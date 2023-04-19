《衝突的力量》：為衝突而衝突，在任何領域都是一種無效的策略，川普就是個好例子
我們想讓你知道的是
作者喬恩・塔弗從小生活在躁鬱症母親的陰影下，為了生存，他學會了如何在警報大響的憤怒之人面前，藉由察言觀色、轉移話題來平息戰爭，並利用衝突將結論導向期望目標。而後，他也在自己所主持的節目《酒吧救援》與《婚姻救援》中，運用這套建設性衝突技巧，協助人們面對真相、展開溝通。
文：喬恩・塔弗（Jon Taffer）
交戰的藝術
全面披露：我與前總統唐納．川普的談判風格相似，至少在他入主白宮之前是這樣。許多生意人往往會在談判初期放軟身段，到了最後階段卻不斷進逼，為雙方剛開始建立的商業關係製造一點緊張氣氛。但我們是初期就來硬的，之後我會在談判中加入一些一次性條款，讓它看起來就像最後的讓步，如此當雙方簽訂交易合約時，商業關係就會從更好的基礎上開始——這就是我們談判／衝突風格的共通點。
不知何故，川普總統一路走來，漸漸失去原有的談判技巧。現在他似乎是為衝突而衝突，不知道什麼叫適可而止。他用殘酷的諷刺和不停的侮辱剝奪人們的尊嚴，就像校園裡的惡霸。在他競選和擔任總統期間，只要有人惹他不高興，他就會在推特上批評他們的外貌、個人習慣、智力或不成功的人生。他對女性的下流、歧視言論讓我搖頭嘆氣。人們封他為「反擊者」，但我不認同。他和對手沒有公平交流，他只是在排擠他們。
很多選民支持他，但他卻一再貶低華府政客，原本這批人可能會一路幫助他勝選，他這麼做等於在挖自己的牆角。如果你打一開始就罵別人是傻瓜，根本不會有人理你。川普在任期結束時遭遇這種孤立，紐約州州長安德魯．古莫（Andrew Cuomo）也是如此——哪怕只是對他的政策和行動稍加批評，他都採取同樣的焦土策略。
川普是浪費衝突的好例子。為衝突而衝突，在任何領域都是一種無效的策略。身為國家領導人，川普的侵略性破壞了他的治國能力。這個人沒有交戰規則，他從來沒有想過，他打的每一場微不足道的口水戰，都是以總統職權進行的，從全國運動汽車競賽協會（NASCAR）車手布巴．華萊士（Bubba Wallace）車庫門上疑似掛著絞索，到阿諾．史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）主持《誰是接班人》（The New Celebrity Apprentice）的收視率，種種雞毛蒜皮小事他都不放過。他最糟糕的推特貼文是在談論微軟國家廣播公司名人米卡．布里辛斯基（Mika Brzezinski）以及她的丈夫喬．斯卡伯勒（Joe Scarborough）：
我聽說收視率很差的《早安！喬》（@Morning_Joe）說我的壞話（已經不看了）。為什麼低智商又瘋狂的米卡和神經病喬在除夕期間連續三個晚上跑來海湖莊園（Mar-a-Lago），堅持要採訪我？她當時正因為拉皮手術而嚴重出血。我說不要！
這可能是川普任內最粗暴的人身攻擊之一，可以做為非建設性衝突的經典範例。
米卡後來反擊：
假設某人進入國家廣播公司並接管它，開始在推特上肆意批評別人的外貌、霸凌別人、談論對手、每天都在撒謊、中傷他的經理人，把他們扔到某處——這種人會被趕出去。這些都是不正常的行為。事實上，人們會擔心，也許這位公司高層已經瘋了。
她說得很對。這對主播夫婦先前對川普執政的批評可能激怒了他，但當他爬進泥坑開始潑髒水，反而不得人心。你若在每件小事上都要與人爭吵，那並非是健康的衝突，而是無盡的對立，只會阻礙未來的溝通。當你表現得像隻瘋狗，就算你說的話很重要，也沒有人要聽。如果他們知道你就算只是遭受最輕微的挑釁都會大肆羞辱他們，那麼將沒有人會以健康、建設性的方式與你發生衝突。
一點甜頭
幾十年前，美國兩黨的政治領袖都是在專業而非個人層面上處理衝突的。前民主黨眾議院議長提普．奧尼爾（Tip O’Neill）和隆納．雷根（Ronald Reagan）對大多數問題的看法都強烈分歧。他們是不共戴天的敵人，議長竭力阻止雷根的減稅和財政寬鬆措施。然而，在雷根第一次任期就職一年半後，國家面臨重大預算赤字，市場陷入不安，雷根意識到自己需要奧尼爾支持，以通過穩定經濟的法案。因此，雷根邀請敵人到白宮碰面，對他講愛爾蘭式低俗笑話，與這位愛爾蘭裔美國同胞破冰。
這是良好的開端，因為他們在接下來幾個月裡拋開對立、開始深談，直到起草《一九八二年稅收公平與財政責任法案》（Tax Equity and Fiscal Responsibility Act of 1982），成立跨黨派社會安全委員會，改正退休制度。這一切全因為兩人找到了小小的共通點。
沒有人敢斷定他們後來是否成為最好的朋友。但傳言指出，雷根中彈後，奧尼爾是第一位到醫院探望他的外人。據說，兩人常常會在整天的唇槍舌劍後共飲幾瓶啤酒。重點是他們一直在交談，最後促成了重要的法案。一九八六年聖派翠克節（St. Patrick’s Day）當天，奧尼爾舉辦退休慶祝會，他們說了更多的愛爾蘭笑話，並表達對彼此滿滿的仰慕之情。
「他（雷根）打電話給我，說『已經過了六點下班時間——我們還需要生氣嗎？』」奧尼爾在慶祝會上對大家這麼說：「於是我們坐下來，講了幾個愛爾蘭式謊話。」
雷根表示，奧尼爾邀請他參加慶祝會是因為想找一個真正熟悉聖派翠克的人，在場賓客全鼓譟起來。
「這是真的，提普，我確實認識聖派翠克。我們倆差不多在同一時間換了黨。」
我懷念那些可以拋開意見不合，純粹以人為本連絡感情的美好年代。現在這種胸襟已難得一見。
每當蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）和前總統喬治．布希（George Bush）在活動中坐在一起時，布希都會偷偷塞給她一顆糖。他們的政治立場雖然不同，但兩人總像老朋友一樣聊天。各黨派和競爭對手之間相敬如賓，這已是長達數百年的常態。當華盛頓特區（Washington, D.C.）興建了一座教堂，下一個要建造的可能就是酒吧。
美國的第一批領導人在為法律或剛誕生的國家激烈爭論幾小時後，會用幾品脫啤酒、幾口威士忌和幾杯葡萄酒來沖淡當天的爭吵。他們會互相開玩笑或安慰，儘管先前兩方看似不可能達成協議，但等到他們拍了拍彼此的背，再互相捏捏肩膀，便會忽然發現哪怕是當初最堅持的點也都有了讓步的空間。
公諸於世
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。