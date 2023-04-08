談調價的心理門檻：為何日本消費者對拉麵漲價特別敏感？
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物價上漲後，日本某些拉麵名店開始調整售價，還因此變成日本矚目的話題之一，再看之前臺南的小吃店漲價也引起不少的討論，回頭看日本的拉麵店，這些店鋪的特性是否在某些層面上是類似的呢？
近期日本陸陸續續出現有關拉麵合理售價的討論，這個話題會受到矚目，背後跟近期一連串的物價上漲脫不了關係。
由於物價上漲後，日本某些拉麵名店開始調整售價，因為拉麵是日本文化日常生活的一環，所以消費者也紛紛對拉麵價格發表自己的看法，就這樣，拉麵售價就變成矚目的話題之一。
比較受到矚目的，是一間名叫飯田商店的人氣拉麵店（生意好到基本上要入店只能接受網路預約的方法），這家拉麵原本的售價在日本就已經算在高價位，但飯田商店還是把基本款醬油拉麵從售價日幣1300（約300台幣），調漲300日幣變成1600（約370台幣），漲幅高於20%。
如果是你，可以接受原本就已經在高售價的名拉麵店再調價嗎？
從推特上的反應來看，針對飯田商店價格的調漲，日本的消費者並沒有一面倒，還是有消費者覺得漲價是可以接受的，但反對漲價派人數也不少。
無論是接受或是反對，跟其他業種相比，拉麵的價格討論確實相對熱門，是否拉麵這個產品擁有的特性，讓消費者對漲價相對敏感？到底擁有哪些特性的產品在漲價時會比較困難？從外食的觀點來看，要是你的業種有下列特性，價格變動可能會比較難。
滯留時間不長
你一碗拉麵吃多久？根據日本冷凍食品公司的調查，40%的日本消費者，從拉麵送達到吃完只花10到15分的時間。另外吃完後，大部分消費者也不會繼續在座位上聊天，通常就自然的把位置快速讓給下一位消費者。
因為停留的時候不長，心理上要花比較多錢，消費者在潛意識上也會比較困難。也因消費者流動速度快，在追求營業額最大化的時候，店家也容易會以維持高回轉數，替代提高客單價，無論是店家或是消費者，從時間的角度來看，要調整價格是不容易的。
周邊產品不多
拉麵店的產品多嗎？這個跟吃拉麵的時候會配什麽產品吃有關。根據日本「日本消費者吃拉麵的時候習慣跟什麽一起吃？」的調查，在複選下，排名第一為61%的餃子，第二是42%的炒飯，第三是20%的白飯，前三高產品有共通特性，全部都是主餐。
這擺明吃拉麵的日本消費者，都是以飽足為最大前提，所以拉麵店家的周邊產品也不會太多，因為即使有，消費者的點購率也不會太高。
在產品數少的情況下，產品要是有變價，是很容易被消費者發現的，也因為如此，店家在調價的心理門檻會很高，這讓價格變動困難。
單純的期待功能
你期待拉麵店提供什麽功能？活潑互動的服務？華麗可以久待舒適的裝潢？在疫情前對日本消費者所做「在選擇麵類店鋪的基準為何？」之調查，在複選下，前三高的回答分別為，57%味道，53%價格，以及32%的距離。
簡單來説，只要味道好，價格不貴（量多），到店鋪的時間不要花太久，就可以滿足大部分拉麵店顧客的需求。
所以跟其他業種可以從服務（桌邊服務等）跟氣氛（好的裝潢等）來做為提高售價的手段相比，在拉麵店的顧客需求單純下，只能靠產品本身來作為加價的理由，但除非你的產品非常不同，或是做很大幅度的升級，否則調價是很難被消費者接受的。
之前台南的小吃店漲價也引起不少的討論，再回頭看日本的拉麵店，是否在某些層面上這些店鋪的特性是類似的呢？大部分的經營者在漲價上其實都是會猶豫的，若不是怕被媒體或是顧客討論，就是怕顧客流失，但在成本陸續變高的背景下，不調整也不行，老闆在做漲價決策的時候，真的是會猶豫的。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！