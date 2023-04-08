2023/04/08,
社會

印尼女子在姊姊過世後嫁給姊夫，如果發生在台灣法律上允許嗎？

印尼女子在姊姊過世後嫁給姊夫，如果發生在台灣法律上允許嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

旁系姻親是不是真的能夠合法結婚呢？因為姊夫原本是與姊姊有婚姻關係，然而因為姊姊後來過世，所以導致兩人的婚姻關係就此終結，不過這並不代表姊夫與女子的姻親關係就會因此結束。這時候，就要談到妹妹是否能夠再與旁系的姻親來結婚......

最近看到一則關於妹妹嫁給姊夫的外國新聞，有位印尼的女子嫁給了自己的姊夫，不過並不是姊夫重婚，而是因為姊姊不幸過世後，為了年幼的子女有人可以照顧，女子非常不捨自己的外甥年紀那麼小就失去母親，因此決定嫁給姊夫，與他重組了一個家庭。

然而，這情況也讓不少人好奇是否真的可以這樣改嫁，認為這樣是不是會有亂倫的問題，那如果這種事情發生在台灣的話，法律上是允許的嗎？

實際上，答案是可以的！

首先，女子與姊夫的關係屬於姻親關係，兩人是因為姊姊與姊夫結婚後才產生親戚關係，而對於姊夫來說，妻子的妹妹是妻子的旁系血親，妹妹與姊夫就會屬於旁系姻親的身分。

旁系姻親是不是真的能夠合法結婚呢？因為姊夫原本是與姊姊有婚姻關係，然而因為姊姊後來過世，所以導致兩人的婚姻關係就此終結，不過這並不代表姊夫與女子的姻親關係就會因此結束喔！

因為在《民法》第971條的規定，除非是透過離婚或是撤銷婚姻的方式，否則姻親關係是不會因此消滅的，而姊夫與姊姊是因為姊姊過世而結束婚姻關係，並非離婚或是撤銷，所以女子跟姊夫仍舊會有姻親的關係。

既然確定兩人還有姻親關係，再來就要談到妹妹是否能夠再與旁系的姻親來結婚。

依據《民法》第983條的規定，有特別列出幾種親屬關係是不能夠結婚的。當然，最直接的就是直系血親，父母子女或是祖孫女間屬於直系血親，這樣的關係就是有被禁止結婚的；而直系姻親例如公婆、岳父母與直系血親一樣也都是被禁止結婚的，接著就是關於旁系姻親的部分，基本上旁系姻親只要是在五等親內，且輩分不同的話，就會被禁止結婚。

然而，女子與姊夫雖然是五等親內的旁系姻親，但兩人的輩分是相同的，在這樣的情況之下，就算兩人親等是在五親等內，但依據《民法》的規定，只要輩分相同就不會有禁止結婚的問題，因此如果這件事情發生在台灣，女子的確可以在姊姊過世後嫁給自己的姊夫的，這樣的婚姻是合法的婚姻，不會有無效的問題。

儘管這樣的案例並不常見，不少人也會覺得有點詭異，然而既然兩人的婚姻是合法有效的，並且當事人也過得幸福快樂，孩子也有人照顧，身旁的朋友家人其實可以多給予鼓勵，誠心祝福他們，讓他們能夠穩定維持家庭，給孩子更好的生活，也是對他最好的結局。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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