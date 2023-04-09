【專訪】《我從前認識的某個人》作者臥斧：如果擁有超能力，我要用來多讀點書
我們想讓你知道的是
「這本書想談的，是一個人如何認識自己？這是什麼時候發生的？我們如何決定自己要成為怎樣的人？或者，我們真有辦法選擇和決定嗎？」為此，臥斧選擇把主角年齡定在三十歲左右，「年紀還不算太老，人生仍在變化，又身處選擇的十字路口。」
文：愛麗絲
「我大概十八歲就老起來放啦。」臥斧估計自己十八歲後、過了三十歲、直到現在都沒太大變化，比起凍齡，更恆久不變的也許是他對寫作的熱衷，「寫作是很早就確定下來的，儘管當時還不清楚想不想將它作為一種事業。」
臥斧國中開始畫漫畫腳本，讀倪匡金庸，高中嘗試寫小說，大學一年級加入校內編輯處，驚覺同儕們掛在嘴邊的書名與作者，自己一個都沒聽過。接下來半年內，扣除漫畫與租書店租來的書籍，臥斧購買、完讀的書高達一百六十多本，「大量閱讀後，發現很多想寫的點子，早有人寫過了。」相見恨晚，又恨自己近乎後知後覺，便暫時擱置寫小說這件事了。
直到音樂開啟某個開關。
那是臥斧大學畢業、正在等兵單時，一日，他一如往常載父親去登山。返家後，腦海卻不斷播放瑪莉安．菲絲佛（Marianne Faithfull） 的〈碎夢大道〉（Boulevard of Broken Dreams）前幾句歌詞，揮之不去。舞女與牛郎的悲涼呢喃，竟如打開水龍頭，臥斧文思泉湧，當晚便完成〈碎夢大道〉短篇，入伍前更完成七篇短篇小說，「我媽大概覺得我很怪吧，要當兵還不把握時間出門玩，整天關在房裡寫小說。」
當時作品如今回望或許略顯生澀，卻是臥斧終究動筆寫小說的起點，而多年後出版的長篇小說《碎夢大道》，也沒忘記以當年那曲〈碎夢大道〉命名。
細數臥斧筆下作品，多本著作書名或篇名皆與歌曲、歌詞相關，有時是聽歌時迸出的故事靈感，有時是動筆後一面細想能搭配的歌曲——音樂如襯底，而故事始終是主體。
故事是這樣長出來的
「很多故事都是從『What if……』的問題開始長出來的，」身為寫作者，臥斧笑稱腦袋裡本就存滿胡思亂想，有時是熟悉、外人陌生的日常，有時是得下苦功做田調的專業領域，再或者，是盤踞腦海多年，時不時登門拜訪，卻從未在書中問世的常客。
臥斧在求學時代，偶爾碰上操著一口中國鄉音的師長，這滋養出他想像中的第一位常客——一名中國老兵，因故至台灣鄉間擔任乩童，一面學台語，一面解神意。另一位常客，則是自詡替天行道、服膺於某種神秘規則，施展私刑正義者。他是不為人知的殺人者，一如《夢魘殺魔》（Dexter）中，白日裡的血跡鑑證官於夜晚化身連續殺人犯，殺掉所有他認為逃過法網恢恢的漏網之魚。
私刑正義真是替天行道嗎？臥斧不置可否，「我並不贊同私刑正義，因為那表示我們有個無法管控的執法者，」若制度無法維護正義，臥斧認為該改變的是制度，而非在制度外多了無法掌控的絕對力量。再者，奉行私刑正義者即便盡其所能查核真相，但判斷正義與執行殺戮皆由同一人掌權，好比球員兼裁判，「這是非常危險的。」臥斧舉金庸作品中的洪七公為例，單憑一面之詞，我們如何能確知他一生中從未錯殺忠良？臥斧將私刑正義寫入故事，那自認替天行道的殺人者，便交由讀者評判。
故事有了人物雛形，場景則輾轉現身。
臥斧寫推理，是把「看起來有問題」的事理出頭緒，用正確順序、角度拼湊線索，推測真相後破案。但現實裡總有完美犯罪，總有多年懸案，若某天有位小說家，將看似毫無關係的多樁懸案兜在一塊，是否能誤打誤撞推測出真相？這是臥斧新作《我從前認識的某個人》最初發想的場景——小説家因創作需求，求助於擔任警察的友人，依其提供的懸案線索編織故事中，豈料故事竟意外成為現實。
這場景經部分挪移、改換，定調《我從前認識的某個人》的開場：六個小學同學在偏遠小鎮成長、離鄉，年屆三十重新聚首，一位主角提起早已亡故的「神經仔」，觸及多年來他們不願回想的記憶。童年長大的偏遠小鎮，經過二十多年，所有人幾乎全變了，卻也都沒變。
我們究竟將成為什麼樣的人？
書中主角馬達翰、徐霏霏、雷損、湯日清、白文禾與柳亦秋在國小畢業近二十年後重聚，當年的打架王馬達翰成為警察；美貌出眾的徐霏霏彷彿早早致富；曾惶惶不可終日的湯日清似乎找到天職，成為走遍天涯的深度旅遊規劃師；學業成績最好的白文禾成為律師，看似發揮所長；因一場車禍栽進閱讀的柳亦秋人如其名，進了出版業，略顯文藝氣息；爺爺是廟公的雷損並未繼承衣缽，倒開起計程車來。幾番偶遇和巧合，讓這群朋友重新走入彼此生命。
若仔細推敲，書中不少人物名字都可於二十四節氣中找到端倪，這也與臥斧替人物設定的生日相關，更或多或少暗喻、反諷主角們於書中所為，「譬如反派人物，我便希望他在陽光普照的日子誕生。」節氣更代表書中某種「規則」，暫且先賣個關子吧。
馬達翰於冬季最末的大寒出生，徐霏霏在春雨逐漸綿綿的雨水，提起亡魂「神經仔」之事的湯日清則在清明，綽號阿穀的白文禾於穀雨誕生，柳亦秋自然是秋風颯爽的立秋，至於雷損，彷彿契合其天命於驚蟄出世。
這些年來，他們究竟成為什麼樣的人？
「這本書想談的，是一個人如何認識自己？這是什麼時候發生的？我們如何決定自己要成為怎樣的人？或者，我們真有辦法選擇和決定嗎？」為此，臥斧選擇把主角年齡定在三十歲左右，「年紀還不算太老，人生仍在變化，又身處選擇的十字路口。」臥斧曾在高中與大學交界的年紀感到迷惘，百思不得其解未來究竟想成為什麼樣的人，而這也許是許多人一生都無法解答、甚至從未思索的問題。
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！