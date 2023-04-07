Nespresso台灣膠囊回收率超越全球平均、8年成長6倍，在地ESG策略轉動完美鋁程 永續亮眼成績單締造台灣驕傲

長期深耕永續的瑞士精品咖啡品牌Nespresso公開2030全球永續願景報告書，宣布已達成減少24%碳足跡、生產中心使用100%再生能源、種下600萬棵樹等成果，過去7年在ESG計畫大舉投入7.2億瑞士法郎（約242億新台幣）後，更領先全球氣候倡議協定設下2035年達成淨零碳排的目標，展現作為永續行動先驅的決心。

Nespresso也提到台灣市場的咖啡膠囊回收率8年間創造6倍大幅成長，已超越全球平均、高居全球前段班，顯示Nespresso結合產官學力量，打造因地制宜的回收系統，成功落實在地「完美鋁程」的永續競爭力。

Nespresso公布亮眼永續成果：總投資7.2億瑞士法郎、減少24%碳足跡

力拚2035率先業界實現淨零

貫徹「The Positive Cup：改變世界的咖啡影響力」企業永續理念，Nespresso在2030全球永續願景報告書中，針對產地、農民培力、產品製造、能源使用公布多項永續里程碑，重點永續成果包含：

加速打造「零碳咖啡」：每杯Nespresso咖啡已減少24%碳足跡、2035解鎖零碳願景

透過供應鏈系統的科技革新、提高咖啡膠囊與咖啡機的循環利用效率，以及能源使用及物流優化，相較2009年，每杯Nespresso咖啡減少了24%的碳足跡，更於2022年完成碳中和咖啡的里程碑，持續朝「零碳咖啡」邁進。

建立咖啡循環經濟學： 100%再生能源、80%以上再生鋁材運用

Nespresso持續創新研發技術，自2019年開始，三大生產中心皆使用100%再生能源；更在產品中導入再生材料，發揮鋁的高利用價值。目前家用咖啡膠囊鋁殼皆使用80%以上再生鋁製成，減少使用高達95%的能源。

保護土地生命力：種下600萬棵樹 推廣再生農

Nespresso與非營利組織雨林聯盟(Rainforest Alliance)合作，實施AAA永續品質計畫屆滿20年，長期致力採用永續方式生產咖啡、保障咖啡產地。為因應全球氣候變遷對環境造成的衝擊，近年極力以「再生農業」為準則，由Nespresso農藝學家與當地咖啡社群合作，輔導農民採用自然農法，降低對土地的破壞。此外，為保護自然資源與生物多樣性，更累計種下600萬棵樹，讓咖啡產地得以永續發展。

Nespresso積極推動再生農業，致力保障自然資源的永續、守護高品質咖啡的未來。

從價值鏈減碳、再生農業計畫、培力產地咖啡農、貫徹永續循環性、B型企業認證等五大ESG面向著力，Nespresso從2014年至2021年，累計已投入約7.2億瑞士法郎（約242億新台幣），整合供應鏈推動全面性的永續行動，持續朝淨零碳排目標邁進。

落實在地永續承諾 台灣Nespresso串聯產官學創造領先全球高回收率

不只放眼全球永續願景，Nespresso更立足台灣，自2015年起在台推廣回收計畫，至今咖啡膠囊回收率已於超越全球平均，更躍居全球前段班。過去8年，Nespresso整合通路、會員CRM系統、中華郵政、在地回收廠等多方資源，打造在地「完美鋁程」回收計畫，並提供全台消費者超過2,400個回收據點，回收率成功創造6倍的大幅增長。目前台灣Nespresso回收率已領先全球市場平均，兌現Nespresso為在地永續投注的努力。

此外，回收後的咖啡渣則與台大園藝系進行「咖啡渣循環利用」產學合作，針對「蔬菜增重」與「驅蟲抑菌」展開長期研究計畫。此技術已透過定期教育訓練工作坊與農民分享，並應用於全台25間有機農場、超過100種作物，為台灣有機農業發展注入新活水。

Nespresso台灣事業部總監盧翰霖表示，咖啡膠囊研發理念為透過定量咖啡的精密設計，提供在家也能重現咖啡師現萃般的完美風味，同時使用準確水量和電能源萃取，將能源浪費降到最低。「我們不斷反思如何從自身產品實踐永續價值，除產品以永續理念設計外，憑藉長期推動回收計畫，延續產品的第二生命、讓永續成果回饋在地，更是咖啡膠囊能夠進一步帶動的正向影響力。」

B型企業影響力不停歇 Nespresso攜手會員實現永續生活新可能

Nespresso在2022年獲得B型企業認證，盧翰霖表示：「B型企業認證每3年皆需重新接受審核，因此對B型企業對我們而言並非階段性任務，更象徵未來每年都不會停歇的永續腳步。」除了既有永續計畫，台灣Nespresso也積極參與B型企業相關論壇、活動、企業交流，期待持續碰撞出綠色火花，創造更多元、創新的永續實踐方式。

為了鼓勵會員實際體驗，支持便利又有意義的Nespresso咖啡膠囊回收行動，Nespresso亦不定期推出會員電子護照集點任務，鼓勵消費者回收使用後的咖啡膠囊，即可積點有機會兌換限量的回收膠囊製成的再生鋁製生活用品。今年更推出「30天永續生活挑戰」社群活動，邀請大家從即日起至4月22日世界地球日前，與品牌永續大使許瑋甯攜手消費者透過生活中的小改變，賦予日常更多永續意義。Nespresso望以一杯咖啡的選擇，回應永續承諾，帶領消費者一同打造共好世界藍圖。