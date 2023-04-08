狒狒之死開槍疑雲：立委聲援獵人，批六福村、桃園市府、新竹縣府「甩鍋」
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全台僅台北巿立動物園、六福村與高雄壽山動物園有飼養狒狒，整起事件也凸顯出園區管理疏失的問題，除了立委聲援獵人譴責遊樂園，林務局也表示將修《野保法》，提高保育類動物逸失罰金。
環境資訊中心記者 廖禹婷報導
東非狒狒歷經16日出逃，不幸在27日圍捕過程中槍死亡。3月31日立委伍麗華、陳瑩召開記者會抨擊相關單位對「指示獵人出勤」一事互相甩鍋，狒狒逃出的六福村園區管理有疏失，六福村還揚言提告獵人，是「大財團欺負小獵人」。
林務局則表示，將修正《野生動物保育法》、《保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法》，提高保育類動物逸失罰金，也會邀專家商討逃逸野生動物處理SOP、擴大野生動物保育業務量能。
無人認指示向狒狒開槍，六福村還提訴訟、立委批甩鍋
狒狒之亂是誰指示開槍，相關單位紛紛否認。新竹縣政府28日召開記者會表示，從未指示林姓獵人向狒狒開槍，僅詢問使用麻醉槍等誘捕事宜。桃園市府也強調沒有委託獵人協助搜捕。六福村同日發布聲明表示，六福村獸醫事發時並不在屋內，更未同意獵人開槍，將對獵人提告，捍衛園區聲譽。
陳瑩表示，案件仍在偵辦中，六福村卻揚言向獵人提出妨害名譽告訴，想用訴訟分散自身管理疏失的焦點；伍麗華也批評，這位獵人是長期協助林務局移除外來種「埃及聖䴉」的合法獵人，此次接獲通知協助圍捕，事後卻遭桃園市府、新竹縣府「甩鍋」。
林務局副局長林澔貞出席記者會表示，當日已邀請具大型靈長類豐富飼養經驗的北市動物園照養人員及野生動物與靈長類行為專家，共同前往六福村勘查狒狒飼養場域檢視漏洞與缺失，後續結果將再對外說明。
狒狒之亂悲傷落幕，六福村管理保育類動物失當挨罰
全台僅台北巿立動物園、六福村與高雄壽山動物園有飼養狒狒，整起事件也凸顯出園區管理疏失的問題。六福村23日先向媒體表示園區沒有狒狒逃脫，29日改口坦承脫逃狒狒出自六福村，雖目前已關閉動物園區並徹查所有動物數量及防護設施，仍遭新竹縣政府以「管理保育類野生動物失當」為由依法開罰。
回顧事件源由，3月10日一隻狒狒於在桃園平鎮區首次目擊，經平鎮區鎮興里里長黃志杰團隊多次圍捕失敗後，狒狒一路轉往楊梅、新屋區移動，23日起桃園市政府農業局接棒成立「桃園市抓狒戰情室」。
27日下午3點，有民眾通報在楊梅富岡地區的校園發現狒狒，隨後狒狒又往附近民宅逃竄，先是一名婦人目擊後跳入一處民宅，女屋主發現後立刻關上大門，眾人合力將狒狒困在房內並緊急通報農業局。農業局人員在3點25分抵達，並展開圍捕，原以為狒狒之亂終告一段落，卻在移動狒狒時發現血跡，立刻展開急救並送至六福村動物園救治，最後確定為左胸受槍傷。
經富岡派出所調查，狒狒是一名合法使用獵槍的林姓獵人擊發中彈。林姓獵人向警方表示，是受新竹縣政府農業處委託前往協助圍捕狒狒，且聽到六福村獸醫指示開槍，誤以為是桃園市府人員才聽從執行。
林務局將修野保法，提高保育類動物逸失罰金
林務局今日發布新聞稿表示，將修正野保法第37條、第51條，加重保育類野生動物飼主罰則，除了提高動物逸失罰金，衍生的圍捕費用也要飼主負擔。此外還要修正《保育類或具危險性野生動物飼養繁殖管理辦法》，要求飼主完善防逃設備，如設備不符標準可處6至30萬元罰鍰；並依野保法公告應註記動物種類及註記方式（例如晶片、刺青或腳環等），強化保育類野生動物個體管理。
林澔貞會後受訪提到，將會邀集各縣市政府及專家學者，研討調整「逃逸野生動物處理SOP」，同時加強地方動保人員及獸醫師教育訓練，擴大野生動物保育業務量能。後續也會推動大眾教育，透過辦理相關活動宣導野生動物保育概念。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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