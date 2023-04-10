【未來大人物 少年里長3 】你說熱情能夠撐多久？「出道」5年後，全台最年輕里長累了嗎
我們想讓你知道的是
再訪最年輕的里長郭書成，他的眼裡出現了一絲倦意，「出道」成為里長5年，他有點累了。我想起他在紀錄片《里長奧笑連》裡面說過的話：「他們(里民)的生活因為我而過得更好了，我自己卻窮得要死，有時相對剝奪感很重。」看來那些剝奪沒有隨著經驗累積而減少，擔子反而更重了。
文：陳淑玲
＊未來大人物主編後記，寫在採訪郭書成之後＊
跟書成約聊了好幾次，每次他出現時面貌都不一樣，我記得第一次跟他見面，在汐止伯爵山莊走下長長的階梯、再繞過因雨而有些溼滑的地面，進到了他的「辦公室」，一方客廳有著沙發與一張桌子，往內去就是廚房與廁所，「平常就在這裡辦公。」
那天的他頭髮梳得整齊、穿著一身無印良品的白立領襯衫，眼神閃耀光芒，笑容展開時，微笑弧度像極了太陽。
說真的，即使已經知道年輕里長可能跟想像的大不同，但卻還是被眼前所謂的「里長辦公室」景象嚇一跳。那個空間是里民來諮詢里長的地方、還是免費法律諮詢的辦事處，還有外頭的廊道還是流浪動物中途之家的居所。「這也是我家、我就生活在這裡。」
他2018年首次參選里長，成為了全台灣最年輕的「里長伯」，不是想像中會有的專屬里長辦公室、在那邊展開泡茶茶具、椅子擺滿空間或廣場。
他將自己的生活私空間開放，成為里民與里長溝通的空間。
我笑著問說：「你這樣不會公私不分嗎？」書成說：「從當上里長那天開始，早就已經沒辦法什麼都分得清楚了。」
從「全台灣最年輕里長」這個名稱開始，第二次以70%高得票率再次連任新北市汐止區湖興里里長，2023年已經是郭書成「出道」的第5年。3月底我再次跟他碰面時，他雙眼皮的眼摺加深了、續了鬍，展開爽朗的笑容弧線依舊，但眼底卻多了一些落寞。
我問他累了嗎？後悔再次選里長嗎？他給了意外中的答案：「的確在此時此刻，心真的累了。我要不斷不斷地重複跟無數人溝通一樣的事情，舉出實證後再被里民質疑與推翻，只因為我提供的說詞不是他們想要的立即性疏通與想要的辦法。」
他說這些話時，眼裡無光，與記憶中永遠開朗爽朗的印象不相同。
郭書成說：「例如一直都有人質疑伯爵山莊的路面不平整問題。但大家不知道的是法規規定，路面修整後2年內不得再次翻修路面。
但，伯爵山莊長期以來最困擾的老舊水管漏水與供水問題現在正獲得一筆經費能夠全面性整修；如果現在修了路也等於2年內水管整修不能動工，權宜之下輕重自然浮現。
不過，即使我提出了法規法條來向里民說明無法立刻修路的理由，卻還是有人不斷質疑這些決策，甚至還有人舉發控告我。這些種種的問題持續不斷重複說明與抱怨累加，真的讓我好心寒，甚至開始自我懷疑是不是在浪費生命？」
里上繁複且細小的瑣碎事，其實都來自於居住便利。一位居住五代伯爵山莊20年、不願具名的資深里民表示：「路面坑洞對行人、對機車有即刻性的危險、水管鋪設經費雖通過但施工卻還持續等待中。年輕里長懂行銷、懂網路沒錯。但更期待他能聽進老一輩人的話。年紀大的人雖然自以為是，但這些都來自於社會經驗。」他期待中的里長，是能夠「爭取里民不方便之處」樣子的里長。
有人覺得里長做歪了、當然也會有人應援他。長期居住在這裡的熱心媽媽覺得，年輕里長當然少不了衝撞、也少了些圓融。不過也的確為社區建設、議題討論帶來不一樣的改變。也期待這個年輕里長要面對這麼多婆婆媽媽事情之下希望繼續撐下去。
法規是死的、人的需求卻是天天上演，如何能在交通道路安全與社區永續水源需求間取得平衡，的確非常考驗年輕里長的輕重緩急權宜因應之道。
