美國對北京「手持巨棒輕聲細語」，在南海和東海同步進行「圍中軍演」
我們想讓你知道的是
說白了，一旦美國真要拉下臉來，分別在南海和東海對中國進行封鎖，中國不但別再妄想封鎖台灣，甚至於，還會被迫「龍困淺灘」而一籌莫展。這也是蔡英文無所忌憚地敢與美國眾院院長麥卡錫會面的底氣之所在。
文：黃澎孝
在中國歇斯底里般的連番強烈抗議下，蔡英文總統如期過境美國，並在回程也將如期與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在加州會面。與此同時，中國突然宣布啟動所謂「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」顯然是一項有針對性的軍事恫嚇。但是，葫蘆裡到底賣什麼藥？大家都在屏息以待：中國到底會對台進行怎樣的威脅？
面對中國的強烈抗議，美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Joseph Kritenbrink）表示，華府有就蔡英文過境安排及其他問題，與北京進行「頻繁、明確和坦誠的對話」，相信有助於緩和中國的反應。康達此番「輕聲細語」的說明，當然是「外交辭令」。因此，所謂「明確和坦承的對話」翻譯成白話的意思就是：美國亮出了「手中巨棒」以警告中國不可輕舉妄動。
美國手握的「巨棒」是什麼呢？當然是美軍啦。因此，我們且就蔡英文總統此行，從3月29日啟程，至4月7日返台這段時間前後，美軍的動態來觀察吧。
首先，美軍在朝鮮半島，從3月13日到23日與韓國舉行為期11天，史上為期最長的「自由護盾」（Freedom Shield）大規模聯合軍演。在這場模擬實際戰爭狀況的聯合軍演期間，除了舉行「雙龍」聯合登陸演習（Ssang Yong Exercise），以及代號為「柚木刀」（Teak Knife）的聯合特戰等20多個演習項目。並強調演習要有隨時可投入戰鬥的「今夜就戰」（Fight Tonight）的臨戰演練。
這場美韓聯合軍演，表面上的假想敵是北韓，但是，鑒於演習地點緊逼遼東半島和山東半島，距離北京也還不到1000公里，勢必造成中國有「項莊舞劍，意在沛公」的威脅感。
尤其，3月27日，也就是蔡英文總統啟程前兩天，尼米茲號航母戰鬥群，包括邦克山號巡洋艦（USS Bunker Hill CG 52）、迪凱特號驅逐艦（USS Decatur DDG-73）和伯克級導彈驅逐艦DDG-108「韋恩・E・邁耶」還特別從南海趕來，參與「自由之盾」演習的後續銜接的韓美海上軍演。
軍演位置在濟州島南部的東海海域，正好也是蔡總統所乘航機飛美航線的下方。距離上海大約500公里左右，儼然形成對上海、寧波、連雲等瀕臨東海港口的封控態勢。其威懾之意，實不言可喻。
美軍除了在東海集結演習，對中國進行抵近威懾之外。在南海，美軍更動作頻頻。
3月13日菲律賓與美國展開兩國為期三週名為「堅頓」（Salaknib）的大型軍事演習。有超過3000名菲律賓及美國士兵參與演習，以聚焦於提升菲律賓保護並捍衛領土抵禦外部威脅的能力。
在此之前，菲律賓總統小馬可仕也同意擴大美國對在菲律賓軍事基地的使用權，美還在菲律賓部署了F-22隱形戰機引發中國強烈不滿。但是，美菲兩國不顧中國反應，仍然決定4月11日到28日，在南海進行「肩並肩」聯合軍演。預計將有17000名戰士參加軍演，盛況空前。
事實上，美國的「印太戰略」，就是發揮美軍海上霸權的實力，拉攏盟友對中國從印度洋到太平洋進行迂迴圍堵戰略。相形之下，去年裴洛西來訪後中國舉行的所謂「圍台軍演」，根本就是小巫見大巫。
說白了，一旦美國真要拉下臉來，分別在南海和東海對中國進行封鎖，中國不但別再妄想封鎖台灣，甚至於，還會被迫「龍困淺灘」而一籌莫展。這也是蔡英文無所忌憚地敢與美國眾院院長麥卡錫會面的底氣之所在。
但是，今天中國突然宣布啟動所謂「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」或將形成「東風吹、戰鼓擂，美中誰怕誰」的衝突抗衡。且讓我們拭目以待吧。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。