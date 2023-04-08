【未來大人物 少年里長2】郭書成推動里長養成術計畫，教你怎麼選上他、使用他

文：陳淑玲

村里長，這個全台最小單位的民選公職職位，在年輕里長郭書成的心裡，村里是「寂寞且缺乏掌聲的地方」。畢業那年他投身選舉，當選了汐止區湖興里里長，成了全台最年輕里長。他期盼用最小單位的民主、推動社會公共參與度，至今已再次連任，當郭里長身份5年。

但這位熱血激進的少年里長不只成為一個里長，他推動「選里長」、「使用里長」等獨特計畫，期盼這最小單位許願池能「更多人來選、更多人來用」。

那些你該知道的村里長都市傳說

根據長期關注社會現象的社會企業「實現會社」統計數據，全台灣共有7747位村里長，一直以來有些獨特的現象：

40%村里長只要得一票就當選

過4成的村里是「同額競選」，意思是該村里僅有一名參選人，由於村里長選舉沒有最低得票限制，也就是說這3000多名參選人只要自己投一票就當選。 你管40人我管4萬人，薪水都一樣

同為里長，服務人數卻相差1088倍，最多的是高雄市左營區福山里，里民共44627人、人最少的是宜蘭縣太平鄉大同村里民僅有41人，服務人口同酬不同工，差距慎大。 是的，真的都是里長伯：

全台村里長平均年齡是58歲，但是有近5成的年紀超過60歲，無怪乎總被冠上「里長伯」稱號。 最長青里長一當就半世紀：

由於里長沒有連選連任的限制，台灣最資深里長一當就是50年超過半個世紀，有些地方更有世襲制觀念，要「傳」位置給兒女。

需要新血，少年里長來教第一次選里長就上手

長期以來村里長的流動率低、甚至被傳為世襲制，許多混雜有利益的地方拉攏、相對權力、影響力等關係伴隨而來。看似最基層的村里長深究其背後牽動，長期下來逐漸的「不健康」。

當了里長3年後，2021年郭書成與「實現會社」合作，籌辦成立了「獨立村里長學院」，有系統性地招募無黨籍年輕人投入村里長選舉。

Photo Credit - 獨立村里長學院 獨立村里長學院推出的手冊內容，插畫圖文並茂，讓人更能理解怎麼用里長

時任實現會社創辦人王時思與媒體分享：「從村里長開啟的計畫，其實可以還原政治參與的初心，政治原本就是參與公共事務，從自己家鄉社區開始最為落地。」

在他們推動的「獨立村里長學院」繁星計劃裡，到全台舉辦了6場的「第一次選村里長就上手」工作坊，從所有報名80多位人選中最後挑選出9位（包含郭書成共10位）具有潛力、也均為無黨無派的年輕素人有系統性的推向當選之路。

他們建置共同競選平台、公開募款、依法開立政治獻金專戶，甚至用新世代語言與做法向里民溝通如：「美國靠隊長，台灣靠里長」等口號，打中年輕選民的心。10位候選人各自的地方特色也做不同區隔，如原民議題的關切、農業議題持續關注與努力、山坡地水源與道路問題等…針對深耕該地區痛點的關切與期待改進，才能真正打進里民的心。

2022年底大選中，「獨立村里長學院」的10名年輕候選人參與競選村里長，共當選4人，比預期的高出許多。

參與里長是實踐對土地回饋的絕對值？

例如辭去人人認為鐵飯碗警察身份的吳庭岳，在新北市淡水區崁頂里展開里長競選，在這個全新北市人口第3大的里裡頭，當時競爭對手就高達4個人。

30歲的他競選時揹著顯著的氣球站街邊、主打年輕、政治大學畢業、警察資歷作為號召，訴求「參與式決策」能真正落實在最接近民眾的里長。「我是真正以一個素人身份參與競選，村里長獨立學院除了教會我什麼是里長該做的事之外，更讓我知道怎麼選舉、該怎麼選舉。」

選舉結果吳庭岳打敗了當了10幾年的前里長，12月25就任後，開始要對里內2萬5千名里民負責。有組織概念的他創意地用類公司管理方式展開年輕里長作法，「我們里人口眾多、結構相對年輕。我審慎地挑選了20位鄰長當成我的小組長，以活動組、秘書組、志工組分3組方式來讓整個里民之間運作與活絡。」

嚴選出的鄰長發揮帶動效應，小組制且緊密連結的溝通，在短短上任3個多月以來，吳庭岳舉辦了6場以上的社區活動、近百場會勘。也由於出身警察背景，里民很在意的交通問題、地方環境、向那個主管機關訴求也都較為熟悉，更讓這位稚嫩里長推動事務更具邏輯與大將之風。

Photo Credit - 陳淑玲 設在洗衣店裡吳庭岳的「里辦公室」僅有約1.5坪，是熱心的里民大哥看到且肯定吳庭岳努力，刻意分享出來的空間。

相較於當選的吳庭岳，落腳花蓮瑞穗鄉的王穎最終結果是敗選。王穎32歲以非本地人之姿參選瑞良村村長，與城市選戰相比，偏鄉人口結構偏老年化，原本年輕人擅長的社群力量在瑞良村顯得無力。

「沒有Line、沒有FB，社群參與根本無法展開。」王穎回想去年參選過程。「當時透過一個同為偏鄉地區的桃園里長實際分享，了解必須還是要以接觸為主打。我一戶戶挨家拜訪，讓大家熟悉你、與地方更有連結。婚商喜慶、阿美族部落豐年慶等都親自參加與幫忙。」

選舉結果雖然未盡人意，但王穎並不後悔走這一遭，「只能說我盡力了。但敗給文化陋習、或者老人家的不願意改變，有些根深蒂固的觀念還要持續努力扭轉。」參與村里長選舉非回饋土地的唯一方法，至今王穎仍然留在瑞良村法淖部落推廣協會，不走政治改以協力推廣部落地方之事，持續用他年輕的力量愛著土地。

想被選上也想被好好「使用」

輔導眾多年輕人出面參選還不夠，除了當個好里長，「獨立村里長學院」更期待民眾也能「好好使用里長」，他們以年輕思維及語言，圖文兼具的方式製作了《村里長完全使用手冊》，期盼讓想要公共參與的里民正確使用村里長。

翻轉村里長不只是去泡茶「喬事情」的地方，更不是有事情時出面能夠幫里民網開一面的急救丹。《村里長完全使用手冊》內說明如共同解決社區內疑難雜症、共同打造社區環境、凝聚社區情感、社區租屋、法律諮詢、健康資源、清寒家庭申請救助金……許多繁雜卻又與在地息息相關的事情，都能藉由與里長的溝通與詢問中得到解答或進一步通報相關單位。

Photo Credit - 郭書成 選出好里長、好好使用里長，是一種權利也該是一種義務。

郭書成也分享：「大部分的里民都不知道村里長的責任與權限，儘管里長有心想一同改善現狀，但唯有讓里民清楚知道自己可以怎麼用里長、更認識自己居住社區與環境，並明白村里長的工作內容與權責，才能真正跟好里長相輔相成，共同成長。」

在未來可能會消失的村里長

2022年底選舉結果顯示「獨立村里長學院」實驗有成，也讓年輕人從政有了模式能參考。但實現會社卻在2023年初因故而決定結束公司營運。郭書成的「獨立村里長學院」計畫第三階段進行被迫暫停。