即使無法了解里上大小事的全貌，我還是心疼眼前這個不到30歲的大男孩因為疲累而顯得略下垂的眼神，滿腔熱血的少年里長爭取到了3億的修整水管計畫但卻被里民質疑居心不良；他與實現會社一同創辦的「獨立村里長學院」計畫也因為實現會社公司結束營運而目前終止中，想藉由年輕村里長埋下民主政治最接地氣種子計畫也被迫先暫停下腳步。
雖然仍有許多合作、好點子不斷找上門，但郭書成肩頭上的擔子卻明顯一點都沒有減輕，甚至隨著涉入越了解里長桎梏陋習後，越發覺得無力。
我想起他在紀錄片《里長奧笑連》裡面說過的話：「他們（里民）的生活因為我而過得更好了，我自己卻窮得要死，有時相對剝奪感很重。」
那些剝奪感，沒有隨著當選第二屆里長較為熟捻里民事務後而逐漸變得稀少，反而在高涉入里民事務活動後，被堆疊累積得讓他喘不過氣來。
「我也大可以變成傳統里長那樣，當個帶里民去郊遊、一起泡茶、什麼事都靠搓合拍頭的里長，但那就不是我想要的，最基礎的民主素養，不該在這裡被妥協！」
談話時書成說到氣憤處忍不住用英文說了一些髒話，義憤填膺的瞬間電話響起，那是一通里民因土石流而正跟建商進行協商的詢問電話。那當下，書成接起電話卻又立刻成為了那個熱血協助、引經據典來協調的郭里長，仔細地、耐心地分析給里民聽可以怎麼進行下一步。
根據實現會社過去的調查，全台最「長壽」的里長當了50年，遠遠勝過許多的明星政治人物，但這位年輕里長走到第5年，忍不住停下腳步思考。郭書成並沒有、也不想走向大家眼中那個「奧笑連」之路。
累！當然累得不得了，但郭書成腦袋中的那個最基礎的民主藍圖還沒有放棄，「里長可以做什麼」、「里長可以怎麼用」，下一步若是為里長開一門課，教里長熟知交通法規、公園規劃、甚至是美學養成的課程，是不是可以讓地方從細微處開始變好？
他從寂寞且缺乏掌聲的「最微小民主社會」為起點，那個跟里民吵架後甩起背包執意往前走的少年家，疲累卻還是堅定正準備再度邁開中。
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：楊士範
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乾淨的水源，孩子的救援：別讓孩子繼續喝髒水！
我們想讓你知道的是
你知道嗎？世界上，每4人就有1人缺乏可用的乾淨水──事實上，每天死於飲／使用髒水相關疾病的5歲以下兒童高達近800名，這些孩子需要你我協力搶救！世界展望會致力於幫助世界各地的孩子們獲得乾淨水與更好的衛生條件，希望透過這篇文章，邀請您一起加入水資源行動的行列。
我們生活於水資源充裕的台灣，或許從來沒有想過，「缺水」究竟會對生活帶來哪些影響？我們可能也很難想像，為了取回每日需要的生活用水，而要每天早起跋涉至少6公里的生活──但在某些脆弱地區，這卻是真真切切的生活日常。
從數據看世界：水資源危機正發生
從數據觀察全球水資源危機的現況，我們會發現不少讓人驚訝不已的關鍵數字：至今全球仍有約20億人口沒有乾淨水可喝，相當於每4人之中，就有1人缺乏可飲用淨水；如果聚焦於缺水地區的孩童，我們還會看見不安全的水、環境和個人衛生對兒童的致命影響──每日死於不安全的水、衛生設施和個人衛生相關疾病的兒童將近800人。
數字背後，是一個個本應豐盛，但卻因為水資源問題而嚴重匮乏的生命。據聯合國兒童基金會統計，在長期戰火衝突的國家中，5歲以下孩童死於缺乏乾淨用水的可能性是死於直接暴力的20倍，可見水資源到底會對脆弱地區產生多大的負面影響。更甚至，取得水資源過程可能面臨的風險與困難，還會導致教育剝奪、疾病感染、飢餓與貧窮等社會問題：
一、過度遙遠的水源
為了前往較遠的水源取水，婦女和兒童往往需要犧牲睡眠、上學或是勞動時間。較長的取水路途不只嚴重影響兒童就學、專心讀書的機會，取水途中可能遭遇動物攻擊或性別侵害等危險。
二、不安全水源的風險疑慮
