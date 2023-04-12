TNL+ 2023/04/12,
軍事

日經報導風波暫告平息，國軍忠誠仍處於「信者恆信，不信者恆不信」的分歧狀態

日經報導風波暫告平息，國軍忠誠仍處於「信者恆信，不信者恆不信」的分歧狀態
多個退伍軍人社團號召500名黃埔軍校校友，赴中國參加黃埔建校99週年活動引發討論。退輔會主委馮世寬（右）、副主委李文忠（左）13日上午舉行記者會，回應媒體提問。中央社記者趙世勳攝 112年3月13日

我們想讓你知道的是

如果當NHK、半島電視台、CNN、BBC、金融時報等知名媒體駐台記者也開始針對台灣軍隊的認同、保防問題進行報導，得出的答案是否會讓軍方及擁軍勢力滿意？還是再一次激起軍方及擁軍勢力對外媒的敵視？

月前《日本經濟新聞》刊出以「台灣未知的真面目」（台湾、知られざる素顔）為題的系列報導。首篇就報導台灣軍方的忠誠問題，甚至出現「退役軍人九成是共諜」的聳動字眼，引發台灣社會譁然，而軍方及藍營更是反應強烈。

退輔會主委馮世寬不僅痛罵《日本經濟新聞》的報導「胡說八道！」更在立法院接受國民黨立委陳以信質詢時，語出驚人的說「依我的個性，我把他抓來槍斃」。而不滿日經報導的深藍激進人士也在日經駐台北辦事處潑灑穢物洩憤。退將出身的立委吳斯懷更在立法院揚言：「如果日本沒有道歉，建議應該暫時停止台日軍事交流」。

雖然國防部、退輔會、總統府、外交部都相繼批評日經報導未經查證，但是仍然未能止息風波延燒。比如跟軍方交好的作家王立楨，在臉書聲稱穿空軍夾克在捷運上遭到一名青年責罵「可恥」；被視為親中派退將的國民黨立委吳斯懷更在質詢時反問馮世寬「我們是共諜嗎？」在在刺激軍方及藍營情緒，質疑執政黨是否縱容「仇軍」情緒。

經過多日的紛擾，這場風波在日經方面表示「報導不代表社方立場，並對造成困擾表達遺憾」後暫告平息。儘管日經報導風波暫告平息，但是這場風波突顯出的種種問題則值得吾人深入討論。

陸軍52工兵群（2）
Photo Credit: 中央社

軍方與擁軍勢力的激動情緒，並沒有打消公眾的疑慮

在這場風波當中，可以看到有退將出身的部會首長寧可口不擇言的辱罵、甚至揚言要槍斃他認為報導不實的日本記者，卻不肯認真的準備資料有理據的反駁對方的報導。也可以看到有人想激起深藍及退軍的「仇軍」恐懼，而這些動作不僅僅是對日本媒體報導的情緒性反應，更有混雜著反日情緒、抗拒台灣社會檢視軍隊認同問題的意圖。

正是因為這些帶有深藍色彩的擁軍人士的大動作，也產生反作用力，反而讓不少人質疑這些擁軍人士的動作，是否是為了先聲奪人不讓台灣社會檢視軍隊忠誠問題？是否反而印證《日本經濟新聞》的報導是有所本？

無怪乎基進黨召開記者會質疑馮世寬跟國防部為何不對失格的親中退將發怒，反而只對日經謾罵？以及前PTT軍武版版主RJ在Youtube針對日經報導的評論都顯示出台灣公眾的確有不少聲音是認同日經的報導並非空穴來風。

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