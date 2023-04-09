為什麼台灣人學了十幾年英文，出了社會才發現無法學以致用？

文：你的英日語自學導師 ོꦿ༄譯꧁難忘꧂

台灣民眾的外語在國際排行表現不算亮麗，脫離首善之都的台北則更明顯。我覺得以外國觀光客的視點，在台灣用英文溝通的難度，跟在日本與韓國郊區用英文溝通一樣不容易。

一是台灣人腔調難懂，二是多數人畢業就把外語技能「還給學校」。最根本的是我們所學的無法學以致用。若你真想學好外語，一定要看破在學教育與自己的盲點！

畢業後第一個障礙：台灣特有英文腔調

「什麼？台灣人講英文怎麼可能很難聽懂？」如果有人這麼想，那是因為我們從小早就聽習慣電視、電台以及生活中的大人們、長輩們、藝人們用中文的音標（注音系統）來講和聽英文。

例如「摳司盪」（cost down，降低成本，請注意英文根本不會講cost down）、「貼可洗」（taxi，計程車）、「爸死」（bus，公車）、「欸頗」（apple，蘋果）、「很囉口」（local，個人風格很本土，英文根本不這麼講）。

甚至還有模仿日語發音系統來講英文，例如「摟賴把」（[screw]driver），螺絲起子）、「累恩幾」（wrench，扳手）、「哈恩兜嚕」（handle，汽車方向盤。請注意英文根本也不叫做handle）。

以上，換位思考看看，你覺得外國人是否真的聽懂這樣的發音方式？

台灣英文腔的難以招架是有外國人認證的，在YT搜尋影片，可以找出困擾的外國人所拍攝的解惑影片。當我們從學校畢業，首先遇到的挑戰，就是現實生活中的外國人不一定完全聽懂自己的發音，很可能形成溝通障礙或導致誤會。這告訴我們國內英文教育不夠重視發音的矯正。

其實發音的教學很深奧，專業人士甚至要修習「音聲學」，搞懂發音時舌頭的擺放位置和嘴巴的開合大小，才能教會學生正確發音。光是要求所有外語教師要先修完「音聲學」就幾乎不可能，在台灣教育系統中導入正音，有一定的現實難度。

所以最好的方式，是讓各位家長的小朋友們盡可能在學齡前就接觸外語多媒體，鼓勵他們模仿外國人講話。學齡前的大腦是非常神奇的生命體，不需要導入技術性的教學，這時期的大腦會潛意識複製外國人的發音系統，而且複製的完整度很高。

不過要注意，盡量別用大人自己的台灣腔去引導孩子講英文，這樣會導致孩子複製台灣腔的發音方式。你對孩子說「This is 畢個！」，孩子真的會講「畢個（big）」給你聽。

若真要談標準的發音，「畢」這個音聽來像英文的「bee（蜜蜂）」。當孩子把「big」唸成「beeg （英文查無此字）」，聽在外國人耳裡是會一時錯亂的。

如果你擔心補習班等其他教育機構可能也充斥台灣腔英文，其實這難以迴避，因為許多台籍教師自身也有或多或少的台灣腔。我很感謝幼時有機會在第一次接觸外語時，是由美國籍教師親自教學。

若有些人沒有外籍教師來引導發音，我建議從小要讓孩子認知到美國人和多數台灣人的發音會有不同，須引導他們多注意聽外國人的發音並以其為首要，久了自會分辨兩者腔調之間的差異，而有能力避免被台灣腔影響。

若孩子產生自我優越感並開始歧視台灣腔，也別忘記提醒他們尊重不同文化的差異性。畢竟這種「覺醒過程」不是人人都有機會遇到，這是體制性的問題，不是個人的過錯。

若您已不是孩子，學習速度不如年輕時期，有效的方法還是那同一個。請學學孩子用力聽、仔細聽並模仿外國人的發音，並與自己慣用的發音做比較。只有「聽出差異」才能讓你瞥見覺醒的瞬間。

到底是學以致用，還是學非所用？

出了社會的你有沒有疑惑過，自己在校學的英文到底用在哪了？你還記得多少單字？

過去有調查顯示外語相關學系畢業的學子發現無法在職場上學以致用，我身邊就有不少同學是這樣。這一點，我自己也有過切身之痛。

盤點我在學校習得的英文，不外乎就是幾千字的字彙、幾本文法書，還有數不清的課文和考試題庫。我問一個現實的問題，不管是在學或是畢業後，多少人敢不做任何準備直接挑戰多益認證高分？

我身邊自認熱愛英文的親戚，因為被學校逼著要在畢業前取得多益證照，擔心考不及格，還致電問我怎麼準備多益考試。偏偏企業就職看重的就是多益證照。

為何在學校學了數不清多少年頭的英文，畢業後卻對於考英文證照無法充滿信心？這說明學校的英文教育和出社會是脫節的。我們為什麼花了學費去學義務教育的英文，還要另外花大錢上補習班，想辦法考取真正對我們未來有用處的證照？

話鋒回到我的個人經驗。我自己的困擾並不是證照，而是在學校所學的，和在商場上遇到外國人所講的英文，是兩個不同的世界。我必須聲明我有在校學「商用實務英文」。老實說當時看了課本的內容頻搖頭，當下我直覺課本講的例句其實很「童話世界」，這和我在真實世界中，在外國電視節目、廣播、CNN新聞等等媒體中瞥見的商人英文很不同。

為何我會知道？是因為當時我在校學了這麼久英文，卻發現看美國的商業實境秀節目還是很吃力，既然聽不懂，就代表當時課本教的內容，並非真實情境下外國人會常用的。

還有另一個原因，是當時我的授課老師只會「照著課文唸」，完全交差了事。真正有用的商用英文課程，不僅要教外國人常用的，教師還要將自己的商場經歷融入教學，才能帶給學生臨場感。然而現實的瓶頸是，許多商用英文教師並非商業體系出身，或沒在外商工作過，甚或很少接觸外國商人。