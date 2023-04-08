【未來大人物 少年里長2】郭書成推動里長養成術計畫，教你怎麼選上他、使用他
我們想讓你知道的是
全台共有7747位村里長，有些有趣數據：超過3000人得1票就當選、同樣是里長你管40人他管4萬人、近5成超過60歲、最資深里長當了50年。被年輕里長郭書成稱為「最寂寞且缺乏掌聲地方」的職位，為什麼辛辛苦苦還要推出里長養成與使用計畫？
文：陳淑玲
村里長，這個全台最小單位的民選公職職位，在年輕里長郭書成的心裡，村里是「寂寞且缺乏掌聲的地方」。畢業那年他投身選舉，當選了汐止區湖興里里長，成了全台最年輕里長。他期盼用最小單位的民主、推動社會公共參與度，至今已再次連任，當郭里長身份5年。
但這位熱血激進的少年里長不只成為一個里長，他推動「選里長」、「使用里長」等獨特計畫，期盼這最小單位許願池能「更多人來選、更多人來用」。
那些你該知道的村里長都市傳說
根據長期關注社會現象的社會企業「實現會社」統計數據，全台灣共有7747位村里長，一直以來有些獨特的現象：
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40%村里長只要得一票就當選
過4成的村里是「同額競選」，意思是該村里僅有一名參選人，由於村里長選舉沒有最低得票限制，也就是說這3000多名參選人只要自己投一票就當選。
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你管40人我管4萬人，薪水都一樣
同為里長，服務人數卻相差1088倍，最多的是高雄市左營區福山里，里民共44627人、人最少的是宜蘭縣太平鄉大同村里民僅有41人，服務人口同酬不同工，差距慎大。
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是的，真的都是里長伯：
全台村里長平均年齡是58歲，但是有近5成的年紀超過60歲，無怪乎總被冠上「里長伯」稱號。
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最長青里長一當就半世紀：
由於里長沒有連選連任的限制，台灣最資深里長一當就是50年超過半個世紀，有些地方更有世襲制觀念，要「傳」位置給兒女。
需要新血，少年里長來教第一次選里長就上手
長期以來村里長的流動率低、甚至被傳為世襲制，許多混雜有利益的地方拉攏、相對權力、影響力等關係伴隨而來。看似最基層的村里長深究其背後牽動，長期下來逐漸的「不健康」。
當了里長3年後，2021年郭書成與「實現會社」合作，籌辦成立了「獨立村里長學院」，有系統性地招募無黨籍年輕人投入村里長選舉。
時任實現會社創辦人王時思與媒體分享：「從村里長開啟的計畫，其實可以還原政治參與的初心，政治原本就是參與公共事務，從自己家鄉社區開始最為落地。」
在他們推動的「獨立村里長學院」繁星計劃裡，到全台舉辦了6場的「第一次選村里長就上手」工作坊，從所有報名80多位人選中最後挑選出9位（包含郭書成共10位）具有潛力、也均為無黨無派的年輕素人有系統性的推向當選之路。
他們建置共同競選平台、公開募款、依法開立政治獻金專戶，甚至用新世代語言與做法向里民溝通如：「美國靠隊長，台灣靠里長」等口號，打中年輕選民的心。10位候選人各自的地方特色也做不同區隔，如原民議題的關切、農業議題持續關注與努力、山坡地水源與道路問題等…針對深耕該地區痛點的關切與期待改進，才能真正打進里民的心。
2022年底大選中，「獨立村里長學院」的10名年輕候選人參與競選村里長，共當選4人，比預期的高出許多。
參與里長是實踐對土地回饋的絕對值？
例如辭去人人認為鐵飯碗警察身份的吳庭岳，在新北市淡水區崁頂里展開里長競選，在這個全新北市人口第3大的里裡頭，當時競爭對手就高達4個人。
30歲的他競選時揹著顯著的氣球站街邊、主打年輕、政治大學畢業、警察資歷作為號召，訴求「參與式決策」能真正落實在最接近民眾的里長。「我是真正以一個素人身份參與競選，村里長獨立學院除了教會我什麼是里長該做的事之外，更讓我知道怎麼選舉、該怎麼選舉。」
選舉結果吳庭岳打敗了當了10幾年的前里長，12月25就任後，開始要對里內2萬5千名里民負責。有組織概念的他創意地用類公司管理方式展開年輕里長作法，「我們里人口眾多、結構相對年輕。我審慎地挑選了20位鄰長當成我的小組長，以活動組、秘書組、志工組分3組方式來讓整個里民之間運作與活絡。」
嚴選出的鄰長發揮帶動效應，小組制且緊密連結的溝通，在短短上任3個多月以來，吳庭岳舉辦了6場以上的社區活動、近百場會勘。也由於出身警察背景，里民很在意的交通問題、地方環境、向那個主管機關訴求也都較為熟悉，更讓這位稚嫩里長推動事務更具邏輯與大將之風。
相較於當選的吳庭岳，落腳花蓮瑞穗鄉的王穎最終結果是敗選。王穎32歲以非本地人之姿參選瑞良村村長，與城市選戰相比，偏鄉人口結構偏老年化，原本年輕人擅長的社群力量在瑞良村顯得無力。
「沒有Line、沒有FB，社群參與根本無法展開。」王穎回想去年參選過程。「當時透過一個同為偏鄉地區的桃園里長實際分享，了解必須還是要以接觸為主打。我一戶戶挨家拜訪，讓大家熟悉你、與地方更有連結。婚商喜慶、阿美族部落豐年慶等都親自參加與幫忙。」
選舉結果雖然未盡人意，但王穎並不後悔走這一遭，「只能說我盡力了。但敗給文化陋習、或者老人家的不願意改變，有些根深蒂固的觀念還要持續努力扭轉。」參與村里長選舉非回饋土地的唯一方法，至今王穎仍然留在瑞良村法淖部落推廣協會，不走政治改以協力推廣部落地方之事，持續用他年輕的力量愛著土地。
想被選上也想被好好「使用」
輔導眾多年輕人出面參選還不夠，除了當個好里長，「獨立村里長學院」更期待民眾也能「好好使用里長」，他們以年輕思維及語言，圖文兼具的方式製作了《村里長完全使用手冊》，期盼讓想要公共參與的里民正確使用村里長。
翻轉村里長不只是去泡茶「喬事情」的地方，更不是有事情時出面能夠幫里民網開一面的急救丹。《村里長完全使用手冊》內說明如共同解決社區內疑難雜症、共同打造社區環境、凝聚社區情感、社區租屋、法律諮詢、健康資源、清寒家庭申請救助金……許多繁雜卻又與在地息息相關的事情，都能藉由與里長的溝通與詢問中得到解答或進一步通報相關單位。
郭書成也分享：「大部分的里民都不知道村里長的責任與權限，儘管里長有心想一同改善現狀，但唯有讓里民清楚知道自己可以怎麼用里長、更認識自己居住社區與環境，並明白村里長的工作內容與權責，才能真正跟好里長相輔相成，共同成長。」
在未來可能會消失的村里長
2022年底選舉結果顯示「獨立村里長學院」實驗有成，也讓年輕人從政有了模式能參考。但實現會社卻在2023年初因故而決定結束公司營運。郭書成的「獨立村里長學院」計畫第三階段進行被迫暫停。
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。