脆弱地區的取水點大多是人畜共用、裸露於地表等高度汙染風險，飲用後很可能導致霍亂、痢疾、腹瀉等致命疾病，它們也理所當然地成為當地5歲以下兒童死亡的第二大主因。即便有幸康復，疾病後續造成的營養不良和發育遲緩等慢性病，也會影響兒童一輩子。
三、水源歸屬與管理爭議
在缺水地區，水資源往往是暴力衝突的根本原因，有時這讓弱勢家庭需要付出不平等的代價，來獲取生活用水；而在經濟層面，缺乏水資源不只會導致農作物歉收，也會讓地區缺乏永續水資源管理與維護的觀念，導致遭遇乾旱、水患等災害發生時，對弱勢兒童的成長機會產生更大威脅。
WASH計畫：為孩子的生命注入活水
為幫助脆弱地區的孩子，世界展望會長期投入水資源領域的工作，不只是臺灣投入該領域最多的非政府組織，也是全球提供最多乾淨用水的非政府組織。多年以來，世界展望會透過提供安全水資源的「享有乾淨水（Safe water）」、建造廁所與洗手台等基礎衛生設備的「改善衛生設施（Improved sanitaion）」，以及教育社區居民正確水資源及衛教知識的「健康的衛生習慣（Hygiene behaviour）」三大方式推動「乾淨水、衛生設施&衛生習慣計畫」（WAter、Sanitation & Hygiene，WASH計畫），持續為世界各地的孩童、帶來乾淨的飲用水。
2022年，台灣世界展望會分別在柬埔寨、印尼、民主剛果、莫三比克、尼日、馬利、獅子山、史瓦第尼等8個國家，執行9個發展型水資源暨衛生計劃，估計共約8萬9千名兒童、家人與社區居民受益。特別的是，這項方案採用社區參與整合的推動模式，透過與社區共同設計，發展出可永續運作的用水與衛生的解決方案，如此一來，即使世界展望會離開，他們依然可以維護水資源和衛生設施，讓供水設施持續不斷的運作下去。
以馬拉威的坎培薩社區為例，對當地居民而言，外出取水是再日常不過的事情。「我們常常在凌晨4點左右起床去取水，」生活在馬拉威Sitima村的凱瑟琳說，「雖然已經早起，但有時取水點還是人滿為患，這時我們就必須從沼澤取水，不得不面臨因髒水染上疾病的風險。」為了每日生活所需的必須用水，他們每天必須花費將近3個小時，長途跋涉數公里，從未受保護的水源取水。但是，偏遠的水源加上汙染風險極高的水質，讓坎培薩社區的婦女與孩子面臨嚴重的就學及健康風險──早起取水不只讓孩子們有時難以在課堂上集中注意力、水源品質的不穩定性也讓此地5歲以下兒童有高達27%的腹瀉患病率。後來，台灣世界展望會進駐至此，推動發展型水資源暨衛生計劃。期間不只幫助社區新建五口社區水井，也進行水衛生教育、傳授永續水資源管理的技術與能力，幫助村落發展行動計畫，有效改善當地兒童腹瀉盛行率與社區健康狀態，估計直接受益人數高達1320人。
走入脆弱地區，散播希望泉源
除了馬拉威，世界展望會的足跡還遍布亞洲、非洲等近100個國家，他們馬不停蹄地從事水資源相關的工作，都是為了圓滿孩子豐盛的生命。截至目前，每天有3間學校受益於安全飲用水行動，57萬個孩子因此能夠在學校取得淨水資源，整年下來，世界展望會至少提供350萬人改善衛生環境，更是每10秒鐘，就有1個人因為世界展望會而獲得乾淨水。
儘管已經幫助許多地區解決水資源問題，但世界展望會仍然沒有停止努力，持續將乾淨水和基礎衛生設備送入有需要的社區，期望在2025年達成幫助1500萬人獲得安全、容易取得乾淨水的水資源行動目標。因為我們知道，沒有乾淨水的生活，是地球上十分之一人口面臨的現實。
雖然我們無法真正體會，但是您可以和世界展望會一起伸出援手，每個人只要300元，就能夠為建造供水設施盡一份心力，多幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，迎來生活的巨大轉變。讓我們一起攜手，用乾淨水源打造孩童成長的樂園，直到世界不再有人感到渴！