為什麼台灣人學了十幾年英文，出了社會才發現無法學以致用？
我們想讓你知道的是
出了社會的你有沒有疑惑過，自己在校學的英文到底用在哪了？你還記得多少單字？為何在學校學了數不清多少年頭的英文，畢業後卻對於考英文證照無法充滿信心？這說明學校的英文教育和出社會是脫節的。我們為什麼花了學費去學義務教育的英文，還要另外花大錢上補習班，想辦法考取真正對我們未來有用處的證照？
文：你的英日語自學導師 ོꦿ༄譯꧁難忘꧂
台灣民眾的外語在國際排行表現不算亮麗，脫離首善之都的台北則更明顯。我覺得以外國觀光客的視點，在台灣用英文溝通的難度，跟在日本與韓國郊區用英文溝通一樣不容易。
一是台灣人腔調難懂，二是多數人畢業就把外語技能「還給學校」。最根本的是我們所學的無法學以致用。若你真想學好外語，一定要看破在學教育與自己的盲點！
畢業後第一個障礙：台灣特有英文腔調
「什麼？台灣人講英文怎麼可能很難聽懂？」如果有人這麼想，那是因為我們從小早就聽習慣電視、電台以及生活中的大人們、長輩們、藝人們用中文的音標（注音系統）來講和聽英文。
例如「摳司盪」（cost down，降低成本，請注意英文根本不會講cost down）、「貼可洗」（taxi，計程車）、「爸死」（bus，公車）、「欸頗」（apple，蘋果）、「很囉口」（local，個人風格很本土，英文根本不這麼講）。
甚至還有模仿日語發音系統來講英文，例如「摟賴把」（[screw]driver），螺絲起子）、「累恩幾」（wrench，扳手）、「哈恩兜嚕」（handle，汽車方向盤。請注意英文根本也不叫做handle）。
以上，換位思考看看，你覺得外國人是否真的聽懂這樣的發音方式？
台灣英文腔的難以招架是有外國人認證的，在YT搜尋影片，可以找出困擾的外國人所拍攝的解惑影片。當我們從學校畢業，首先遇到的挑戰，就是現實生活中的外國人不一定完全聽懂自己的發音，很可能形成溝通障礙或導致誤會。這告訴我們國內英文教育不夠重視發音的矯正。
其實發音的教學很深奧，專業人士甚至要修習「音聲學」，搞懂發音時舌頭的擺放位置和嘴巴的開合大小，才能教會學生正確發音。光是要求所有外語教師要先修完「音聲學」就幾乎不可能，在台灣教育系統中導入正音，有一定的現實難度。
所以最好的方式，是讓各位家長的小朋友們盡可能在學齡前就接觸外語多媒體，鼓勵他們模仿外國人講話。學齡前的大腦是非常神奇的生命體，不需要導入技術性的教學，這時期的大腦會潛意識複製外國人的發音系統，而且複製的完整度很高。
不過要注意，盡量別用大人自己的台灣腔去引導孩子講英文，這樣會導致孩子複製台灣腔的發音方式。你對孩子說「This is 畢個！」，孩子真的會講「畢個（big）」給你聽。
若真要談標準的發音，「畢」這個音聽來像英文的「bee（蜜蜂）」。當孩子把「big」唸成「beeg （英文查無此字）」，聽在外國人耳裡是會一時錯亂的。
如果你擔心補習班等其他教育機構可能也充斥台灣腔英文，其實這難以迴避，因為許多台籍教師自身也有或多或少的台灣腔。我很感謝幼時有機會在第一次接觸外語時，是由美國籍教師親自教學。
若有些人沒有外籍教師來引導發音，我建議從小要讓孩子認知到美國人和多數台灣人的發音會有不同，須引導他們多注意聽外國人的發音並以其為首要，久了自會分辨兩者腔調之間的差異，而有能力避免被台灣腔影響。
若孩子產生自我優越感並開始歧視台灣腔，也別忘記提醒他們尊重不同文化的差異性。畢竟這種「覺醒過程」不是人人都有機會遇到，這是體制性的問題，不是個人的過錯。
若您已不是孩子，學習速度不如年輕時期，有效的方法還是那同一個。請學學孩子用力聽、仔細聽並模仿外國人的發音，並與自己慣用的發音做比較。只有「聽出差異」才能讓你瞥見覺醒的瞬間。
到底是學以致用，還是學非所用？
出了社會的你有沒有疑惑過，自己在校學的英文到底用在哪了？你還記得多少單字？
過去有調查顯示外語相關學系畢業的學子發現無法在職場上學以致用，我身邊就有不少同學是這樣。這一點，我自己也有過切身之痛。
盤點我在學校習得的英文，不外乎就是幾千字的字彙、幾本文法書，還有數不清的課文和考試題庫。我問一個現實的問題，不管是在學或是畢業後，多少人敢不做任何準備直接挑戰多益認證高分？
我身邊自認熱愛英文的親戚，因為被學校逼著要在畢業前取得多益證照，擔心考不及格，還致電問我怎麼準備多益考試。偏偏企業就職看重的就是多益證照。
為何在學校學了數不清多少年頭的英文，畢業後卻對於考英文證照無法充滿信心？這說明學校的英文教育和出社會是脫節的。我們為什麼花了學費去學義務教育的英文，還要另外花大錢上補習班，想辦法考取真正對我們未來有用處的證照？
話鋒回到我的個人經驗。我自己的困擾並不是證照，而是在學校所學的，和在商場上遇到外國人所講的英文，是兩個不同的世界。我必須聲明我有在校學「商用實務英文」。老實說當時看了課本的內容頻搖頭，當下我直覺課本講的例句其實很「童話世界」，這和我在真實世界中，在外國電視節目、廣播、CNN新聞等等媒體中瞥見的商人英文很不同。
為何我會知道？是因為當時我在校學了這麼久英文，卻發現看美國的商業實境秀節目還是很吃力，既然聽不懂，就代表當時課本教的內容，並非真實情境下外國人會常用的。
還有另一個原因，是當時我的授課老師只會「照著課文唸」，完全交差了事。真正有用的商用英文課程，不僅要教外國人常用的，教師還要將自己的商場經歷融入教學，才能帶給學生臨場感。然而現實的瓶頸是，許多商用英文教師並非商業體系出身，或沒在外商工作過，甚或很少接觸外國商人。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。