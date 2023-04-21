中國可能與塔利班合作在阿富汗開採石油，前提與背後考量是什麼？

文：劉燕婷

4月13日，中國國務委員兼外長秦剛在撒馬爾罕出席第四次阿富汗鄰國外長會議，會議由烏茲別克代外長主持，俄羅斯、伊朗、塔吉克、土庫曼、巴基斯坦外長與高級官員皆有出席。會後各方發表《撒馬爾罕宣言》，傳遞對阿富汗議題的共同立場，同時協定第五次外長會將於2024年在土庫曼舉行。

秦剛在會上強調，作為鄰國，各方應發揮引領作用，幫助阿富汗克服困難和挑戰、實現穩定發展，並總結出四大重點：

第一，嚴打踞阿恐怖勢力，從源頭上鏟除滋生恐怖主義的土壤，堅決防範阿富汗再次淪為恐怖主義庇護所、滋生地、擴散源。同時，深化地區反恐、禁毒、難民等合作，加強邊境管控，共同助阿提升反恐能力，有效阻遏恐怖分子跨境流竄、坐大作亂。

第二，敦促美方履行責任。美國是阿富汗問題的始作俑者，至今沒有反思給阿富汗人民帶來的嚴重傷害。美方應立即解除對阿富汗單邊制裁，歸還阿富汗海外資金。

第三，呼籲塔利班包容建政。在尊重阿富汗獨立、主權和民族自尊基礎上，引導塔利班順應時代潮流，借鑒其他穆斯林國家的成熟做法，在政權構建、具體施政中體現更多包容性和進步性。

第四，開展涉阿務實合作。加快落實《屯溪倡議》，支持阿富汗發揮「亞洲之心」的區位優勢，融入地區互聯互通和經濟一體化進程，提高自主和可持續發展能力。

而在《撒馬爾罕宣言》前，中國外交部特別於4月12日發布了《關於阿富汗問題的中國立場》，十一點內容涵蓋部分秦剛發言，也與後續的《撒馬爾罕宣言》相呼應，強調反恐、發展、反干涉、反毒、美國撤銷制裁等重點。自2021年阿富汗變天以來，中國的涉阿立場相當謹慎，既不譴責也未立即投資，如今雖在2023年有了積極行動，但由秦剛發言與《關於阿富汗問題的中國立場》文件來看，北京依舊步步為營。

2023年的能源投資大單

首先，之所以稱中國在2023年有了積極行動，是因年初的一份協議。

1月5日，中國新疆中亞石油天然氣公司（CAPEIC）與塔利班簽署協議，宣布將在阿姆河盆地（Amu Darya Basin）開採和加工石油，中國駐阿富汗大使王愚更在發佈會上指出，阿姆河盆地石油開採計劃，是中阿兩國的重要項目。

綜合外媒報導，此項目的涵蓋範圍包括阿富汗北部的薩爾普勒省（Sari-Pul）、朱茲詹省（Jowzjan）、法里亞布省（Faryab）共4500平方公里區域，項目期限為25年；在前3年裡，中方投資額將從一開始的每年1.5億美元逐漸增加到5.4億美元；中企在項目中的初始佔股比重為80%，阿富汗方面的股份，則將從目前的20%逐漸增加到75%。

從發展視角來看，此一項目切合了阿富汗的現實環境與需求。2021年8月塔利班掌政後，美國運作的援助經濟無以為繼，阿富汗的海外資金更遭美國凍結，面對國家百廢待舉，塔利班需款孔急。而綜觀阿富汗發展概況，除了惡名昭彰的毒品經濟外，所剩不多的財源選擇，便是礦業與能源。其實早在美國佔領時期，美方便曾對阿富汗的自然財富進行估值，其數額上看1萬億美元，包括需求穩定的石油，以及近年崛起的稀土，只是過往苦於內戰，外界對「投資阿富汗」一事相當保守，故前述估值未能化為現實。眼下內戰已告終結，阿富汗可謂進入近二十年來，採礦與開發的又一次機會窗口。

而投資的到來，無疑會促進阿富汗的經濟增長與穩定，自也符合塔利班的統治需求。此次阿姆河盆地石油項目簽署儀式上，塔利班負責經濟事務的副總理巴拉達爾（Mullah Abdul Ghani Baradar）便表示，政府的目標是為阿富汗創造可行的經濟體系，開闢與中國的合作新窗口；塔利班礦產和石油部長迪拉瓦爾（Shahabuddin Dilawar）亦稱，阿姆河項目將為阿富汗人提供3000個新工作崗位，其亦希望中國能繼續2007年簽署的艾娜克（Anyak）銅礦開發項目，後者在該年的簽約投資額高達30億美元、項目時長30年，是阿富汗史上最大外國投資項目。

而從中國的立場出發，要建構完整的國家能源安全體系，阿富汗的存在並非毫無意義。由人口、工業化、市場規模來看，中國的石油和天然氣進口需求相當龐大，這便是其何以要同俄羅斯、厄瓜多爾、中東海灣國家保持交好的關鍵原因之一。在此視野下，蘊含石油又比鄰中國、無須經由海運的阿富汗，當然也是潛在合作對象，且在油氣資源外，阿富汗豐富的金屬礦產同樣切合中國的工業化需求。

簡言之，若中國投資促成阿富汗的能源業、礦業發展，中國將能長遠受益，相關資金也能反哺阿富汗的基礎建設，兩國關係與互信也將進一步深化、鞏固。此外中國面對亞非拉地區，向來有「不干涉他國內政」的傳統，相較美國乃是一大優勢，故塔利班竭盡所能要邀請中國前來投資開發，阿姆河石油項目亦成為塔利班2021年上台以來，阿富汗與外國公司簽署的第一個重大開採協議。

阿富汗必須先穩定

然而阿富汗的情勢相當複雜，且不確定性始終存在。對中國來說，即便其向來不干涉他國內政，卻也至少要確認阿富汗處於穩定狀態，才能放心進行投資作業。

其實早在2011年，中國石油天然氣集團公司（CNPC，簡稱中國石油）便曾與阿富汗礦業部簽約，獲得阿姆河盆地的油氣開發權，彼時該處的預估儲量約有8000萬桶，是阿富汗史上最大石油開採項目，中方將向阿富汗政府支付15%的特許權使用費和20%的稅收，阿富汗將能分得70%的利潤。2012年，阿富汗礦業部表示工作將於該年10月開始，但最終未能兌現承諾；2013年3月，阿富汗政府再度表示，阿姆河盆地項目已準備就緒、隨時可以動工，結果卻是再次延宕；時至該年8月，中方員工正式撤出阿富汗，阿姆河石油計劃確定胎死腹中。