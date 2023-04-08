談調價的心理門檻：為何日本消費者對拉麵漲價特別敏感？

近期日本陸陸續續出現有關拉麵合理售價的討論，這個話題會受到矚目，背後跟近期一連串的物價上漲脫不了關係。

由於物價上漲後，日本某些拉麵名店開始調整售價，因為拉麵是日本文化日常生活的一環，所以消費者也紛紛對拉麵價格發表自己的看法，就這樣，拉麵售價就變成矚目的話題之一。

比較受到矚目的，是一間名叫飯田商店的人氣拉麵店（生意好到基本上要入店只能接受網路預約的方法），這家拉麵原本的售價在日本就已經算在高價位，但飯田商店還是把基本款醬油拉麵從售價日幣1300（約300台幣），調漲300日幣變成1600（約370台幣），漲幅高於20%。

如果是你，可以接受原本就已經在高售價的名拉麵店再調價嗎？

從推特上的反應來看，針對飯田商店價格的調漲，日本的消費者並沒有一面倒，還是有消費者覺得漲價是可以接受的，但反對漲價派人數也不少。

無論是接受或是反對，跟其他業種相比，拉麵的價格討論確實相對熱門，是否拉麵這個產品擁有的特性，讓消費者對漲價相對敏感？到底擁有哪些特性的產品在漲價時會比較困難？從外食的觀點來看，要是你的業種有下列特性，價格變動可能會比較難。

滯留時間不長

你一碗拉麵吃多久？根據日本冷凍食品公司的調查，40%的日本消費者，從拉麵送達到吃完只花10到15分的時間。另外吃完後，大部分消費者也不會繼續在座位上聊天，通常就自然的把位置快速讓給下一位消費者。

因為停留的時候不長，心理上要花比較多錢，消費者在潛意識上也會比較困難。也因消費者流動速度快，在追求營業額最大化的時候，店家也容易會以維持高回轉數，替代提高客單價，無論是店家或是消費者，從時間的角度來看，要調整價格是不容易的。

周邊產品不多

拉麵店的產品多嗎？這個跟吃拉麵的時候會配什麽產品吃有關。根據日本「日本消費者吃拉麵的時候習慣跟什麽一起吃？」的調查，在複選下，排名第一為61%的餃子，第二是42%的炒飯，第三是20%的白飯，前三高產品有共通特性，全部都是主餐。

這擺明吃拉麵的日本消費者，都是以飽足為最大前提，所以拉麵店家的周邊產品也不會太多，因為即使有，消費者的點購率也不會太高。

在產品數少的情況下，產品要是有變價，是很容易被消費者發現的，也因為如此，店家在調價的心理門檻會很高，這讓價格變動困難。

Photo Credit: Pixabay CC0

單純的期待功能

你期待拉麵店提供什麽功能？活潑互動的服務？華麗可以久待舒適的裝潢？在疫情前對日本消費者所做「在選擇麵類店鋪的基準為何？」之調查，在複選下，前三高的回答分別為，57%味道，53%價格，以及32%的距離。

簡單來説，只要味道好，價格不貴（量多），到店鋪的時間不要花太久，就可以滿足大部分拉麵店顧客的需求。

所以跟其他業種可以從服務（桌邊服務等）跟氣氛（好的裝潢等）來做為提高售價的手段相比，在拉麵店的顧客需求單純下，只能靠產品本身來作為加價的理由，但除非你的產品非常不同，或是做很大幅度的升級，否則調價是很難被消費者接受的。

之前台南的小吃店漲價也引起不少的討論，再回頭看日本的拉麵店，是否在某些層面上這些店鋪的特性是類似的呢？大部分的經營者在漲價上其實都是會猶豫的，若不是怕被媒體或是顧客討論，就是怕顧客流失，但在成本陸續變高的背景下，不調整也不行，老闆在做漲價決策的時候，真的是會猶豫的。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航