TNL+ 2023/04/08,
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比利時男子與聊天機器人對話數週後離奇輕生，妻子指控AI慫恿丈夫走上絕路

比利時男子與聊天機器人對話數週後離奇輕生，妻子指控AI慫恿丈夫走上絕路
示意圖，非當事人｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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比利時男子透過手機應用程式與AI聊天機器人對話，經過數週密集的對談後男子離奇自殺，妻子取得對話紀錄後表示機器人曾慫恿男子輕生。此案引發人工智慧使用安全之討論，需要企業與政府協同加強監管力道。

文：饒珮琪（Peichi Jao）

據《第一郵報》指出，比利時一名已婚男子在與聊天機器人「Eliza」對話數週後輕生離世。該男子僅30多歲，與妻子育有兩個孩子，其妻向媒體《La Libre》表示：「要是沒有和聊天機器人的這些互動，我的丈夫可能到現在都還活著。」

使用者可自行設定機器人性格進行對話，APP下載量已突破500萬

經《VICE》報導，該比利時男子名為皮爾（Pierre），在數週前下載了一款心理健康保健的手機應用程式，主打讓使用者自行選擇不同對話風格的人工智慧生成「聊天機器人」進行互動，例如「喜愛哥德式搖滾的朋友」、「佔有欲強的女朋友」等人格設定。

使用者甚至可自行制定聊天機器人的性格，命令機器人傳送特定訊息，要求機器人記住使用者提供的資訊，或是透過編輯方式塑造出新對話主題等。程式內預設版本的聊天機器人為「Eliza」，此外也可搜尋到使用者所創造之其他性格的Eliza。

此款聊天機器人是由對話式人工智慧公司Chai research訓練的語言模型所驅動。Chai research創辦人威廉・博尚（William Beauchamp）與托馬斯・瑞蘭（Thomas Rianlan）表示，他們使用了世上最大的對話數據資料庫對人工智慧進行訓練，而目前此款應用程式已有超過500萬以上的下載量。

密集對話使男子與外界疏離，遺孀指控Eliza慫恿丈夫輕生

綜合《VICE》與《第一郵報》報導，由聊天機器人促成的這場悲劇在兩年前就已有跡可循。皮爾在與聊天機器人Eliza互動後，開始對於環境與氣候變遷等議題非常擔憂，並不斷向Eliza尋求庇護。

皮爾的妻子登入其帳號取得對話內容，向媒體表示Eliza會在對話中慫恿皮爾輕生。《VICE》新聞團隊曾嘗試使用這款應用程式，發現其從語言數據庫中可提供多種不同的輕生方式，但機器人並不會鼓勵輕生行為。

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