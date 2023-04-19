《投資原力》：亞馬遜「飛輪」理論的正反饋，使台積電在長期競爭中一直保持優勢地位

文：姜昧軍

台積電：技術創新固然重要，但商業模式創新往往是最值錢的

台積電是全球最大的晶片代工企業。台積電成立於1987年，總部位於台灣新竹，是全球第一家專注於代工的積體電路製造企業。公司經過30餘年的發展，目前也已經發展為全球最大的晶圓代工企業，市場份額超過50%。目前公司最先進的製程技術已達7nm，公司也是全球首家提供7nm代工服務的專業代工廠。

代工：顛覆的創新商業模式的成功改變半導體格局

台積電從2001年1月2日的84元新台幣，漲到2021年1月22日1,576元新台幣，整整20年時間股價上漲近19倍（後復權，見圖8-12），在世界半導體領域占據重要的競爭地位。30年前，台灣股市金融股占比為36.4%，電子股僅占總市值2.3%，如今的三大權重股台積電、鴻海、聯發科當時都還沒掛牌，而2021年的今天，台灣股市電子股比重超過70%，金融股下降至15%以內。

Photo Credit: 方舟文化出版

從2020年到2021年，電子股受到追捧，台積電一路從571元新台幣到突破1,000元新台幣大關，目前台積電一家公司的市值，占台股加權指數比重高達32.5%，可以說是牽一髮而動全身。

在全球半導體行業中，張忠謀首創半導體晶片代工服務，讓半導體公司可以專注於設計，把製造交給台積電。張忠謀憑藉這個商業模式的創新想法，打造出台積電的商業奇蹟。當時，全球的半導體行業採取的是單一的IDM模式，即企業內部完成晶片設計、晶片生產和測試封裝3個流程，在當時英特爾、三星等巨頭都採取這種模式。這些公司大多把面向外部的晶圓代工作為副業，主業是設計和銷售自己的產品，因此市場上沒有專業的代工服務。張忠謀正是看到了這樣的機會，才決心要成立一家純粹的晶片代工公司。

據集邦諮詢旗下拓墣產業研究院最新調查顯示（見表8-1），2020年第二季度台積電營收高達101億美元，較2019年同期大漲30.4%，排名第一。三星排名第二，營收36.78億美元，同比增長15.7%；格羅方德（GlobalFoundries）位列第三，營收14.52美元，同比增長6.9%，聯電、中芯國際、高塔半導體、力積電、世界先進、華虹半導體、東部高科躋身前十。第一名台積電營收超過第二名三星近2倍，在全球晶片代工領域遙遙領先。

Photo Credit: 方舟文化出版

在半導體行業的早期，如果一個公司想要設計和銷售晶片，那麼它也必須製造這些晶片，但隨著晶片製造的複雜性和成本的增長，晶片設計者（特別是微型晶片設計者）越來越難以擁有和經營自己的晶圓廠。而台積電認識到了這一點，雖然許多晶片製造商並沒有開發晶片製造技術的能力和資金，但許多小型晶片製造商可以支撐起規模化的晶片製造，這使得僅從事晶片設計、研發、應用和銷售的積體電路設計商成為可能，這種公司也被稱為「無廠半導體」（Fabless）。

可以說正是台積電創造了這一行業價值，使得在美國更多無廠半導體的湧現成為可能。台積電的成功，源於張忠謀看到了新的商業模式創新的機會，他說，「當初的這個野心並不大，結果卻顛覆了整個世界半導體業」。台積電崛起源於商業模式設計的遠見，在20世紀80年代的晶片市場上，大公司確實沒有這個市場需求，全球僅有的二十幾家小的獨立設計公司都是搖搖欲墜，但張忠謀看到很多在大的半導體公司工作的工程師想出來創業，卻苦於要投建晶圓廠門檻太高。

台積電首創的設計與製造分離的代工模式，趕上20世紀90年代半導體設計公司的風潮，過去30年，半導體產業的多數創新也都來自這些專注於設計的公司。台積電首創的這一模式創新帶動了高通等積體電路設計業者的興起，專業化分工提高了整體行業效率，深刻改變了個人電腦、手機和人工智慧等產業的發展。

此外張忠謀還提出了台積電的一個主要業務來源：不僅無廠半導體公司依賴於台積電的晶片製造服務，美國有晶圓廠的晶片製造商同樣也在接受台積電的晶片製造服務。

英特爾的年收入是台積電的兩倍，是一家擁有自己的製造工廠，而且大部分工廠都位於美國的晶片製造商，但仍然需要依靠台積電來生產它的一些產品，例如無線晶片。台積電給了許多晶片製造商運營和發展的機會，而不需要擁有和經營自己的晶圓廠，半導體行業也可以支持更廣泛、更多樣化的公司，而這些公司往往需要很多人才，包括晶片設計工程師、產品行銷人員，以及與台積電合作生產其產品的工程師等。

目前與台積電達成長期合作協議的大型美國公司包括全球領先的行動晶片製造商高通，以及智慧手機巨頭蘋果，儘管其在加州和德州都有大型晶圓廠。

商業模式決定公司價值

台積電選擇代工領域在當時看存在著諸多挑戰：重資產，前期投資高；獨立設計公司需求小，風險大；製造環節毛利率低，利潤率明顯要低於設計環節。

大部分公司在選擇產業鏈上的戰略定位以及商業模式時，總是傾向定位於最賺錢的業務，台積電立足於晶片代工的戰略定位以及由此建立的商業模式，往往並不被看好。

但是從長期來看，短期的利潤率高不等於長期的資本報酬率高，決定公司價值的核心在於邊際的和持續的資本報酬率高，體現公司具有長期動態的足夠強的競爭力。

好的商業模式至少包含以下元素：①聚焦成本、差異化和客戶體驗等核心目標，形成公司能力（原力）目標；②根據商業模式的原理，力求定位於在產業各利益相關方的核心平台位置，能夠使公司在產業動態發展過程中始終處於合約關係中最強聯繫需求的一方；③公司戰略資源配置類似亞馬遜的閉環的「飛輪」，能夠使前兩個過程在動態演進中得以增強。