2023/04/09,
政治

認為馬英九喊出中華民國代表「九二共識」還有生存空間，實在太不了解共產黨了

認為馬英九喊出中華民國代表「九二共識」還有生存空間，實在太不了解共產黨了
Photo Credit: 中央社

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有些人認為馬英九在對岸大談中華民國，共產黨卻沒有翻臉，足以證明共產黨的「包容」和「善意」、代表「九二共識」還有生存空間。會有這樣想法的人，實在太不了解共產黨了。

文：李戡

有些人認為馬英九在對岸大談中華民國，共產黨卻沒有翻臉，足以證明共產黨的「包容」和「善意」、代表「九二共識」還有生存空間。會有這樣想法的人，實在太不了解共產黨了。

連戰破冰，是因為總統選輸；邱毅變統派，是因為立委落選；馬英九訪陸，是因為在台灣得不到掌聲。共產黨對此心知肚明，但還是無比歡迎國民黨政治人物來訪，因為這樣才有源源不絕的業績可做。

馬英九此行給共產黨帶來的業績，一方面是淡化「蔡英文訪美」讓共產黨出的洋相，二方面是給灰頭土臉的對台工作找台階下。由於馬英九的身分，只要他站在中國大陸土地上、哪怕漂浮在洞庭湖或長江上，親口喊出「一中」兩字，共產黨的業績就達標了。

至於馬英九愛怎麼定義「一中」，共產黨根本不在乎，只要在新聞處理和輿論管控上死守嚴防即可。例如馬英九在湖南大學「兩岸同屬中華民國」的發言，全不見於官媒報導中。

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Photo Credit: 中央社
前總統馬英九一行4日上午前往張自忠烈士陵園祭悼。 中央社記者呂佳蓉重慶攝 112年4月4日

共產黨之所以要死守嚴防，完全是因為馬英九曾給它們帶來巨大災難。馬英九執政期間，共產黨確實在意識形態上放鬆管制，推動「民國熱」的流行。「民國熱」就是緬懷1912年到1949年的美好年代，共產黨以為這是兩岸人民的「最大公約數」，可藉此拉進和台灣人的距離。

結果不僅沒「統戰」到半個台灣人，「民國熱」在中國大陸演變成一股龐大的反共浪潮——這些人不敢上街革命，整天躲在電腦後面吹捧馬英九、懷念「蔣公」、崇拜「經國先生」、嚮往民國時期，以這類言辭來宣洩對中共統治的不滿，給中共意識形態管控帶來極大困擾。最終不分青紅皂白緊縮言論、大興文字獄至今。類似這樣引火自焚的蠢事，共產黨一直沒少幹過。

民進黨搞不清楚狀況，以為馬英九不敢喊「中華民國」，所以大肆嘲諷，沒想到馬英九大談特談，共產黨也不點名批判。民進黨搞錯重點，重點不是馬英九敢不敢喊「中華民國」，而是要證明馬英九喊了也沒用，因為共產黨絕無接受的可能。

民進黨應該利用馬英九代表的「民國精神」，挑撥中國大陸部分百姓對現狀不滿的情緒，讓共產黨啞巴吃黃蓮，甚至嘲諷共產黨。今天換成任何一個中國大陸人民公開喊「台灣大陸同屬中華民國」，就是顛覆國家政權罪，共產黨不抓馬英九，證明中國大陸不是法治社會、還違反自己標榜的「一中原則」（既然兩岸同屬一中，台灣人在中國大陸犯法視同中國公民犯法）。

馬英九自稱可以破冰、對話、和解，其實他什麼都做不了。以他的「民國史旅遊行程」為例，馬英九執政期間，兩岸近代史學者就在「共寫民國史」，但成果出來，根本和中共黨史研究無異。

共產黨口口聲聲要交流，但核心原則（比如中華民國亡於1949年、若干中共黨史事件的評價）絕無半寸讓步空間。馬英九既然覺得自己有辦法對話，敢不敢公開要求共產黨在民國史的論述上做出讓步？如果連這點都做不到，何談交流和解？

光是在台北市的大安文山區，馬英九連自己子弟兵的選舉紛爭都無法調解，卻自告奮勇要帶領兩岸走向和解，馬英九會不會天真過了頭？

本文經李戡授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航


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