他以後哭也沒人理了。」晧晧的爸爸說：「我有一個叔叔，他女兒也是有發展遲緩的問題，但以前那個年代大家什麼都不懂，不知道什麼叫遲緩兒、什麼叫早療，所以他女兒就這樣錯過了黃金治療時間。他也是很感嘆，如果當年早知道，他女兒現在也不會過得這麼辛苦，他也不用一輩子都無法放心。」
伊甸長年深根偏鄉的早療服務，多是以據點及到宅服務為主。在過去資訊不足的時候，伊甸社工花了很多心力走訪偏鄉，努力讓當地民眾接受伊甸的存在和服務，進一步願意吸收關於早療的知識。「老一輩所謂『大雞晚啼』的觀念，是耽誤許多遲緩兒接受療育的原因之一。還有就是隔代教養家庭中，爺爺奶奶的心有餘力不足，難以給予幼兒適當的刺激；或者家庭中的雙親都是工作忙碌，疏於給予幼兒完善的照顧等等，都可能會影響孩子的發展。」
教保老師分享自己的經驗：「現在，早療的觀念算是慢慢受到重視，越來越多人願意相信這是一個問題，但是能不能像晧晧的爸媽這樣，願意投入時間跟心力配合，就還需要持續努力。如果能夠有更多家庭願意站出來分享，讓大家看到改變，我相信這會是一個力量——只要遲緩兒能夠越早接受幫助，他趕上發展、順利長大的機會就會越高。」
目前在台灣，早期療育受到越來越多的關注和重視。政府早已開始推動相關政策和措施，並在許多單位積極提供專業培訓、設施和人員，包括醫院、幼兒園或特殊教育學校。而伊甸長年投入孩童早期療育工作，依孩子不同的需求及成長進度，提供多元的療育服務，協助孩子解鎖成長任務，順利長大。同時，伊甸早療服務也為家長提供照顧技巧及陪伴支持，帶領他們了解孩子的遲緩狀況及需求，並將療育融入日常生活，為孩子增加學習刺激。伊甸投入早期療育服務即將屆滿30年，這30年間，早療服務的方法和觀念不斷進步，而伊甸付出的用心則始終如一——用愛陪伴一個孩子，守護一整個家。