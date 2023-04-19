《衝突的力量》：為衝突而衝突，在任何領域都是一種無效的策略，川普就是個好例子

文：喬恩・塔弗（Jon Taffer）

交戰的藝術

全面披露：我與前總統唐納．川普的談判風格相似，至少在他入主白宮之前是這樣。許多生意人往往會在談判初期放軟身段，到了最後階段卻不斷進逼，為雙方剛開始建立的商業關係製造一點緊張氣氛。但我們是初期就來硬的，之後我會在談判中加入一些一次性條款，讓它看起來就像最後的讓步，如此當雙方簽訂交易合約時，商業關係就會從更好的基礎上開始——這就是我們談判／衝突風格的共通點。

不知何故，川普總統一路走來，漸漸失去原有的談判技巧。現在他似乎是為衝突而衝突，不知道什麼叫適可而止。他用殘酷的諷刺和不停的侮辱剝奪人們的尊嚴，就像校園裡的惡霸。在他競選和擔任總統期間，只要有人惹他不高興，他就會在推特上批評他們的外貌、個人習慣、智力或不成功的人生。他對女性的下流、歧視言論讓我搖頭嘆氣。人們封他為「反擊者」，但我不認同。他和對手沒有公平交流，他只是在排擠他們。

很多選民支持他，但他卻一再貶低華府政客，原本這批人可能會一路幫助他勝選，他這麼做等於在挖自己的牆角。如果你打一開始就罵別人是傻瓜，根本不會有人理你。川普在任期結束時遭遇這種孤立，紐約州州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）也是如此——哪怕只是對他的政策和行動稍加批評，他都採取同樣的焦土策略。

川普是浪費衝突的好例子。為衝突而衝突，在任何領域都是一種無效的策略。身為國家領導人，川普的侵略性破壞了他的治國能力。這個人沒有交戰規則，他從來沒有想過，他打的每一場微不足道的口水戰，都是以總統職權進行的，從全國運動汽車競賽協會（NASCAR）車手布巴．華萊士（Bubba Wallace）車庫門上疑似掛著絞索，到阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主持《誰是接班人》（The New Celebrity Apprentice）的收視率，種種雞毛蒜皮小事他都不放過。他最糟糕的推特貼文是在談論微軟國家廣播公司名人米卡．布里辛斯基（Mika Brzezinski）以及她的丈夫喬．斯卡伯勒（Joe Scarborough）：

我聽說收視率很差的《早安！喬》（@Morning_Joe）說我的壞話（已經不看了）。為什麼低智商又瘋狂的米卡和神經病喬在除夕期間連續三個晚上跑來海湖莊園（Mar-a-Lago），堅持要採訪我？她當時正因為拉皮手術而嚴重出血。我說不要！

這可能是川普任內最粗暴的人身攻擊之一，可以做為非建設性衝突的經典範例。

米卡後來反擊：

假設某人進入國家廣播公司並接管它，開始在推特上肆意批評別人的外貌、霸凌別人、談論對手、每天都在撒謊、中傷他的經理人，把他們扔到某處——這種人會被趕出去。這些都是不正常的行為。事實上，人們會擔心，也許這位公司高層已經瘋了。

她說得很對。這對主播夫婦先前對川普執政的批評可能激怒了他，但當他爬進泥坑開始潑髒水，反而不得人心。你若在每件小事上都要與人爭吵，那並非是健康的衝突，而是無盡的對立，只會阻礙未來的溝通。當你表現得像隻瘋狗，就算你說的話很重要，也沒有人要聽。如果他們知道你就算只是遭受最輕微的挑釁都會大肆羞辱他們，那麼將沒有人會以健康、建設性的方式與你發生衝突。

一點甜頭

幾十年前，美國兩黨的政治領袖都是在專業而非個人層面上處理衝突的。前民主黨眾議院議長提普．奧尼爾（Tip O’Neill）和隆納．雷根（Ronald Reagan）對大多數問題的看法都強烈分歧。他們是不共戴天的敵人，議長竭力阻止雷根的減稅和財政寬鬆措施。然而，在雷根第一次任期就職一年半後，國家面臨重大預算赤字，市場陷入不安，雷根意識到自己需要奧尼爾支持，以通過穩定經濟的法案。因此，雷根邀請敵人到白宮碰面，對他講愛爾蘭式低俗笑話，與這位愛爾蘭裔美國同胞破冰。

這是良好的開端，因為他們在接下來幾個月裡拋開對立、開始深談，直到起草《一九八二年稅收公平與財政責任法案》（Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982），成立跨黨派社會安全委員會，改正退休制度。這一切全因為兩人找到了小小的共通點。

沒有人敢斷定他們後來是否成為最好的朋友。但傳言指出，雷根中彈後，奧尼爾是第一位到醫院探望他的外人。據說，兩人常常會在整天的唇槍舌劍後共飲幾瓶啤酒。重點是他們一直在交談，最後促成了重要的法案。一九八六年聖派翠克節（St. Patrick’s Day）當天，奧尼爾舉辦退休慶祝會，他們說了更多的愛爾蘭笑話，並表達對彼此滿滿的仰慕之情。

「他（雷根）打電話給我，說『已經過了六點下班時間——我們還需要生氣嗎？』」奧尼爾在慶祝會上對大家這麼說：「於是我們坐下來，講了幾個愛爾蘭式謊話。」

雷根表示，奧尼爾邀請他參加慶祝會是因為想找一個真正熟悉聖派翠克的人，在場賓客全鼓譟起來。

「這是真的，提普，我確實認識聖派翠克。我們倆差不多在同一時間換了黨。」

我懷念那些可以拋開意見不合，純粹以人為本連絡感情的美好年代。現在這種胸襟已難得一見。

每當蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）和前總統喬治．布希（George Bush）在活動中坐在一起時，布希都會偷偷塞給她一顆糖。他們的政治立場雖然不同，但兩人總像老朋友一樣聊天。各黨派和競爭對手之間相敬如賓，這已是長達數百年的常態。當華盛頓特區（Washington, D.C.）興建了一座教堂，下一個要建造的可能就是酒吧。

美國的第一批領導人在為法律或剛誕生的國家激烈爭論幾小時後，會用幾品脫啤酒、幾口威士忌和幾杯葡萄酒來沖淡當天的爭吵。他們會互相開玩笑或安慰，儘管先前兩方看似不可能達成協議，但等到他們拍了拍彼此的背，再互相捏捏肩膀，便會忽然發現哪怕是當初最堅持的點也都有了讓步的空間。

公諸於世