認為馬英九喊出中華民國代表「九二共識」還有生存空間，實在太不了解共產黨了
我們想讓你知道的是
有些人認為馬英九在對岸大談中華民國，共產黨卻沒有翻臉，足以證明共產黨的「包容」和「善意」、代表「九二共識」還有生存空間。會有這樣想法的人，實在太不了解共產黨了。
文：李戡
有些人認為馬英九在對岸大談中華民國，共產黨卻沒有翻臉，足以證明共產黨的「包容」和「善意」、代表「九二共識」還有生存空間。會有這樣想法的人，實在太不了解共產黨了。
連戰破冰，是因為總統選輸；邱毅變統派，是因為立委落選；馬英九訪陸，是因為在台灣得不到掌聲。共產黨對此心知肚明，但還是無比歡迎國民黨政治人物來訪，因為這樣才有源源不絕的業績可做。
馬英九此行給共產黨帶來的業績，一方面是淡化「蔡英文訪美」讓共產黨出的洋相，二方面是給灰頭土臉的對台工作找台階下。由於馬英九的身分，只要他站在中國大陸土地上、哪怕漂浮在洞庭湖或長江上，親口喊出「一中」兩字，共產黨的業績就達標了。
至於馬英九愛怎麼定義「一中」，共產黨根本不在乎，只要在新聞處理和輿論管控上死守嚴防即可。例如馬英九在湖南大學「兩岸同屬中華民國」的發言，全不見於官媒報導中。
共產黨之所以要死守嚴防，完全是因為馬英九曾給它們帶來巨大災難。馬英九執政期間，共產黨確實在意識形態上放鬆管制，推動「民國熱」的流行。「民國熱」就是緬懷1912年到1949年的美好年代，共產黨以為這是兩岸人民的「最大公約數」，可藉此拉進和台灣人的距離。
結果不僅沒「統戰」到半個台灣人，「民國熱」在中國大陸演變成一股龐大的反共浪潮——這些人不敢上街革命，整天躲在電腦後面吹捧馬英九、懷念「蔣公」、崇拜「經國先生」、嚮往民國時期，以這類言辭來宣洩對中共統治的不滿，給中共意識形態管控帶來極大困擾。最終不分青紅皂白緊縮言論、大興文字獄至今。類似這樣引火自焚的蠢事，共產黨一直沒少幹過。
民進黨搞不清楚狀況，以為馬英九不敢喊「中華民國」，所以大肆嘲諷，沒想到馬英九大談特談，共產黨也不點名批判。民進黨搞錯重點，重點不是馬英九敢不敢喊「中華民國」，而是要證明馬英九喊了也沒用，因為共產黨絕無接受的可能。
民進黨應該利用馬英九代表的「民國精神」，挑撥中國大陸部分百姓對現狀不滿的情緒，讓共產黨啞巴吃黃蓮，甚至嘲諷共產黨。今天換成任何一個中國大陸人民公開喊「台灣大陸同屬中華民國」，就是顛覆國家政權罪，共產黨不抓馬英九，證明中國大陸不是法治社會、還違反自己標榜的「一中原則」（既然兩岸同屬一中，台灣人在中國大陸犯法視同中國公民犯法）。
馬英九自稱可以破冰、對話、和解，其實他什麼都做不了。以他的「民國史旅遊行程」為例，馬英九執政期間，兩岸近代史學者就在「共寫民國史」，但成果出來，根本和中共黨史研究無異。
共產黨口口聲聲要交流，但核心原則（比如中華民國亡於1949年、若干中共黨史事件的評價）絕無半寸讓步空間。馬英九既然覺得自己有辦法對話，敢不敢公開要求共產黨在民國史的論述上做出讓步？如果連這點都做不到，何談交流和解？
光是在台北市的大安文山區，馬英九連自己子弟兵的選舉紛爭都無法調解，卻自告奮勇要帶領兩岸走向和解，馬英九會不會天真過了頭？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！