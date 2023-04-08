美國對北京「手持巨棒輕聲細語」，在南海和東海同步進行「圍中軍演」

文：黃澎孝

在中國歇斯底里般的連番強烈抗議下，蔡英文總統如期過境美國，並在回程也將如期與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會面。與此同時，中國突然宣布啟動所謂「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」顯然是一項有針對性的軍事恫嚇。但是，葫蘆裡到底賣什麼藥？大家都在屏息以待：中國到底會對台進行怎樣的威脅？

面對中國的強烈抗議，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Joseph Kritenbrink）表示，華府有就蔡英文過境安排及其他問題，與北京進行「頻繁、明確和坦誠的對話」，相信有助於緩和中國的反應。康達此番「輕聲細語」的說明，當然是「外交辭令」。因此，所謂「明確和坦承的對話」翻譯成白話的意思就是：美國亮出了「手中巨棒」以警告中國不可輕舉妄動。

美國手握的「巨棒」是什麼呢？當然是美軍啦。因此，我們且就蔡英文總統此行，從3月29日啟程，至4月7日返台這段時間前後，美軍的動態來觀察吧。

首先，美軍在朝鮮半島，從3月13日到23日與韓國舉行為期11天，史上為期最長的「自由護盾」（Freedom Shield）大規模聯合軍演。在這場模擬實際戰爭狀況的聯合軍演期間，除了舉行「雙龍」聯合登陸演習（Ssang Yong Exercise），以及代號為「柚木刀」（Teak Knife）的聯合特戰等20多個演習項目。並強調演習要有隨時可投入戰鬥的「今夜就戰」（Fight Tonight）的臨戰演練。

這場美韓聯合軍演，表面上的假想敵是北韓，但是，鑒於演習地點緊逼遼東半島和山東半島，距離北京也還不到1000公里，勢必造成中國有「項莊舞劍，意在沛公」的威脅感。

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尤其，3月27日，也就是蔡英文總統啟程前兩天，尼米茲號航母戰鬥群，包括邦克山號巡洋艦（USS Bunker Hill CG 52）、迪凱特號驅逐艦（USS Decatur DDG-73）和伯克級導彈驅逐艦DDG-108「韋恩・E・邁耶」還特別從南海趕來，參與「自由之盾」演習的後續銜接的韓美海上軍演。

軍演位置在濟州島南部的東海海域，正好也是蔡總統所乘航機飛美航線的下方。距離上海大約500公里左右，儼然形成對上海、寧波、連雲等瀕臨東海港口的封控態勢。其威懾之意，實不言可喻。

美軍除了在東海集結演習，對中國進行抵近威懾之外。在南海，美軍更動作頻頻。

3月13日菲律賓與美國展開兩國為期三週名為「堅頓」（Salaknib）的大型軍事演習。有超過3000名菲律賓及美國士兵參與演習，以聚焦於提升菲律賓保護並捍衛領土抵禦外部威脅的能力。

在此之前，菲律賓總統小馬可仕也同意擴大美國對在菲律賓軍事基地的使用權，美還在菲律賓部署了F-22隱形戰機引發中國強烈不滿。但是，美菲兩國不顧中國反應，仍然決定4月11日到28日，在南海進行「肩並肩」聯合軍演。預計將有17000名戰士參加軍演，盛況空前。

事實上，美國的「印太戰略」，就是發揮美軍海上霸權的實力，拉攏盟友對中國從印度洋到太平洋進行迂迴圍堵戰略。相形之下，去年裴洛西來訪後中國舉行的所謂「圍台軍演」，根本就是小巫見大巫。

說白了，一旦美國真要拉下臉來，分別在南海和東海對中國進行封鎖，中國不但別再妄想封鎖台灣，甚至於，還會被迫「龍困淺灘」而一籌莫展。這也是蔡英文無所忌憚地敢與美國眾院院長麥卡錫會面的底氣之所在。

但是，今天中國突然宣布啟動所謂「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」或將形成「東風吹、戰鼓擂，美中誰怕誰」的衝突抗衡。且讓我們拭目以待吧。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航